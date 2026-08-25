Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

Matías Vecino, que ayer debutó como titular con el Celta, hace un gesto a un compañero durante el partido contra el Mallorca. | PABLO H. GAMARRA

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Matías Vecino se despide del Celta tras una etapa «breve, pero intensa y llena de aprendizaje»

La Operación Salida en el Celta de Vigo se acelera antes del inicio del campeonato liguero. Una vez confirmada la venta (con posibles recompras) de Manu Fernández al Cádiz por tres temporadas, otro de los candidatos a abandonar la disciplina celeste se ha despedido a través de sus redes sociales de la afición. Matías Vecino califica de «una experiencia breve, pero intensa y llena de aprendizaje» su etapa en Vigo, a donde llegó hace apenas siete meses para aportar veteranía a una medular que en el mercado invernal perdió a Fran Beltrán y Damián Rodríguez.

En un comunicado en su perfil de Instagram, el mediocentro uruguayo asegura que desde el primer momento se sitió «muy cómodo y a gusto en el club», deteniéndose para elogiar «la calidez humana del staff, de mis compañeros y de todo el personal que trabaja en Afouteza», a la que sintió ya como su «casa».

Su etapa con la camiseta del Celta, que vistió tras llegar gratis procedente de la Lazio, cuenta con 12 partidos y 492 minutos en la segunda vuelta. Pese a sus molestias físicas, destacó su papel contra el Olympique de Lyon en los octavos de final de Europa League.

En la publicación ha recibido el reconocimiento y cariño de ya excompañeros como Hugo Álvarez, Marcos Alonso, Yoel Lago o canteranos como Andrés Antañón y Hugo Burcio, llamado este último a ocupar su lugar en muchos partidos. Todos ellos le desean la mejor de las suertes y aplauden su detalle, clave para que el club pueda incorporar a un nuevo futbolista en esta posición.

En ese sentido, el portugués André Almeida es el favorito para llegar procedente del Valencia en una operación que rondaría los 3 millones de euros.

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