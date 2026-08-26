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Cánticos celestes

Un músico emergente celtista dedica una canción al último baile de Aspas: «Mentres exista Balaídos, o teu nome vai soar»

Rubén está detrás de Adihsi, un nuevo proyecto nacido en Vigo que acaba de debutar con «Orixe», dos canciones originales en gallego

Autónomo de 39 años, firma «Sempre Iago», un homenaje al capitán del Celta nacido durante una baja de larga duración y con el que sueña con llegar también a la grada de Balaídos

Rubén Fernández, conocido musicalmente como Adihsi, es el autor de la canción homenaje a Iago Aspas.

Rubén Fernández, conocido musicalmente como Adihsi, es el autor de la canción homenaje a Iago Aspas. / Cedida

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Marta Clavero

Marta Clavero

Iago Aspas ha inspirado durante su carrera goles, pancartas, cánticos y homenajes de todo tipo. Ahora, el capitán del Celta también tiene una canción dedicada expresamente a su figura. Se titula «Sempre Iago» y detrás de ella está Rubén Fernández Domínguez, un vigués de 39 años, celtista «desde que tengo uso de razón», que ha encontrado en la música una forma de distraerse durante una baja de larga duración.

Rubén es autónomo desde hace 14 años y se dedica profesionalmente a la pintura y al Pladur. Está casado y tiene dos hijos, de 9 y 7 años. Su incursión en la música no responde, explica, a un plan profesional trazado de antemano.

«Realmente no tengo un sueño concreto con esto de la música. Me puse con ello porque necesitaba distraerme con algo dado que estoy en una baja de larga duración», explica.

De esa nueva afición nació Adihsi, el proyecto bajo el que ha comenzado a publicar sus composiciones, y también «Orixe», su primer trabajo. Entre sus primeras canciones figura la dedicada al futbolista más emblemático de la historia reciente del Celta.

De Moaña a Balaídos

«Sempre Iago» recorre algunos de los elementos que han convertido a Aspas en un símbolo del celtismo. Desde las primeras líneas aparecen Moaña, la cantera, Balaídos, el dorsal 10 o su zurda, antes de desembocar en un estribillo concebido casi como un cántico de grada:

«Sempre Iago, sempre Celta / ti de mago e nós de festa / sangue azul, sangue celeste / o noso príncipe sempre será este».

La letra incluye también su nombre completo, Iago Aspas Juncal, y ensalza una «calidade sen igual» que, según canta Rubén, mantiene a los aficionados en pie.

Pero la canción mira especialmente hacia el momento que atraviesa ahora el delantero y a la perspectiva de su despedida. Uno de sus pasajes hace referencia directa al «último baile» de Aspas con la camiseta celeste.

«Temos un último baile / grazas por aguantar / só pido que te aplauda / cada estadio que vas pisar», recoge la letra.

El homenaje desemboca en una declaración destinada a sobrevivir incluso al día en el que el moañés deje de jugar: «Mentres exista Balaídos / o teu nome vai soar».

Celtista «desde que tengo uso de razón»

La elección de Aspas como protagonista no es casual. Rubén reconoce que su relación con el Celta viene prácticamente desde la infancia. «Soy celtista desde que tengo uso de razón», señala.

La canción dedicada al capitán forma parte de «Orixe», el primer lanzamiento de Adihsi, compuesto por dos temas originales en gallego. «Sempre Iago» se estrenó el 1 de agosto, coincidiendo con el cumpleaños de Aspas, y su autor ha tratado desde entonces de moverla especialmente entre el celtismo.

El proyecto musical, sin embargo, no terminará ahí. Rubén ya trabaja en nuevas composiciones y pretende experimentar con diferentes estilos. «Próximamente saldrá un EP de música latina, después algo de pop y dance», adelanta.

El siguiente objetivo: la grada

Hay además un proyecto que vuelve a conectar directamente su nueva faceta musical con el Celta. «Estoy trabajando también en unos cánticos para la grada de Balaídos, a ver si consigo que se cante alguno», explica Rubén con la esperanza de que alguno termine siendo adoptado por los aficionados.

No sabe todavía hasta dónde llegará esta aventura musical y tampoco asegura perseguir un objetivo concreto con ella. Pero para empezar ha elegido un protagonista con pocos rivales posibles dentro del celtismo.

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Aspas ya tenía goles históricos, récords y canciones improvisadas desde la grada. Ahora tiene también «Sempre Iago», un tema que resume en una frase la idea que Rubén quiere dejar cuando llegue el final de ese «último baile»: mientras exista Balaídos, su nombre seguirá sonando.

La letra de 'Sempre Iago'

Rúas de Moaña sono que medra pel de canteira a nosa bandeira

Finta que guía o zurdazo certeiro o dez que queria é o noso guerreiro

Sempre Iago, sempre Celta ti de mago e nós de festa

Sangue azul, sangue celeste o noso príncipe sempre será este

Claro que ten apelidos don Iago Aspas Juncal

Aplaudindo nos ten erguidos a súa calidade sen igual

Sempre Iago, sempre Celta ti de mago e nós de festa

Temos un ultimo baile grazas por aguantar

Só pido que te aplauda cada estadio que vas pisar

Se unha cousa teño clara é que sempre vai pasar

Mentres exista Balaídos o teu nome vai soar

Sempre Iago, sempre Celta ti de mago e nos de festa

*ADIHSI

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