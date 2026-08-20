Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

R. V. Manu Fernández, durante un partido contra el Barcelona. / Marta G.Brea Manu Fernández se marcha al Cádiz El Celta traspasa a Manu Fernández al Cádiz y se guarda una opción de recompra durante los dos próximos veranos. La operación obedece al problema que el Celta tiene tras haber agotado el cupo de cesiones en España. Lo normal es que se hubiese ido a préstamo, pero ante esta situación se ha elegido un traspaso «testimonial» y que el Celta pueda recuperarlo. Pincha aquí para leer la noticia completa.

Javi Galán se postula para entrar en la lista del duelo de Mestalla. Claudio apunta a tener disponibles a todos sus futbolistas Si todo transcurre con normalidad, Claudio Giráldez dispondrá de todos los futbolistas de su actual plantilla para confeccionar la lista de convocados para el partido de este sábado en Mestalla, que será el primero del Celta en este curso debido al aplazamiento del la primera jornada ante Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos. Lee la noticia completa aquí.

Partido amistoso entre el Real Club Celta de Vigo y el Académico de Viseu, disputado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Afouteza, en Mos. Moriba, Hugo Álvarez y Ferran Jutglà. FUTBOL. PRETEMPORADA 2026-2027. PRIMERA DIVISION / Pablo Hernández Gamarra / FDV El superordenador coloca al Celta como aspirante a Europa... y al Deportivo de A Coruña colista El Celta vuelve a aparecer entre los equipos llamados a mirar hacia Europa. Al menos sobre el papel. El superordenador de Opta ha realizado sus habituales predicciones para LaLiga 2026-27 y sitúa a los de Claudio Giráldez en el vagón de equipos aspirantes a clasificarse para competiciones continentales. Los celestes cuentan con un 16,3% de posibilidades de terminar entre los cuatro primeros y un 22,7% de finalizar en el top 5. Eso sí, en su ranking, el Celta es el octavo favorito, superando a Real Sociedad o Athletic Club, pero por detrás del Rayo Vallecano o el Valencia. Lee la noticia completa aquí.

Borja Refojos El atacante valenciano, durante la comparecencia. / Pedro Mina Hugo González: «Me acordé de cuando chutaba en el descampado» Hugo González vivió este miércoles su primera comparecencia como futbolista de pleno derecho del primer equipo del Celta. Si tenía nervios, no se le notaron frente al micrófono. Sonriente, amable, cálido. Su felicidad es tan grande que no puede contenerla dentro. Ni falta que hace. «A cualquiera que juegue al fútbol y le preguntes te dirá que su sueño es jugar en Primera División», reconoce. «He trabajado toda mi vida para esto», subrayó con ilusión. Lee la noticia completa aquí

Couhaib Driouech ha vuelto a la agenda del Celta como candidato para completar el frente ofensivo / Instagram Couhaib Driouech vuelve a la agenda del Celta, con Tsygankov como primera opción El marroquí Couhaib Driouech ha vuelto a la agenda del Celta como candidato para completar el frente ofensivo, aunque el ucraniano Viktor Tsygankov es en este momento la primera opción de la dirección deportiva que encabeza Marco Garcés para incorporar al atacante por el que suspira Claudio Giráldez. El magrebí del PSV Eindhoven tenía cerrado hace unos días su traspaso al Glasgow Rangers por ocho millones de euros, pero el club escocés echó abajo a última hora su fichaje al no pasar el jugador la revisión médica. Desde la Calle del Príncipe se resta importancia a esta circunstancia, ya que según los informes que maneja el Celta, el reconocimiento médico que pasó Driouech coincidió con una pequeña lesión que no debería impedirle rendir al máximo nivel, si finalmente se concreta su fichaje. Se busca un acuerdo amistoso con Vecino para incorporar a Almeida, con quien ya existe acuerdo y llegaría traspasado por tres millones Lee la noticia completa aquí.

R. V. INICIO DE LA CAMPAÑA DE ABONADOS DEL REAL CLUB CELTA DE VIGO PARA LA TEMPORADA 2023 2024. COLAS DE AFICIONADOS DELANTE DE LAS TAQUILLAS DEL ESTADIO DE BALAIDOS / JOSE LORES / FDV Comienza el canje de invitaciones para el Fortuna El Celta ha detallado este lunes el procedimiento de acceso al estadio de Balaídos para el histórico debut como local en Segunda División del Fortuna contra el Andorra el próximo 24 de agosto (19.00 horas). El club vigués ha explicado que, al objeto de garantizar las exigencias de la competición en cuanto a aforo, todos aquellos aficionados que no han formalizado el suplemento Feito na Madroa que da derecho a asistir a los 21 partidos del filial, será imprescindible disponer de una entrada nominativa para acceder al estadio. Lee la noticia completa aquí.

Julio Bernardo Viktor Tsygankov conduce la pelota en un partido con el Girona. / Ana Escobar Tsygankov, primera opción parar reforzar el ataque tras complicarse el fichaje de Zeballos l ucraniano Víktor Tysgankov se ha convertido en la primera opción del Celta para reforzar su ataque tras complicarse en las últimas horas las negociaciones que el club vigués mantenía con Boca Júniors para el fichaje del argentino Exequiel Zeballos. Las altas pretensiones económicas del conjunto xeneize, que pedía una cantidad inasumible para un futbolista que quedará libre en cuatro meses, han dejado aparcada una negociación que también dificultaba la preferencia del futbolista por jugar el próximo curso con el Nápoles. Con estas premisas, las opciones de que el Changuito acabe recalando en Vigo son ahora escasas. Lee la información completa aquí

Julio Bernardo Fredi, da órdenes a sus jugadores, en un reciente entrenamiento del Fortuna en Afouteza. / Marta G. Brea Balaídos se prepara para el estreno en casa del Celta Fortuna ante el Andorra Tras debutar con buenas sensaciones y un meritorio empate en el Nuevo Mirandilla el pasado sábado, el Celta Fortuna será el primer equipo del Celta en abrir fuego esta temporada con su estreno como local el próximo lunes en Balaídos. El equipo de Claudio Giráldez no lo hará hasta tres días después, el jueves día 27, debido al aplazamiento del partido de la primera jornada contra Osasuna por causa de mal estado del césped del estadio celeste, que ha tenido que ser renovado de forma integral -hoy se comenzarán a instalar los rollos de tepe- y estará a punto precisamente para esperado debut en casa del conjunto que dirige Fredi Álvarez. El Celta ofrecerá hoy los detalles del acceso al estadio para el duelo que el filial disputará el lunes que viene contra el Andorra (19.00 horas), para el que solo tendrán asiento asignado, en Tribuna Alta, los abonados que hayan formalizado el suplemento Feito na Madroa que el club ha habilitado esta temporada para los partidos del filial en la categoría de plata. Unos mil abonados, a falta de actualizar los últimos datos, han suscrito este suplemento. Lee la información completa aquí

El Celta aprovecha el aplazamiento No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. En el caso del Celta, la suspensión del partido inaugural de LaLiga contra Osasuna que debía jugarse este domingo en Balaídos por el mal estado del césped ha supuesto un contratiempo y una ventaja al mismo tiempo. Un inconveniente porque el club vigués quería arrancar la competición este fin de semana, como estaba previsto, para evitar una sobrecarga de partidos a finales de agosto y comienzos de septiembre; una ventaja porque la suspensión del choque, pese a que comprime un calendario ya de por sí exigente, concede a Claudio Giráldez margen de maniobra para recuperar a los dos jugadores que tiene lesionados, Pablo Durán y Javi Galán, y da mayor tiempo de rodaje a Borja Iglesias. Lee la información completa aquí