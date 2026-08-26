El Celta rechaza la oferta por Javi Rueda

El caso Javi Rueda, animado infatigable de este final de mercado en Vigo, ha vuelto a dar un importante vuelco. El Celta ha decidido rechazar la oferta presentada por el Nottingham Forest y como compensación al futbolista le ofrece una mejora en su contrato. El club, que valoraba seriamente la posibilidad de aceptar la propuesta de los ingleses por lo que suponía de inyección económica tras un verano sin ventas, ha decidido que prime la cuestión deportiva y atender así una petición explícita de Claudio Giráldez que considera al lateral malagueño una pieza «estratégica» en su proyecto.

La propuesta rechazada por el Celta era de 15 millones, de los que la mitad irían a las arcas del conjunto vigués y el resto, al Real Madrid que tenía el cincuenta por ciento de los derechos del futbolista. Queda ahora por saber la reacción, si se produce, del Forest que podría subir su propuesta y añadir más picante a la cuestión aunque en Príncipe tienen el presentimiento de que no van a subir su apuesta por el lateral. Luego será Javi Rueda quien tenga que manifestarse en relación a la oferta de mejora de contrato que le ha hecho llegar el Celta aunque en este caso no parece que vaya a haber muchas dudas.

Cláusula de 40 millones

El defensa tiene contrato con el Celta hasta 2029, con una clásula de rescisión de cuarenta millones, después de la renovación firmada en noviembre de 2025 y por la cual se le amplió el contrato que expiraba en junio de 2027. Su progresión en la pasada temporada, en la que se convirtió en un jugador de vital importancia para Claudio, le ha transformado en una pieza más codiciada a ojos del mercado.

Este capítulo cierra, en principio, un asunto que cogió velocidad en las últimas horas cuando diferentes medios dieron por hecho la venta del futbolista al conjunto inglés, lo que generó un considerable ruido en el entorno del club.

Este mismo miércoles Claudio Giráldez volvió a manifestarse sobre el asunto ratificando su deseo de que el futbolista se quedase y considerando «una mala venta» un supuesto traspaso a cambio de quince millones de euros. Pero por ahora no tendrá que preocuparse por esta cuestión salvo que el Nottingham Forest decida contraatacar. El Celta ha cerrado la puerta a un traspaso en las condiciones ofertadas por el cuadro inglés.