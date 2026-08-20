EA Sports pasa por alto la explosión del Celta: estas son las valoraciones de sus jugadores

Como cada año, el inicio del curso futbolístico llega acompañado del estreno de la nueva entrega de EA Sports. Pese a que el estreno del videojuego sea el 25 de septiembre ya han salido a la luz algunas de las valoraciones de muchos clubes y uno de los mayores alicientes para los aficionados es descubrir las de sus equipos. Sin embargo, para los del Celta de Vigo el lanzamiento de FC 27 ha dejado un regusto amargo al comprobar la escasa evolución en las cartas de los futbolistas celestes respecto a la edición anterior.

Para la compañía desarrolladora norteamericana, la gran temporada celeste; donde se lograron hitos como alcanzar las semifinales europeas, certificar la sexta posición en Liga o el extraordinario registro goleador de Borja Iglesias, parece no haber tenido suficiente peso. Pese a que el valor de mercado real del conjunto vigués ha experimentado un notable salto cualitativo, en el terreno virtual la plantilla apenas ha visto recompensado su rendimiento sobre el césped.

Aspas, el mejor valorado

En el escalafón del vestuario virtual, el genio de Moaña se mantiene como el jugador con mejor valoración del equipo con 81 de media, acusando el paso del tiempo con una ligera bajada de dos puntos respecto al curso pasado. El segundo lugar lo ocupa Borja Iglesias, que mantiene los 80 puntos de la entrega anterior, una decisión que ha sorprendido enormemente en la comunidad tras la sobresaliente campaña del santiagués, autor de 18 tantos y flamante campeón del mundo.

La única mejoría notoria en la plantilla viguesa la protagoniza Andrei Radu. El guardameta rumano, que ha aportado la ansiada seguridad y calma bajo los palos de Balaídos, ha incrementado su puntuación en cuatro puntos hasta alcanzar los 78 de media. Aun así, se queda un escalón por debajo de otros porteros de la categoría como Dmitrović, Vlachodimos o Ryan, todos ellos situados en los 79 puntos. Sorprende la ausencia en los 24 futbolistas de Miguel Román, uno de los mejores de la pasada temporada hasta su lesión. Su puntuación, en cualquier caso, apunta a valores cercanos o superiores a los de Febas y Moriba.

Los ratings completos Estos son los ratings completos de la plantiilla: Porteros Radu (78)

Bayindir (75)

Iván Villar (72) Defensas Marcos Alonso (79)

Starfelt (78)

Javi Galán (77)

Carreira (76)

Javi Rodríguez (76)

Javi Rueda (76)

Álvaro Núñez (76)

Carlos Domínguez (73)

Faye (71)

Yoel Lago (71)

Manu Fernández (70) Centrocampistas Aleix Febas (79)

Moriba (78)

Vecino (76)

Hugo Álvarez (75) Delanteros Iago Aspas (81)

Borja Iglesias (80)

Swedberg (76)

Jutglà (75)

Pablo Durán (74)

El-Abdellaoui (72)

La brillantez de la cantera, invisible para EA Sports

La discrepancia entre la realidad y el simulador es todavía más acusada en el caso de las joyas del Fortuna. Futbolistas plenamente asentados en la élite y determinantes en las grandes citas como Javi Rueda o Javi Rodríguez, este último citado por Luis de la Fuente como apoyo en la concentración de la selección española, se quedan con una modesta valoración de 76 puntos.

Se trata de una puntuación más representativa de futbolistas recién llegados a la categoría que de piezas consagradas en Primera División y con rodaje en competiciones continentales. Este freno en sus estadísticas limita su competitividad y uso en los principales modos del videojuego, como el Ultimate Team.

Una vez más, Giráldez y sus muchachos podrán refutar desde el césped lo que fuera de Vigo menosprecian.