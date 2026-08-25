Couhaib Driouech firma por el Celta hasta 2030

Claudio Giráldez ya tiene en Vigo al atacante que necesitaba para completar el frente de ataque del Celta. El neerlandés de ascendencia marroquí Couhaib Driouech ha llegado a la ciudad para comprometerse con el conjunto celeste por las cuatro próximas temporadas.

El futbolista, de 24 años, aterrizaba a media tarde en Peinador y desde allí se desplazaba hasta la sede del club en la Calle del Príncipe para pasar reconocimiento médico y cumplir con el protocolo de estampar, junto a la presidenta, Marián Mouriño, su firma en el contrato que lo vinculará al conjunto celeste hasta junio de 2030. El Celta pagará al PSV Eindhoven holandés algo menos de siete millones por el traspaso del jugador.

Se trata del primer traspaso que el Celta paga este verano, pues las cuatro anteriores incorporaciones (Aleix Febas, Javi Galán, Abdoulaye Faye y el portero Altay Bayindir) han llegado a préstamo o con la carta de libertad en la mano.

Perfil con desborde y experiencia europea

Con la contratación de Driouech, el Celta incorpora al atacante «vertical y con desborde» que el entrenador celeste reclamaba para completar el puzzle ofensivo, un futbolista de un perfil diferente a los que el técnico porriñés tenía actualmente en nómina y que el pasado curso con el conjunto PSV 9 goles y 8 asistencias.

El nuevo fichaje celeste cuenta también con experiencia en competiciones europeas, en concreto en la Liga de Campeones, torneo en el que protagonizó buenas actuaciones el pasado, anotando 3 goles en 7 partidos con muy notables actuaciones antes equipos como el Liverpool, el Nápoles o el Atlético de Madrid.-

«Driouech es un extremo diestro que se desenvuelve principalmente en la banda izquierda, aunque también puede actuar por el costado derecho. Su perfil aporta velocidad, desborde y capacidad para generar ventajas en el último tercio, destacando especialmente en el uno contra uno, en los cambios de ritmo y en su capacidad para atacar los espacios a la espalda de la defensa. Sus características encajan a la perfección en el esquema de Claudio Giráldez, por lo que su incorporación aportará profundidad, desequilibrio y nuevas alternativas al ataque celeste», señala eñ conjunto celeste.

Y añade: «Con la llegada de Driouech, el Celta incorpora a un futbolista joven, con experiencia al más alto nivel y un perfil con margen para seguir creciendo de cara a una temporada que volverá a ser ilusionante».