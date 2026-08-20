Manu Fernández se marcha al Cádiz

La dirección deportiva del Celta sigue tachando nombres en su lista de tareas veraniega. Hoy han terminado por resolver la situación de Manu Fernández que jugará las próximas tres temporadas en el Cádiz después del acuerdo al que han llegado ambos clubes. El Celta tendrá opción de recompra durante los dos próximos veranos. Un sistema algo extraño, pero que obedece al problema que el club vigués tiene tras haber agotado el cupo de cesiones a clubes españoles en estos momentos. Lo normal es que Manu se hubiese ido a préstamo, pero ante esta situación se ha elegido un traspaso “testimonial” y que el Celta pueda recuperarlo al final de cualquiera de las dos temporadas si ese es su deseo.

Con Manu Fernández, el Celta ya ha colocado a casi todos los futbolistas que había descartado Claudio al final de temporada. Quedan pendientes Iván Villar, que no va a salir, y Carles Pérez. Luego hay casos como el de Vecino que negocia su marcha del club tras recindir el contrato, algo que se puede producir en las próximas horas ya que las partes ya se han puesto de acuerdo y solo están dando forma al acuerdo.

Manu Fernández jugará junto a Damián Rodríguez en el conjunto gaditano, que fue precisamente el primer rival del Celta Fortuna en su histórica andadura en Segunda División. Los gaditanos, con el equipo aún muy cojo, necesitaban un refuerzo en la derecha de su defensa y han elegido al canterano del Celta que se espera disfrute de los minutos que le faltaban en Vigo.

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Ahora queda por ver los siguientes movimientos del Celta con esa posición. Lo normal y el plan del club es añadir un central más a la plantilla y que ofrezca una alternativa más a Javi Rodríguez (además de Alvaro Núñez que también puede jugar en esa posición). En las últimas horas ha sonado el nombre de Victor Nelsson, defensa danés que está negociando su salida del Galatasaray, pero se trata de un jugador ofrecido en su momento al Celta pero que fue descartado.