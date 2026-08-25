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La alternativa a Almeida está en casa

El Celta piensa en Burcio y Antañón para reforzar la posición de mediocentro tras complicarse el fichaje del portugués por el alto precio que pide el Valencia

El club vigués avanza en la incorporación de Stefan Bajcetic, que llegará en propiedad una vez se desvincule del Liverpool con un contrato condicionado a rendimiento

Andrés Antañón y Hugo Burcio durante el reciente partido del Fortuna contra el Andorra en Balaídos.

Andrés Antañón y Hugo Burcio durante el reciente partido del Fortuna contra el Andorra en Balaídos. / Marta G. Brea

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Julio Bernardo

Julio Bernardo

Vigo

El mediocentro que Claudio Giráldez reclama para reforzar el eje de la medular del Celta puede estar en la casa. El elevado precio que pide el Valencia por André Almeida ha complicado el fichaje del portugués cuando casi se daba por hecho y ahora mismo la incorporación del centrocampista de Guimaraes, que hace unas semanas aparcó su fichaje por el Swansea para esperar al Celta, está en el aire. Ambos clubes siguen negociando, pero la operación se ha estancado. «El Valencia pide una cantidad que no estamos dispuestos a pagar», confirman desde la Calle del Príncipe.

Será Almeida no nadie. El Celta no va a gastarse un euro en reforzar el medio campo si no viene el portugués. La alternativa, sostienen desde el club, está en la casa. Si no se concreta su fichaje, el club considera que Hugo Burcio y Andrés Antañón «están demostrando que merecen ese espacio» y pueden asumir perfectamente este rol.

La mayor preocupación de Claudio Giráldez, tal como el propio técnico expresó el pasado viernes antes de viajar a Valencia, es perder a última ahora algún futbolista importante en un mercado que se ha acelerado y se prevé especialmente agitado en los últimos días. Ha habido sondeos por varios jugadores, además de por Javi Rueda, por quien se han interesado varios equipos de la Premier League y cuenta con una suculenta propuesta económica de uno de ellos. Sin embargo, la oferta que ha llegado a la Calle del Príncipe está lejos de colmar las expectativas del Celta. «No contemplo otra opción que Rueda siga», afirmaba Giráldez, si bien desde el club se matiza que solo se vendería al carrilero madrileño o a cualquier otro de los jugadores en nómina «si la oferta no es satisfactoria para todas las partes».

Williot, Miguel Román o Javi Rodríguez, además de Ilaix, al que se quiere vender, son los jugadores con mejor mercado. De momento, no han llegado ofertas medianamente convincentes por ninguno de ellos, pero con casi una semana por delante hasta el cierre de la ventana nada puede darse por descartado. Muchos clubes están pendientes de cerrar sus plantillas y el movimiento de fichas hace prever un efecto dominó que podrá afectar al Celta.

Tampoco se han producido novedades relevantes en la situación de los dos jugadores que tiene abiertas las puertas para dejar el club: Carles Pérez e Iván Villar. El club no descarta su salida, pero de momento no se han producido avances más allá de algún tímido sondeo en el caso del portero de Aldán. En cuanto a Carles Pérez, la gran patata caliente de cada verano, todas las posibilidades están abiertas. Una cesión o un traspaso, considerando el prohibitivo de su salario, parecen una quimera, con lo que lo más probable sería una rescisión -difícil porque el jugador no está por la labor de perdonar un euro- o su continuidad en plantilla.

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Mejores noticias hay en lo referente a la repatriación de Stefan Bajcetic, que firmará con el Fortuna con visos a alternar el filial y el primer equipo a poco que recupere el nivel que tenía antes de volver a lesionarse hace 15 meses. El Celta confía en que el centrocampista vigués reciba entre hoy y mañana el alta médica y para ultimar su contratación una vez rescinda el año de contrato que le queda con el Liverpool. Ambas partes, en todo caso, parecen destinadas a entenderse. El nuevo contrato de Bajcetic estaría condicionado en lo económico al rendimiento que el futbolista llegase a ofrecer en esta nueva etapa en Vigo.

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