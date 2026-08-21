«Soy feliz en la vorágine de la élite»

Imagino que está con muchas ganas de jugar tras el aplazamiento.

Pues sí. La semana pasada ya tenía muchas, igual que todos mis compañeros. En mi caso se suma el haber estado lesionado desde marzo. Así que tengo muchas ganas de empezar este fin de semana.

¿Cómo llevó esa lesión, que se produjo cuando atravesaba su mejor momento?

Por suerte, nunca había tenido ni siquiera una lesión muscular. Obviamente, lo pasé mal porque las lesiones no son buenas y yo estaba en un buen momento, pero me vino bien para madurar. Me sirvió para ser consciente de lo que estamos viviendo. Saber lo bonito que es estar en el día a día en Afouteza y jugando en Balaídos. Es algo que echas de menos cuando no lo tienes.

Viéndole jugar en pretemporada, entiendo que está olvidada.

La verdad es que, por suerte, es como si no hubiera existido. Espero que todo vaya igual que el año pasado.

La lesión me vino bien para saber lo bonito que es entrenar en Afouteza y jugar en Balaídos; es algo que echas de menos cuando no lo tienes

¿Cómo de cerca se siente de su nivel?

En pretemporada me sentí cómodo y entendiéndome bien con mis compañeros, igual que el año pasado. Estoy trabajando día a día para llegar a mi máximo nivel.

¿Qué sensaciones tienen para este partido contra el Valencia?

Sabemos que no va a ser fácil. El Valencia, y más en Mestalla, es un hueso duro de roer. Estamos trabajando durante toda la semana para afrontarlo de la mejor manera y traernos los tres puntos.

Todas las temporadas sirven para demostrar cosas. En su caso, confirmar y consolidar su nivel del año pasado.

Sí. Esta temporada es para seguir dando el nivel que di el año pasado. Estoy trabajando y ya llevo haciéndolo mucho tiempo para que eso sea así.

Aleix (Febas) y yo hemos conectado muy bien desde el primer día

¿Y a nivel colectivo cómo lo ven? Otro año con tres competiciones.

Hay que seguir siendo humildes, ya que somos un equipo humilde. Vamos a trabajar día a día. El objetivo es el Valencia este fin de semana. Luego, ir ganando cada partido. En Copa, ir pasando ronda a ronda. Y en Europa, lo mismo.

No es de mirar a largo plazo, por lo que veo. El fútbol solo deja ver lo que está delante.

Eso es. Vamos poco a poco.

Los principios de temporada traen novedades. La que más le puede influir a usted es la llegada de Aleix Febas. Parece que han conectado bien.

La verdad es que sí. También influye mucho cómo nos llevamos fuera. Aleix y yo hemos conectado muy bien en el vestuario. Desde el primer día me llevo muy bien con él y eso se transmite en el campo. Como futbolista, no seré yo el que lo describa. Todo el mundo lo conoce. Pero sí que es un jugador que conduce mucho, que fija mucho a los rivales. Eso te crea superioridades y cada vez menos en el fútbol.

Otra novedad es la llegada al cuerpo técnico de Berto Suárez, que fue el que lo llevó al Choco juvenil. Quién les iba a decir que unos años después coincidirían en el Celta.

La vida es un pañuelo. Es una locura. Cuando estaba en el Choco, no me imaginaba llegar a donde estoy y supongo que Alberto tampoco. Es un placer estar con él porque es un chaval de 10 y un trabajador nato.

Román sonríe en Afouteza, donde «disfruta mucho del día a día». / Pablo Hernández Gamarra

Hablando del trabajo, usted se perfila como encargado de mover el balón parado, que es la parcela de Berto ¿Qué le pide?

Depende de si es una falta lateral o un saque de esquina. También depende del partido. En base a esos factores, buscar más el primer palo o el segundo o elegir alguna jugada de estrategia. Pero lo principal es que el golpeo vaya tenso y a donde tiene que ir. Poco más.

¿Lo practica mucho?

Sí. Durante toda la semana estamos haciendo bastante hincapié en el balón parado. Estamos mejorando poco a poco.

Su trayectoria ha consistido mucho en superar expectativas.

Creo que hay que tomarlo con normalidad y tranquilidad. Al fin y al cabo, yo sigo haciendo lo que hacía cuando tenía cuatro años. Juego al fútbol porque me gusta. Obviamente, con todo el esfuerzo y el sacrificio que tengo detrás. Pero básicamente es jugar, seguir aprendiendo y tener esa ambición tan importante para el día a día.

Cuando estaba en el Choco, no me imaginaba llegar a donde estoy

Su historia, como la de Pablo Durán, sirve para que los chavales vean que si con 12 o 15 años no estás en una cantera de un club grande, también se puede llegar.

Por supuesto. Como bien dices ahí estamos Pablo y yo. Pero también hay una cantidad infinita de jugadores que llegan a Primera División, a Segunda o a equipos europeos sin pasar por ninguna cantera grande. Eso no tiene nada que ver.

¿Su punto de inflexión estuvo quizá en el Bernabéu y en esa primera vez como titular jugando de 6?

Es cierto que mi primera titularidad de 6 fue en el Bernabéu. Pero ya había hecho buenos partidos de 8. No es la posición en la que llevaba jugando toda mi vida, pero recuerdo días como el del Espanyol en casa, que perdimos 0-1, pero creo que hice un muy buen partido. También contra el Villarreal en Balaídos. Creo que estuve bien de 8. Pero es verdad que bastante tiempo de mi vida he jugado de 6 y por ello tengo mecanismos aprendidos. Me resulta más habitual, pero puedo jugar en ambas posiciones perfectamente.

Imagino que todas estas cosas le hicieron más fuerte mentalmente. Se lo pregunto porque hace años me decían que solo le faltaba creérselo. ¿Ya se lo cree?

(Se ríe). Sí, pero no. Es muy importante tener confianza en uno mismo, creer que puedes hacerlo y lograr lo que te propongas. Pero también tener los pies en el suelo y tener claro lo que significa estar en Primera División y en el equipo de tu vida. Además del trabajo y el esfuerzo que supone todo lo que hay detrás.

Estoy encantado en el Celta, pero ahora mismo solo pienso en jugar contra el Valencia; después ya se verá Sobre la renovación

El que se lo cree seguro es el Celta y me consta que ya ha habido contactos para renovar. ¿A usted le gustaría?

Estoy encantado en el Celta. Es el club de mi vida. Pero ahora mismo solo pienso en jugar contra el Valencia y después ya se verá.

¿No se puede saber cómo está el asunto?

No se puede contar nada (se ríe).

Ha conocido muchos niveles y caras del fútbol. ¿Conforme aumenta la exigencia, se disfruta más, menos o igual?

La mayoría de los futbolistas, en la cual yo me incluyo, son muy competitivos. Siempre quieren jugar contra los mejores, ganar y estar lo más arriba posible. En la élite. Cuando juegas contra equipos de Primera División, te exiges y trabajas en el día a día para llegar al 100%. Es distinto a Primera Federación porque hay dos categorías de por medio, pero no hay tanta diferencia como la gente piensa. Va más en el entrenamiento diario y en estar concentrado todo el tiempo. Lo más importante es la exigencia que tiene cada jugador consigo mismo.

Sigo haciendo lo mismo que cuando tenía 4 años: juego al fútbol porque me gusta

¿Disfruta de la exigencia?

Sí que la disfruto. Pero las cosas cambian. Cuando era juvenil, ya me fastidiaba perder en reducidos. Imagínate ahora, que ya te lo crees un poco y ya te ves como futbolista profesional. Si ya me enfadaba en juveniles, ahora contra Iago, que te pica, o contra Marcos ya me jode más (se ríe).

¿Es más, menos o igual de feliz ahora que cuando jugaba a la pelota en Gondomar con sus amigos? ¿O son felicidades distintas?

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Literalmente, lo segundo. Es una felicidad distinta. Cuando tenía 5 años y jugaba en el Gondomar, lo hacía por diversión y sin pensar en lo que va a pasar mañana. Pero ahora, en el fútbol profesional y con 23 años, cambia todo. Entrenas pensando en el fin de semana, en cómo vas a afrontar el partido del Valencia en este caso y en que quieres ganar antes incluso de empezar. Pero sí que soy feliz en esa vorágine de la élite. Esa competición que tienes día a día en los entrenamientos y cada fin de semana es lo que a mí me hace feliz y por lo que yo me levanto cada mañana.