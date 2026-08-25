Gabri Veiga toma las riendas del Oporto

El idilio de Gabri Veiga con el fútbol luso continúa al alza. El canterano del RC Celta volvió a erigirse en el gran protagonista de la jornada en Portugal tras guiar la victoria del FC Oporto con un auténtico recital en la medular y un tanto providencial que allanó el camino hacia el liderato en la competición doméstica de los dragões.

El escenario para el futbolista de O Porriño ha cambiado de forma radical en las últimas semanas. Tras un tramo final del curso pasado en el que surgieron ciertas dudas en torno a su encaje y regularidad en el once titular, el mercado de fichajes despejó definitivamente su horizonte, la venta del joven talento luso Rodrigo Mora a la AS Roma por 25 millones de euros liberó una plaza clave en la creación y centro del campo de los blanquiazules.

Heredar el mítico '10' del Oporto que vistieron leyendas como Deco, Teófilo Cubillas o Futre no ha supuesto una losa para Gabri Veiga. El centrocampista porriñés ha respondido a la máxima exigencia de O Dragão, aprovechando de inmediato el voto de confianza de su entrenador, Francesco Farioli.

Una cantera de moda

No solo en Balaídos han brillado los canteranos del celestes, este inicio de temporada está sonriendo a muchos de los grandes talentos salidos de A Madroa. En Inglaterra, el ansiado regreso de Fer López a Balaídos se esfuma tras su gran inicio de temporada con el Wolverhampton en el que ha contribuido con 3 goles y una asistencia en los tres partidos oficiales disputados.

Un gol al Port Vale en la victoria obtenida en la Copa de la Liga (3-0), una asistencia en el empate liguero frente al Blackburn Rovers (2-2) y un doblete a domiclio al Preston (1-3) para dar a los Wolves su primer triunfo de la temporada en la Championship.

Al otro lado del charco, también cayó de pie Brais Méndez, el mosense tuvo un comienzo inmejorable de campaña con el Columbus Crew tras contribuir con 3 goles y una asistencia en los primeros 7 partidos con el equipo americano, que pagó a la Real Sociedad 6 millones de euros por hacerse con los servicios del excentrocampista celeste.