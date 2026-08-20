«Competir también es aprender»

Con los pies en el suelo sin dejar de mirar al cielo. Así es Anxo Rodríguez (Pontevedra, 2007), que acaba de debutar en Segunda División para completar un año en el que pasó del equipo juvenil al filial para ascender, además de ser campeón de Europa sub-19 e ir con el primer equipo a Italia. Él lo asume con naturalidad, pero sin dejar de disfrutar. Ni de competir. Es el atributo que ha llevado al Celta Fortuna al fútbol profesional y que el joven defensor aboga por mantener para que no sea cuestión de una sola temporada.

¿Se siente uno distinto una vez alcanza el fútbol profesional?

La verdad es que no. Me siento igual este año que el anterior. Sí es cierto que jugar en Segunda es un reto muy bonito. Vas a campos que veías de pequeño en la tele y eso gusta. Pero me lo tomo con normalidad. No cambia nada.

Uno de esos campos es el del Cádiz. ¿Cómo fue el debut?

En la primera parte fueron superiores. Fredi nos dijo que íbamos a entrar y que había que estar calmados. Sin presión ninguna. Que juguemos como el año pasado y que tuviéramos más el balón. Creo que en la segunda parte mejoramos y hasta tuvimos alguna para ganar.

Le podemos ganar a cualquiera y verlo tan real te da un plus de ánimo para los próximos partidos

Imagino que anima comprobar que son tan competitivos.

Al ser un filial, la gente puede pensar que nos va a costar mucho. Y seguramente habrá partidos en los que no vayan tan bien las cosas. Pero yo creo que podemos competir con cualquiera. Tenemos un muy buen equipo, como se demostró el año pasado, con gente que ya debutó en Primera División. Si estamos al 100%, sabemos que le podemos ganar a cualquiera. Y verlo tan real sí que te da un plus de ánimo para los siguientes partidos, pero tenemos que seguir trabajando.

¿Notó el salto de ritmo?

Sí. Puede que sí. Igual también por las normas nuevas del saque de banda en 5 segundos y demás. Eso hace que el juego sea más dinámico. Pero se notan diferencias. Sobre todo, cuando pierdes la pelota, que te penalizan mucho más que en Primera RFEF. Aun así, podemos dominar los partidos. No creo que eso cambie tanto.

Cuando entro al campo, nunca estoy nervioso

¿Cómo pasó la noche de antes del debut?

La verdad es que muy tranquilo. Es que no tenemos presión ninguna. No nos marcamos objetivos como hacer play-off. O, simplemente, el de salvarse sí o sí porque si no el club se endeuda. Nuestra presión puede ser mejorar como futbolistas para llegar al primer equipo, pero no clasificatoria. Eso nos hace sentirnos más libres.

Pero usted ya es muy tranquilo de por sí.

¡Sí! No lo puedo negar. Cuando entro al campo, nunca estoy nervioso.

Sin embargo, en poco más de un año pasó del Juvenil A a ser indiscutible en el filial, ascender y jugar en Segunda.

(Sonríe con timidez). Intento tomarlo con normalidad. Sigo haciendo las mismas rutinas de siempre. Sigo quedando con los mismos amigos. Son cosas que te ayudan a verlo todo con naturalidad. Ya llevo tantos años en el Celta que conozco a todo el mundo. Álex Otero está desde que entré, distintos entrenadores que ves desde pequeño... Te ayuda a acostumbrarte y a tener los pies en el suelo.

El central pontevedrés, en la ciudad deportiva de Mos. / Pedro Mina

Y por el medio, campeón de Europa sub-19 con Antañón.

Nos tocó una generación increíble. Llevamos un equipazo al torneo y este año se va a ver a muchos en el fútbol profesional. Hicimos un gran grupo. Además, con 'Anta', que llevo con él desde los 8 años. Fue increíble vivir eso.

A cambio, pocas vacaciones.

Sí, eso sí. Pero hubiera firmado antes de empezar la temporada tener menos vacaciones para vivir todo esto.

¿Cómo fue desde dentro esa temporada histórica?

Increíble. Fuimos poco a poco, haciendo bien las cosas, hasta meternos en el play-off. Tampoco pensábamos en acabar ahí. Solo en hacer un buen partido cada fin de semana. Pero una vez que estás en la fase, lo ves todo más cerca. Y tener a Balaídos así de lleno es una locura. Y más, después de tantos años siendo tú el que está en la grada viendo a tu equipo. Vivirlo desde dentro del campo, pone la piel de gallina.

Siempre sigo que si me sueltan en el campo, lo puedo hacer bien; pero eso tiene que verlo el cuerpo técnico del primer equipo

Suele decirse que un filial está para aprender, pero qué mayor aprendizaje que ser competitivos como este Fortuna.

Competir también es aprender. Igual otros filiales tenían más jugadores desequilibrantes o que dominaban mucho más los partidos, pero nosotros dimos rendimiento sabiendo que si hay que juntarse para defender, se hace y si hay que ir duro, se va duro y no se da un balón por perdido. Cuando ves que da frutos, sigues con eso. Es lo que nos ha llevado a estar aquí y no lo podemos perder porque si no, lo vamos a pasar muy mal.

Desde fuera, se habla mucho de una temporada para disfrutar y aprender. Pero el que está dentro quiere ganar.

Claro. Por supuesto que sí. Lo que hay que tener claro es que igual que le podemos ganar a cualquiera, cualquiera nos puede ganar a nosotros. Tenemos que estar siempre al 100%. Y si vienen mal dadas, que puede pasar, seguir adelante como equipo y levantarnos juntos. Lo que todos queremos es salvarnos. Queda muchísima liga, pero creo que lo podemos conseguir.

En Italia conviví con jugadores que llevo años viendo en Balaídos; me compraba sus camisetas

¿Cómo fue esa experiencia en Italia con el primer equipo?

Fue increíble. Convives en el día a día con jugadores que llevas años viendo en Balaídos. ¡Me compraba sus camisetas de pequeño! Me integraron muy bien. Y con Claudio se aprende mucho. Estar ahí es bueno para mejorar y para que, si en algún momento surge la oportunidad de subir, estar más preparado.

¿Y usted? ¿Se ve preparado?

Siempre digo que si me sueltan en el campo, yo lo puedo hacer bien. Pero es algo que tiene que verlo el cuerpo técnico. Ellos lo tienen todo controlado y saben sus razones para hacer unas cosas u otras. Confío plenamente en ellos. Por mi parte, tengo que trabajar día a día para que, si alguna vez se da, estar listo y no defraudar.

Alguien me dijo una vez que usted iba a ser el nuevo Javi Rodríguez. ¿Ve similitudes?

Sí... Un poco sí. Jugamos en la misma posición. Javi es muy inteligente, con una salida de balón muy limpia. Sí que puede ser que me asemeje un poco a él en muchos aspectos. Y sí que es un jugador en el que me fijo. Creo que puedo tener opciones, igual que las tuvo él y espero aprovecharlas como él lo hizo.

Claro que se disfruta, pero hay que llevarlo con naturalidad porque lo más importante es no fliparte

¿Habló de esto con él?

Personalmente, no lo conozco tanto. Solo coincidí con él en Italia. Pero es un tío muy majo y sí que hablamos un poco.

¿Cómo va la carrera de Medicina?

Este año tuve que dejarla en pausa. Me cambio a Gestión Deportiva porque necesitaba hacer algo on line. Ir presencialmente a Santiago se me hacía difícil. Tengo Primero, pero queda ahí para más adelante. Para estudiar hay tiempo de sobra, que el fútbol no te va a durar toda la vida.

Hablaba antes de la naturalidad con la que se tomó lo que le pasó el último año.¿Tuvo tiempo para ser consciente de lo que ocurría? ¿Para disfrutarlo?

A veces te paras a pensar y sientes que quién le iba a decir al Anxo que estaba en el Infantil que con 19 años iba a estar aquí. Claro que se disfruta. Pero eso no quita que haya que llevarlo con naturalidad porque lo más importante es no fliparte. Hay que tener los pies en el suelo. Yo disfruto muchísimo del día a día, pero siempre con normalidad.