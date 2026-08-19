El superordenador coloca al Celta como aspirante a Europa... y al Deportivo de A Coruña colista

El Celta vuelve a aparecer entre los equipos llamados a mirar hacia Europa. Al menos sobre el papel. El superordenador de Opta ha realizado sus habituales predicciones para LaLiga 2026-27 y sitúa a los de Claudio Giráldez en el vagón de equipos aspirantes a clasificarse para competiciones continentales. Los celestes cuentan con un 16,3% de posibilidades de terminar entre los cuatro primeros y un 22,7% de finalizar en el top 5. Eso sí, en su ranking, el Celta es el octavo favorito, superando a Real Sociedad o Athletic Club, pero por detrás del Rayo Vallecano o el Valencia.

La predicción necesita, eso sí, leer la letra pequeña. Opta realizó sus cálculos a fecha 11 de agosto, cuando todavía quedaban 20 días de mercado antes de entrar en la jornada final del 1 de septiembre. Las plantillas de los 20 clubes de Primera estaban ya perfiladas, pero no terminadas. Aún quedan ventas, fichajes y los últimos retoques que pueden cambiar considerablemente el potencial de varios equipos.

El modelo de Opta combina sus propios rankings con información procedente del mercado de apuestas y simula miles de veces el desarrollo de la competición para obtener los resultados finales.

Las predicciones del superordenador de Opta para Europa y el descenso / Opta

Y en esa fotografía aparece un detalle especialmente curioso para el Celta. El Rayo Vallecano figura por delante de los vigueses en la carrera por las posiciones europeas, pese a que afronta un comienzo de temporada plagado de contratiempos. El conjunto madrileño ha perdido a Íñigo Pérez, el entrenador que le llevó la pasada campaña hasta la final de la Conference League, y además tendrá que disputar como local lejos de Vallecas parte del arranque del campeonato por los problemas de su estadio. El superordenador también estima que el Valencia tiene más posibilidades de terminar por encima de los celestes, cuando llevan dos cursos consecutivos quedando por debajo a cinco y nueve puntos de distancia.

Resulta llamativa la previsión realizada con el Deportivo de A Coruña. El conjunto herculino ha regresado a Primera rodeado de expectativas y para muchos analistas parte como uno de los candidatos a convertirse en la revelación del campeonato después de su fuerte inversión en fichajes. Opta, sin embargo, dibuja el escenario opuesto: lo señala como el equipo con más probabilidades de descender (29,2%), por delante de otros conjuntos destinados inicialmente a pelear por la permanencia. El Celta no figura entre los diez equipos con más papeletas de terminar en Segunda.

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Predicciones al margen, hay una tendencia que sí parece difícil de discutir. LaLiga se está igualando cada vez más por abajo. El número de equipos obligados a mirar de reojo hacia el descenso aumenta y las distancias en la zona media se han reducido hasta convertir cualquier mala racha en un problema. El superordenador coloca de momento al Celta entre los aspirantes a las posiciones nobles, pero el mercado, una lesión u otra sorpresa podrían alterar cualquier simulación. Y después ducederá lo imprevisible. Llegará el fútbol, que funciona ajeno a cualquier tipo de algoritmos o cábalas de periodistas, y dictará su propia ley.