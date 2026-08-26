Giráldez, contrario a que se trapase a Rueda: «Es una mala venta»

El mercado de fichajes, en concreto, la probable venta de Javi Rueda del Nottingham Forest, han vuelto a centrar la comparecencia de Claudio Giráldez en la víspera del partido aplazado de la primera jornada que el Celta disputa este jueves contra Osasuna (Balaídos, 20.30 horas). El técnico celeste ha reiterado su confianza en poder retener al malagueño, al que considera una pieza «básica», pero también ha dejado claro que se opone a su venta por las cantidades que se están barajando.

«Yo no tengo la decisión final sobre las cosas, pero si se llegase a tomar esa decisión, evidentemente es una decisión que yo no comparto. No estoy de acuerdo con ella en este momento y en las cifras que más o menos se hablan me parece una mala venta. Por eso confío en que no se dé», sentenciaba el porriñés, que ha incluido al futbolista en la convocatoria del partido contra los rojillos. «Es jugador importante para nosotros. Lo queremos aquí, confío en que va a estar aquí, en que no lo vamos a vender. Por eso entra en la convocatoria y uno más para el partido de mañana. Ojalá se acabe el mercado con él aquí», apuntaba.

Giráldez no ve a Rueda distraído por una situación que reconoce que no es fácil e insistía en que ve al jugador comprometido y preparado para jugar: «No es una situación sencilla, él quiere estar aquí o creo que quiere estar aquí. Esa es la sensación que me transmite y espero que acabe el mercado con nosotros. Él quiere estar y nosotros queremos que esté y no había otra decisión más coherente que meterlo en la convocatoria», explicaba.

El de Cans no se plantea, de hecho, un Celta sin Rueda el próximo curso. En este aspecto, se mantiene fiel al discurso de la pasada semana, cuando dijo que no se le pasaba por la cabeza la marcha del malagueño. "No me planteo un escenario sin Rueda, es la realidad. El margen en el mercado es muy corto y por eso es más difícil encontrar sustitutos a los jugadores que ya tenemos", subrayaba.

El entrenador del Celta consideraba además prioritario conservar su actual bloque de futbolistas -«tenemos una plantilla, muy equilibrada en la gran mayoría de posiciones», al tiempo que destacaba la necesidad de «cuidar a los canteranos y a los jóvenes», que hecho un esfuerzo por seguir en plantilla renunciando a contratos más importantes: «Para evolucionar y dar un paso más como equipo tenemos que ser capaces de cuidar nuestros jugadores canteranos o jugadores jóvenes de la mejor manera posible. Sabemos que no podemos competir contra los gigantes a nivel económico, pero hay otras cosas y tenemos un vestuario que muchas veces renuncia a esas cosas para poder estar aquí. Esto y es un aval muy fuerte que tenemos que aprovechar para ser cada día más competitivos y seguir creciendo, que es lo que todos queremos. Para eso, hay ser capaces de convencer a los jugadores para que digan que no a ofertas mucho más poderosas de las que pueden tener aquí».

A esta necesidad de cuidar de lo propio, hay que añadir, según el técnico, las dificultades para encontrar reemplazos de garantías en el final de mercado. "El mercado, en estos momentos finales, es cada vez más caro. Por eso hablo mucho de proteger lo que tenemos, de cuidar lo que tenemos porque creo que es una fortaleza muy grande tener jugadores del nivel que tenemos dentro del equipo y el mercado quiere porque son buenos, es la realidad", advertía.

Preguntado por las declaraciones en las que la presidenta aseguraba que no se vendería a ningún futbolista que el técnico considerase indispensable, Giráldez ha preferido resaltar su buen entendimiento con Marián Mouriño y la dirección deportiva. «Yo creo que siempre nos entendemos, nos acabamos entendiendo la dirección deportiva, la presidenta y yo, y confío en que va a ser de la misma manera. Igual que ha habido movimientos que hemos estado más o menos de acuerdo y hemos llegado a un punto de entendimiento. Entiendo que aquí va a pasar lo mismo, confío en que así va a ser», ha manifestado.

No faltaron en la comparecencia de Claudio referencias al nuevo fichaje incorporado por el Celta, el neerlandés de ascendencia marroquí, Couhaib Driouech, cuya incorporación avala. "Estamos contentos de su llegada, con ganas de aportar, nos ha dejado muy buenas sensaciones en lo que le hemos visto hoy, en lo personal y futbolístico. Es uno más para poder aportar", comentaba el técnico, que ve al futbolista "bien físicamente", aunque lo ha dejado fuera de la lista contra Osasuna porque "solo lleva una sesión de entrenamiento. Sin embargo, no ha descartado que pueda entrar este domingo en la convocatoria para el partido contra el Athletic Club

Sobre las condiciones de Driouech y lo que puede aportar, el técnico céltico resaltaba su verticalidad y capacidad para desempeñarse por las dos bandas. "En el PSV jugó mucho más en banda izquierda. En sus anteriores equipos en Holanda no fue solo jugador de banda izquierda. Creo que nos da variabilidad en ambos lados, es capaz de desbordar en ambos lados, es capaz de jugar por dentro y correr. Tiene capacidad incluso para defender hacia atrás en el carril. Lo vemos un poco con esa variabilidad que nos da Hugo Álvarez", analizaba.

Casi de puntillas, debido al revuelo que ha suscitado la situación de Javi Rueda, Claudio Giráldez se refería el inminente compromiso liguero frente a Osasuna. ¿"Jugamos mañana"?, ironizaba el louriñés. Y precisaba: "Aún no hemos hablado de Osasuna, que es en lo que quiero que mi equipo esté centrado. Es lo que trato también esté centrado el entorno mañana, que todo el mundo esté focalizado en sumar los tres primeros puntos en casa ante un rival que el año pasado nos ganó aquí en los minutos finales".

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Giráldez ha convocado para el choque a todos sus futbolistas, salvo al lesionado Borja Iglesias, al recién llegado Driouech y a Carles Pérez, que no entra en sus planes, por razones técnicas. El porriñés prevé, como siempre contra los rojillos. Un complicado partido: "Es un equipo muy poderoso en muchas facetas del juego que son muy difíciles de contrarrestar. Tenemos que estar muy bien para sumar victorias, que es lo que queremos, desde este primer partido en casa. Ojalá podamos hacer un partido completo y regalar a la afición la primera victoria".