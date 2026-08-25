Borja Iglesias estará dos semanas de baja por una lesión muscular

Claudio Giráldez se ha desayunado este martes con la mala noticia de que no va a poder disponer de Borja Iglesias para el encuentro aplazado de la primera jornada que el Celta va a disputar este jueves contra Osasuna (Balaídos, 20.30 horas).

El delantero internacional celeste sintió un pinchazo durante el entrenamiento celebrado en la ciudad deportiva que le obligó a retirarse del terreno de juego. La resonancia magnética practicada posteriormente al futbolista han confirmado que sufre una rotura miofascial en el sóleo de su pierna izquierda, lesión que va a mantenerlo alrededor de unas dos semanas de baja.

La lesión le llega a Borja justo en el momento en que comenzaba a adquirir tono competitivo tras prolongar sus vacaciones por su participación en el Mundial y perderse la pretemporada. Giráldez lo incluyó en la lista para partido contra el Valencia en Mestalla, pero finalmente no le concedió minutos. Su debut esta temporada tendrá que demorarse todavía algunas semanas.

Noticias relacionadas

La ausencia del compostelano es la única con la que cuenta a estas horas Giráldez para el esperado debut del Celta en Balaídos, aplazado al jueves por el mal estado del césped a causa de un hongo y en perfectas condiciones ya tras renovarse de forma integral el campo.