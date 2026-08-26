Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Juan Carlos Álvarez Javi Rueda, durante un partido con el Barcelona. / Efe Mercado de fichajes El Celta rechaza la oferta por Javi Rueda El caso Javi Rueda, animado infatigable de este final de mercado en Vigo, ha vuelto a dar un importante vuelco. El Celta ha decidido rechazar la oferta presentada por el Nottingham Forest y como compensación al futbolista le ofrece una mejora en su contrato. El club, que valoraba seriamente la posibilidad de aceptar la propuesta de los ingleses por lo que suponía de inyección económica tras un verano sin ventas, ha decidido que prime la cuestión deportiva y atender así una petición explícita de Claudio Giráldez que considera al lateral malagueño una pieza «estratégica» en su proyecto. La propuesta rechazada por el Celta era de 15 millones, de los que la mitad irían a las arcas del conjunto vigués y el resto, al Real Madrid que tenía el cincuenta por ciento de los derechos del futbolista. Queda ahora por saber la reacción, si se produce, del Forest que podría subir su propuesta y añadir más picante a la cuestión aunque en Príncipe tienen el presentimiento de que no van a subir su apuesta por el lateral. Luego será Javi Rueda quien tenga que manifestarse en relación a la oferta de mejora de contrato que le ha hecho llegar el Celta aunque en este caso no parece que vaya a haber muchas dudas. Puedes leer la información completa en este enlace.

Julio Bernardo Claudio Giráldez, durante un reciente entrenamiento en Afouteza. / Pablo H. Gamarra Mercado de fichajes Giráldez cree que Rueda quiere quedarse y lo convoca contra Osasuna: «Es la decisión más coherente» A esta necesidad de cuidar de lo propio, hay que añadir, según el técnico, las dificultades para encontrar reemplazos de garantías en el final de mercado. "El mercado, en estos momentos finales, es cada vez más caro. Por eso hablo mucho de proteger lo que tenemos, de cuidar lo que tenemos porque creo que es una fortaleza muy grande tener jugadores del nivel que tenemos dentro del equipo y el mercado quiere porque son buenos, es la realidad", advertía. Preguntado por las declaraciones en las que la presidenta aseguraba que no se vendería a ningún futbolista que el técnico considerase indispensable, Giráldez ha preferido resaltar su buen entendimiento con Marián Mouriño y la dirección deportiva. «Yo creo que siempre nos entendemos, nos acabamos entendiendo la dirección deportiva, la presidenta y yo, y confío en que va a ser de la misma manera. Igual que ha habido movimientos que hemos estado más o menos de acuerdo y hemos llegado a un punto de entendimiento. Entiendo que aquí va a pasar lo mismo, confío en que así va a ser», ha manifestado.

Julio Bernardo RC Celta Mercado de fichajes Giráldez, contrario a que se trapase a Rueda: «Es una mala venta» El mercado de fichajes, en concreto, la probable venta de Javi Rueda del Nottingham Forest, han vuelto a centrar la comparecencia de Claudio Giráldez en la víspera del partido aplazado de la primera jornada que el Celta disputa este jueves contra Osasuna (Balaídos, 20.30 horas). El técnico celeste ha reiterado su confianza en poder retener al malagueño, al que considera una pieza «básica», pero también ha dejado claro que se opone a su venta por las cantidades que se están barajando. «Yo no tengo la decisión final sobre las cosas, pero si se llegase a tomar esa decisión, evidentemente es una decisión que yo no comparto. No estoy de acuerdo con ella en este momento y en las cifras que más o menos se hablan me parece una mala venta. Por eso confío en que no se dé», sentenciaba el porriñés, que ha incluido al futbolista en la convocatoria del partido contra los rojillos. «Es jugador importante para nosotros. Lo queremos aquí, confío en que va a estar aquí, en que no lo vamos a vender. Por eso entra en la convocatoria y uno más para el partido de mañana. Ojalá se acabe el mercado con él aquí», apuntaba. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Nilson Angulo celebra su gol con el Sunderland en la primera jornada de la Premier League. / DPA vía Europa Press Calendario La Premier, rival más probable del Celta en el sorteo de la Europa League Con un ojo en el mercado de fichajes, otro en el ansiado debut en Balaídos ante Osasuna... y un tercero en el Foro Grimaldi de Mónaco de cara al viernes. La UEFA celebrará en el exclusivo centro del Principado el sorteo de la fase de liguilla inicial de la Europa League. En ella estará sin la vitola de novato el Celta de Vigo, aunque su buen papel la pasada campaña llegando a cuartos no le ha servido para «escalar» en los bombos que agrupan a los 36 equipos. Su composición y reparto no se conocerá por completo hasta la propia mañana del viernes 28 de agosto, ya que dependerá de los resultados de las últimas eliminatorias de Champions League y Europa League que se disputarán estos dos días previos. Sin embargo todas las proyecciones de páginas especializadas como Footbal Rankings (@FootRankings) apuntan en la misma dirección: el bombo 3 de los de Claudio Giráldez será el de los equipos ingleses. El sistema de competición es simple: cada equipo se enfrentará contra un equipo diferente de cada bombo como local y visitante. Así, del primer grupo podría recibirse en Balaídos a Juventus o Bayer Leverkusen, así como visitar al Marsella o San Siro con el AC Milan dos décadas después. Así, en el grupo 3 de equipo vigués se dan por seguros a los tres equipos de la Premier League. Así, de los siete rivales posibles —el Celta, lógicamente, no puede enfrentarse a sí mismo— para dos partidos, en el 42% de los casos habría un club británico. En cualquier caso, todo dependerá de los equipos participantes y el azar. Puedes leer la información al completo en este enlace.

Marta Clavero Rubén Fernández, conocido musicalmente como Adihsi, es el autor de la canción homenaje a Iago Aspas. / Cedida Cánticos celestes Un celtista dedica una canción al último baile de Aspas: «Mentres exista Balaídos, o teu nome vai soar» Iago Aspas ha inspirado durante su carrera goles, pancartas, cánticos y homenajes de todo tipo. Ahora, el capitán del Celta también tiene una canción dedicada expresamente a su figura. Se titula «Sempre Iago» y detrás de ella está Rubén Fernández Domínguez, un vigués de 39 años, celtista «desde que tengo uso de razón», que ha encontrado en la música una forma de distraerse durante una baja de larga duración. Rubén es autónomo desde hace 14 años y se dedica profesionalmente a la pintura y al Pladur. Está casado y tiene dos hijos, de 9 y 7 años. Su incursión en la música no responde, explica, a un plan profesional trazado de antemano. «Realmente no tengo un sueño concreto con esto de la música. Me puse con ello porque necesitaba distraerme con algo dado que estoy en una baja de larga duración», explica. De esa nueva afición nació Adihsi, el proyecto bajo el que ha comenzado a publicar sus composiciones, y también «Orixe», su primer trabajo. Entre sus primeras canciones figura la dedicada al futbolista más emblemático de la historia reciente del Celta. Puedes leer su historia al completo en este enlace.

Víctor P. Currás Javi Rueda en un partido con el Celta de Vigo la pasada temporada / LOF Mercado de fichajes Mejora de salario y búsqueda de sustituto La operación contaría con el visto bueno del jugador, quien mejoraría de forma notable sus emolumentos actuales. Pese a renovar hasta el pasado mes de noviembre por otras dos campañas hasta junio de 2029, el futbolista se sitúa en el mismo escalafón salarial que el resto de canteranos con ficha de primer equipo. De esta forma, la propuesta del bicampeón de Europa podría duplicar o triplicar sus ingresos. También contaría con el visto bueno del club, que lograría reducir así con una importante venta el déficit arrastrado de campañas anteriores. No así con el del entrenador.El pasado viernes Claudio Giráldez, aseguró que «no pasaba por su cabeza que no siga Javi Rueda» en la plantilla. El lateral diestro estaba llamado a dar un paso adelante tras la salida de Óscar Mingueza, disfrutando de un mayor peso en un equipo en el que fue clave en el pase a cuartos de Europa League ante el Olympique de Lyon. En sus declaraciones a DAZN, el periodista especializado en fichajes ha apuntado que la dirección deportiva de Marco Garcés estaría buscando ya un sustituto de emergencia para la posición. Todo ello, a menos de una semana del cierre de mercado y con un perfil complicado de reemplazar. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Javi Rueda corre con un rival ovetense detrás de la pelota durante el partido de ayer. | MARTA G. BREA Mercado de fichajes Javi Rueda, «a un paso» del Nottingham Forest La llegada de Couhaib Driouech podría no ser la única operación este martes, a una semana del fin del mercado de fichajes, en Casa Celta. Según avanzó el periodista Matteo Moretto a DAZN y ha podido confirmar FARO, el Nottingham Forest estaría cerca de hacerse con los servicios de Javi Rueda. El futbolista malagueño estaría «a un paso» de fichar por el club inglés, quien en los últimos días ha lanzado una importante ofensiva por él. Sin embargo, desde el club mantienen la esperanza de poder retenerlo. El lateral saldría por una cifra bastante inferior a su cláusula de rescisión situada actualmente en 40 millones de euros. Las cifras a las que ha tenido acceso esta redacción hablan del entorno de entre los 15 y 20 millones de euros, si bien aún restarían bastantes flecos por resolverse. Este importe se tendría que repartir con el Real Madrid, poseedor del 50% de sus derechos. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Marian Mouriño y Couhaib Driouech firman el contrato con el Celta / Celta de Vigo Mercado de fichajes Couhaib Driouech firma por el Celta hasta 2030 Claudio Giráldez ya tiene en Vigo al atacante que necesitaba para completar el frente de ataque del Celta. El neerlandés de ascendencia marroquí Couhaib Driouech ha llegado a la ciudad para comprometerse con el conjunto celeste por las cuatro próximas temporadas. El futbolista, de 24 años, aterrizaba a media tarde en Peinador y desde allí se desplazaba hasta la sede del club en la Calle del Príncipe para pasar reconocimiento médico y cumplir con el protocolo de estampar, junto a la presidenta, Marián Mouriño, su firma en el contrato que lo vinculará al conjunto celeste hasta junio de 2030. El Celta pagará al PSV Eindhoven holandés algo menos de siete millones por el traspaso del jugador. Puedes leer la información completa en este enlace.

Julio Bernardo Andrés Antañón y Hugo Burcio durante el reciente partido del Fortuna contra el Andorra en Balaídos. / Marta G. Brea Mercado de fichajes La alternativa a Almeida está en casa l mediocentro que Claudio Giráldez reclama para reforzar el eje de la medular del Celta puede estar en la casa. El elevado precio que pide el Valencia por André Almeida ha complicado el fichaje del portugués cuando casi se daba por hecho y ahora mismo la incorporación del centrocampista de Guimaraes, que hace unas semanas aparcó su fichaje por el Swansea para esperar al Celta, está en el aire. Ambos clubes siguen negociando, pero la operación se ha estancado. «El Valencia pide una cantidad que no estamos dispuestos a pagar», confirman desde la Calle del Príncipe. Será Almeida no nadie. El Celta no va a gastarse un euro en reforzar el medio campo si no viene el portugués. La alternativa, sostienen desde el club, está en la casa. Si no se concreta su fichaje, el club considera que Hugo Burcio y Andrés Antañón «están demostrando que merecen ese espacio» y pueden asumir perfectamente este rol. Puedes leer la información completa en este enlace.