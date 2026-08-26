Cuando la épica se vuelve costumbrismo: otra remontada del Celta Fortuna tras establecer un récord en Primera Federación

El Celta Fortuna lleva meses escribiendo un episodio histórico lleno de primeras veces. El ascenso a Segunda, el debut en Cádiz, el debut en Balaídos y la victoria bautismal ante el Andorra del pasado lunes. Un triunfo espectacular en la forma, al darle la vuelta al 0-2 que tenía a favor el conjunto pirenaico al principio del segundo tiempo. Pero no tanto en el fondo. Desde luego, no es algo que se pueda considerar inaudito, insólito o extraño. Más bien al contrario. El filial celeste hizo de la remontada una rutina la campaña pasada. El conjunto de Fredi Álvarez ganó nueve partidos tras ir por detrás en el marcador. El récord de Primera Federación.

El dato es demoledor. Hasta ese momento, el Racing de Santander del curso 2021/22 tenía la mejor marca de remontadas en una campaña con media docena. Pero lo del segundo equipo céltico no son solo matemáticas. Esos números ejemplifican a la perfección el gen competitivo de un Fortuna que está lejos de ser un filial al uso. En este caso, el hábito sí hace al monje. Y el pasado lunes volvió a demostrarlo. En una categoría superior y frente a un gran equipo como el Andorra. En Segunda División, fue el primer partido en Balaídos, los primeros goles, la primera victoria. Y sí, también la primera remontada. La décima en menos de un año.

El curso anterior encierra ocho partidos ganados tras ir perdiendo en la fase regular y un noveno en la semifinal del play-off ante el Europa. El conjunto catalán se adelantó dos veces por medio de Jordi Cano -que jugó el partido del lunes en las filas del Andorra-, pero el Celta B se revolvió para acabar ganando 3-2 en la prórroga con Hugo González en plan estelar. Fue el penúltimo paso hacia el ascenso.

Antes hubo muchos más, incluidas las mentadas ocho remontadas. La primera se dio el 25 de octubre, en el partido de la jornada 9 ante el Racing de Ferrol en Balaídos. Pascu adelantó al equipo verde, pero Gavián y Álvaro Marín respondieron con goles en el 57 y el 78. Un par de semanas después se produjo el regreso más espectacular del curso. El Fortuna levantó el 0-3 que sufría al descanso ante el Talavera con una memorable reacción para acabar 4-3 con gol de Somuah en el descuento. Sin solución de continuidad, el filial levantó un 1-0 en Avilés el 30 de noviembre (ganó 1-2) e hizo exactamente lo mismo en Lezama 15 días después ante el Bilbao Athletic.

Remontadas del Celta Fortuna la temporada pasada / R. V.

Curiosamente, tanto el filial rojiblanco, como los avilesinos, como el Racing de Ferrol volvieron a verse remontados por la escuadra de Fredi en la segunda vuelta del campeonato. El 15 de febrero, los asturianos se adelantaron dos veces en Balaídos, pero los célticos volvieron a remontar para ganar 4-2 con goles de Hugo González, Somuah, Marín y Burcio. Por su parte, el colectivo de la ciudad departamental sufrió el mismo guion en A Malata que en Balaídos. Un doblete de Álvaro Marín inutilizó el tanto inicial de Juan (1-2). Mismo caso que el del Bilbao Athletic. Esta vez, con una remontada íntegra en el descuento. Hugo González, en el 92; y Somuah, en el 97, revirtieron la diana de Éder García (1-2).

El Fortuna culminó su serie en la antepenúltima jornada. En O Couto y frente al Ourense CF, en la única remontada que no llegó tras empezar perdiendo. Los celestes se adelantaron gracias a Álvaro Marín, pero se vieron por detrás con los tantos de Raúl Hernández y Guerrero. Hugo González, Somuah y De la Iglesia levantaron la situación para ganar 2-4. La octava vez que sucedía y un nuevo récord de liga regular en Primera Federación. Aún quedaba la del play-off ante el Europa y la histórica del lunes al Andorra, ya en Segunda División. Un partido épico para cualquiera, que el filial del Celta se empeña en enmarcar en su costumbrismo.