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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta

Presentación oficial en la Ciudad Deportiva Afouteza de Altay Bayindir (c), nuevo fichaje del Real Club Celta de Vigo, acompañado por José Manuel Amoedo (i), consejero céltico y Marco Garcés (d), director de Fútbol.

Presentación oficial en la Ciudad Deportiva Afouteza de Altay Bayindir (c), nuevo fichaje del Real Club Celta de Vigo, acompañado por José Manuel Amoedo (i), consejero céltico y Marco Garcés (d), director de Fútbol. / Pablo Hernández Gamarra

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R. V.

Víctor P. Currás

Vigo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

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Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

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