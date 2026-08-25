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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario
Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta
El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.
A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.
A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.
Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.
Juan Carlos Álvarez
El Celta cierra el fichaje del marroquí Driouech
El delantero marroquí Couhaib Driouech se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Celta después del acuerdo que el club vigués ha alcanzado con el PSV Eindhoven en las últimas horas. El conjunto holandés ya ha dejado al atacante fuera de la convocatoria del encuentro que hoy domingo disputan contra el Groningen en el campeonato holandés. En el entorno del PSV se apunta que el trato está alrededor ligeramente por debajo de los siete millones de euros que el Celta compensará con un contrato de larga duración.
Driouech, un extremo izquierdo de 24 años, se convertirá en el atacante que Claudio vienen reclamando para completar la plantilla de cara a la próxima temporada. Con su llegada y la de André Almeida para el medio del campo en el lugar del rescindido Vecino ya solo le quedará a los vigueses la llegada del defensa central.
Julio Bernardo
Mercado de fichajes
El Celta piensa en 'repatriar' a Stefan Bajcetic para el Fortuna
El mediocentro que Fredi Álvarez necesitaba para completar la plantilla del Celta Fortuna es un viejo conocido de A Madroa. Se trata del vigués Stefan Bajcetic, joya de la cantera celeste que fue fichado por el Liverpool cuando tenía 16 años y está más cerca que nunca de volver a casa tras una etapa marcada por las lesiones. El Celta lo quiere de vuelta, aunque no piensa de momento en él para el primer equipo, no por falta de calidad, que le sobra, sino porque después de año y medio sin jugar por culpa de una grave lesión que lo llevó al quirófano en mayo de 2025. Desde entonces, tras sufrir varias recaídas musculares, no ha vuelto a vestirse de corto.
El Celta quiere a Bajcetic en el Fortuna para que se vaya rodando en una competición de alta exigencia física con la puerta del primer equipo abierta. Al contar solo con 21 años, podría alternar ambos equipos, como actualmente ocurre con Hugo Burcio, Andrés Antañón o Anxo Rodríguez, pero su rendimiento tendría que acercarse un poco al que tuvo en el filial del Liverpool cuando Jürgen Klopp lo hizo debutar frente en la Premier League con el Liverpool en agosto de 2022 cuando solo contaba con 17 años.
Víctor P. Currás
Mercado de fichajes
Matías Vecino se despide del Celta tras una etapa «breve, pero intensa y llena de aprendizaje»
La Operación Salida en el Celta de Vigo se acelera antes del inicio del campeonato liguero. Una vez confirmada la venta (con posibles recompras) de Manu Fernández al Cádiz por tres temporadas, otro de los candidatos a abandonar la disciplina celeste se ha despedido a través de sus redes sociales de la afición. Matías Vecino califica de «una experiencia breve, pero intensa y llena de aprendizaje» su etapa en Vigo, a donde llegó hace apenas siete meses para aportar veteranía a una medular que en el mercado invernal perdió a Fran Beltrán y Damián Rodríguez.
En un comunicado en su perfil de Instagram, el mediocentro uruguayo asegura que desde el primer momento se sitió «muy cómodo y a gusto en el club», deteniéndose para elogiar «la calidez humana del staff, de mis compañeros y de todo el personal que trabaja en Afouteza», a la que sintió ya como su «casa».
Su etapa con la camiseta del Celta, que vistió tras llegar gratis procedente de la Lazio, cuenta con 12 partidos y 492 minutos en la segunda vuelta. Pese a sus molestias físicas, destacó su papel contra el Olympique de Lyon en los octavos de final de Europa League.
En la publicación ha recibido el reconocimiento y cariño de ya excompañeros como Hugo Álvarez, Marcos Alonso, Yoel Lago o canteranos como Andrés Antañón y Hugo Burcio, llamado este último a ocupar su lugar en muchos partidos. Todos ellos le desean la mejor de las suertes y aplauden su detalle, clave para que el club pueda incorporar a un nuevo futbolista en esta posición.
En ese sentido, el portugués André Almeida es el favorito para llegar procedente del Valencia en una operación que rondaría los 3 millones de euros.
Julio Bernardo
La Liga
Giráldez: «No pasa por mi cabeza que no siga Javi Rueda»
El final del mercado de fichajes, con la posibilidad de que Javi Rueda salga traspasado a un equipo de la Premier League, ha centrado la primera comparecencia de la temporada de Claudio Giráldez en vísperas del estreno liguero en Mestalla contra el Valencia.
El entrenador del Celta ha sido este viernes tajante al señalar que no contempla la marcha del carrilero malagueño, pero prevé un final de mercado muy agitado y no ha ocultado su temor a que en los últimos 10 días la ventana estival pueda producirse la marcha de Rueda o de algún otro futbolistas importante.
Borja Refojos
Vuelve La Liga
La primera vez del Celta en esta Liga, también puede ser la última en Mestalla
Primera y última vez. Esta expresión inquisitorial se le aplica al Celta y al partido de mañana en Valencia con un tono mucho más neutral. Y es que si la Copa del Rey no dice lo contrario, el choque sabatino será el último que dispute el Celta en Mestalla. El equipo che se mudará a su nuevo estadio el próximo verano, por lo que esta campaña será la de la despedida del vetusto recinto valencianista, el más antiguo de toda la Primera División.
De hecho, el campo de la Avenida de Suecia es más longevo que el propio Celta. Se inauguró el 20 de mayo de 1923, tres meses antes de que la fusión entre el Vigo Sporting y el Fortuna alumbrase el nacimiento de la institución celeste. Así pues, Claudio Giráldez y sus futbolistas se despedirán, al menos en Liga, de un estadio centenario, que ha acogido infinidad de partidos de todas las competiciones, además de ser sede de un Mundial -el de 1982- y de unos Juegos Olímpicos -los de Barcelona 92-.
Debido al aplazamiento de la primera jornada contra Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos, Mestalla inaugurará la campaña del Celta en la visita número 73 al campo del Valencia. Quizás la última. Quizás la penúltima, si se le antoja al torneo del KO. Para encontrar la primera hay que remontarse al 9 de junio de 1929.
Borja Refojos
Entrevista
Miguel Román: «Soy feliz en la vorágine de la élite»
El centrocampista gondomareño se presenta en la línea de salida de esta temporada tras perderse la meta de la pasada por una lesión que lo frenó cuando brillaba a un nivel muy alto: «Me vino bien para madurar»
Jon Zabala
Videojuegos
EA Sports pasa por alto la explosión del Celta: estas son las valoraciones de sus jugadores
Como cada año, el inicio del curso futbolístico llega acompañado del estreno de la nueva entrega de EA Sports. Pese a que el estreno del videojuego sea el 25 de septiembre ya han salido a la luz algunas de las valoraciones de muchos clubes y uno de los mayores alicientes para los aficionados es descubrir las de sus equipos. Sin embargo, para los del Celta de Vigo el lanzamiento de FC 27 ha dejado un regusto amargo al comprobar la escasa evolución en las cartas de los futbolistas celestes respecto a la edición anterior.
Para la compañía desarrolladora norteamericana, la gran temporada celeste; donde se lograron hitos como alcanzar las semifinales europeas, certificar la sexta posición en Liga o el extraordinario registro goleador de Borja Iglesias, parece no haber tenido suficiente peso. Pese a que el valor de mercado real del conjunto vigués ha experimentado un notable salto cualitativo, en el terreno virtual la plantilla apenas ha visto recompensado su rendimiento sobre el césped.
R. V.
Manu Fernández se marcha al Cádiz
El Celta traspasa a Manu Fernández al Cádiz y se guarda una opción de recompra durante los dos próximos veranos. La operación obedece al problema que el Celta tiene tras haber agotado el cupo de cesiones en España. Lo normal es que se hubiese ido a préstamo, pero ante esta situación se ha elegido un traspaso «testimonial» y que el Celta pueda recuperarlo.
Claudio apunta a tener disponibles a todos sus futbolistas
Si todo transcurre con normalidad, Claudio Giráldez dispondrá de todos los futbolistas de su actual plantilla para confeccionar la lista de convocados para el partido de este sábado en Mestalla, que será el primero del Celta en este curso debido al aplazamiento del la primera jornada ante Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos.
El superordenador coloca al Celta como aspirante a Europa... y al Deportivo de A Coruña colista
El Celta vuelve a aparecer entre los equipos llamados a mirar hacia Europa. Al menos sobre el papel. El superordenador de Opta ha realizado sus habituales predicciones para LaLiga 2026-27 y sitúa a los de Claudio Giráldez en el vagón de equipos aspirantes a clasificarse para competiciones continentales. Los celestes cuentan con un 16,3% de posibilidades de terminar entre los cuatro primeros y un 22,7% de finalizar en el top 5. Eso sí, en su ranking, el Celta es el octavo favorito, superando a Real Sociedad o Athletic Club, pero por detrás del Rayo Vallecano o el Valencia.
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