Javi Rueda, «a un paso» del Nottingham Forest

La llegada de Couhaib Driouech podría no ser la única operación este martes, a una semana del fin del mercado de fichajes, en Casa Celta. Según avanzó el periodista Matteo Moretto a DAZN y ha podido confirmar FARO, el Nottingham Forest estaría cerca de hacerse con los servicios de Javi Rueda. El futbolista malagueño estaría «a un paso» de fichar por el club inglés, quien en los últimos días ha lanzado una importante ofensiva por él. Sin embargo, desde el club mantienen la esperanza de poder retenerlo.

El lateral saldría por una cifra bastante inferior a su cláusula de rescisión situada actualmente en 40 millones de euros. Las cifras a las que ha tenido acceso esta redacción hablan del entorno de entre los 15 y 20 millones de euros, si bien aún restarían bastantes flecos por resolverse. Este importe se tendría que repartir con el Real Madrid, poseedor del 50% de sus derechos.

La operación contaría con el visto bueno del jugador, quien mejoraría de forma notable sus emolumentos actuales. Pese a renovar hasta el pasado mes de noviembre por otras dos campañas hasta junio de 2029, el futbolista se sitúa en el mismo escalafón salarial que el resto de canteranos con ficha de primer equipo. De esta forma, la propuesta del bicampeón de Europa podría duplicar o triplicar sus ingresos.

40 partidos y papel en ascenso

También contaría con el visto bueno del club, que lograría reducir así con una importante venta el déficit arrastrado de campañas anteriores. No así con el del entrenador.El pasado viernes Claudio Giráldez, aseguró que «no pasaba por su cabeza que no siga Javi Rueda» en la plantilla. El lateral diestro estaba llamado a dar un paso adelante tras la salida de Óscar Mingueza, disfrutando de un mayor peso en un equipo en el que fue clave en el pase a cuartos de Europa League ante el Olympique de Lyon.

El defensor de Alozaina, donde ha dado nombre al campo de fútbol nacional, ha disputado un total de 2.127 minutos con la camiseta celeste repartidos en 40 partidos, once de ellos en competición continental. En su haber dejaría cuatro goles y siete asistencias, que se sumarían a los 32 encuentros, dos goles y seis pases con el Fortuna.

En sus declaraciones a DAZN, el periodista especializado en fichajes ha apuntado que la dirección deportiva de Marco Garcés estaría buscando ya un sustituto de emergencia para la posición. Todo ello, a menos de una semana del cierre de mercado y con un perfil complicado de reemplazar.