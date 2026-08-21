La primera vez del Celta en esta Liga, también puede ser la última en Mestalla

Primera y última vez. Esta expresión inquisitorial se le aplica al Celta y al partido de mañana en Valencia con un tono mucho más neutral. Y es que si la Copa del Rey no dice lo contrario, el choque sabatino será el último que dispute el Celta en Mestalla. El equipo che se mudará a su nuevo estadio el próximo verano, por lo que esta campaña será la de la despedida del vetusto recinto valencianista, el más antiguo de toda la Primera División.

De hecho, el campo de la Avenida de Suecia es más longevo que el propio Celta. Se inauguró el 20 de mayo de 1923, tres meses antes de que la fusión entre el Vigo Sporting y el Fortuna alumbrase el nacimiento de la institución celeste. Así pues, Claudio Giráldez y sus futbolistas se despedirán, al menos en Liga, de un estadio centenario, que ha acogido infinidad de partidos de todas las competiciones, además de ser sede de un Mundial -el de 1982- y de unos Juegos Olímpicos -los de Barcelona 92-.

Debido al aplazamiento de la primera jornada contra Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos, Mestalla inaugurará la campaña del Celta en la visita número 73 al campo del Valencia. Quizás la última. Quizás la penúltima, si se le antoja al torneo del KO. Para encontrar la primera hay que remontarse al 9 de junio de 1929.

Una relación casi centenaria

Entonces, ambos equipos se enfrentaron en uno de los dos partidos de Segunda División que protagonizaron en la ciudad del Turia y que repitieron el mismo resultado favorable a los locales: 3-2. Eso sí, ese escueto bagaje en la categoría de plata es un ejemplo de la dimensión histórica que tienen ambos clubes en Primera División.

A partir de ahí, el colectivo celeste visitó diez veces Mestalla en partidos de Copa. El primero de ellos fue el 13 de abril de 1930 y los célticos cayeron 5-1. De esa decena, el conjunto vigués únicamente ganó dos. Eso sí, fueron los últimos: en 2017 y en 2024. Y queda en el aire la posibilidad de que haya un undécimo.

Lógicamente, la inmensa mayoría de los choques los aglutina la Primera División. Hasta 60 veces vio Mestalla -o el Luis Casanova, como se denominó entre 1969 y 1994- el partido Valencia-Celta en la máxima categoría. Los locales ganaron 41 veces, los visitantes únicamente 6 y se registraron 13 empates. Igual que con el torneo del KO, la última visita liguera registró un triunfo celeste. Fue el pasado 5 de abril (2-3).