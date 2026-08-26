La Premier, rival más probable del Celta en el sorteo de la Europa League

Con un ojo en el mercado de fichajes, otro en el ansiado debut en Balaídos ante Osasuna... y un tercero en el Foro Grimaldi de Mónaco de cara al viernes. La UEFA celebrará en el exclusivo centro del Principado el sorteo de la fase de liguilla inicial de la Europa League. En ella estará sin la vitola de novato el Celta de Vigo, aunque su buen papel la pasada campaña llegando a cuartos no le ha servido para «escalar» en los bombos que agrupan a los 36 equipos.

Su composición y reparto no se conocerá por completo hasta la propia mañana del viernes 28 de agosto, ya que dependerá de los resultados de las últimas eliminatorias de Champions League y Europa League que se disputarán estos dos días previos. Sin embargo todas las proyecciones de páginas especializadas como Footbal Rankings (@FootRankings) apuntan en la misma dirección: el bombo 3 de los de Claudio Giráldez será el de los equipos ingleses.

La condición de poco habituales en competiciones continentales de Bournemouth y Sunderland hacen que no dispongan de un coeficiente UEFA lo suficientemente alto como para acceder al segundo escalafón. Ni siquiera el Crystal Palace de Óscar Mingueza, flamante campeón de la Conference, logra ese pequeño salto. Y con ello, se deja una primera pista de los posibles rivales en estos ocho partidos entre septiembre y enero.

El sistema de competición es simple: cada equipo se enfrentará contra un equipo diferente de cada bombo como local y visitante. Así, del primer grupo podría recibirse en Balaídos a Juventus o Bayer Leverkusen, así como visitar al Marsella o San Siro con el AC Milan dos décadas después. Así, en el grupo 3 de equipo vigués se dan por seguros a los tres equipos de la Premier League. Así, de los siete rivales posibles —el Celta, lógicamente, no puede enfrentarse a sí mismo— para dos partidos, en el 42% de los casos habría un club británico. En cualquier caso, todo dependerá de los equipos participantes y el azar.

Últimas incorporaciones y calendario completo

Los últimos equipos en incorporarse a la Europa League 2026/27 fueron los apeados de la Champions este martes. El primero fue el Hapoel Beer Sheva de Israel (que juega sus partidos fuera de su país) y que desperdició una ventaja de dos goles ante el Sabah de Azerbaiján. El LASK austríaco logró remontar en Linz el 4-0 de ventaja del Celtic. De esta forma, el celtismo puede soñar con un nuevo partido de hermanamiento en Glasgow. Completa la terna el NEC Nijmegen neerlandés, situado cerca de la frontera alemana, tras perder con el Bodø/Glimt noruego.

El calendario de la Champions League, con las fechas y las horas de inicio de los partidos, se dará a conocer a más tardar el sábado 29 de agosto, mientras que los calendarios de la Europa League y la Conference League se darán a conocer no más tarde del domingo 30 de agosto. La UEFA publicará un aviso en sus redes sociales poco antes de la publicación de los calendarios de cada competición para anunciar dicha publicación. Hace ahora un año éste se produjo alrededor de las 20 horas.