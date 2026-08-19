Claudio apunta a tener disponibles a todos sus futbolistas
Javi Galán y Pablo Durán ya entrenaron con el grupo y, previsiblemente, recibirán el alta antes del partido en Valencia
Si todo transcurre con normalidad, Claudio Giráldez dispondrá de todos los futbolistas de su actual plantilla para confeccionar la lista de convocados para el partido de este sábado en Mestalla, que será el primero del Celta en este curso debido al aplazamiento del la primera jornada ante Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos.
Tanto Javi Galán como Pablo Durán han entrenado ya con el resto de sus compañeros, por lo que podrían recibir el alta entre hoy y mañana y entrar así en la convocatoria. El pacense sufrió una rotura fibrilar en el primer amistoso del verano y el tomiñés se operó del hombro al acabar la pasada temporada.
No obstante, y aunque no está en el parte médico, Vecino se somete hoy a una artroscopia mientras negocia su rescisión.
- Muere un marinero del cerco en un accidente mientras faenaba en las Cíes
- El Náutico de San Vicente vuelve a instalar una valla opaca para ocultar sus conciertos y reducir los problemas que causan
- Un incendio forestal que ya supera las 20 hectáreas moviliza decenas de medios en Ponteareas
- Manuel Freire y Dolores Pastoriza celebran los 60 años de casados
- La universidad pasa factura emocional en Galicia: casi 500 estudiantes piden ayuda psicológica a sus campus en un año
- Muere en Ourense Marcos Rodríguez Pantoja, el hombre que vivió más de una década aislado con lobos en Sierra Morena
- Un lunes de colapso en las carreteras de O Morrazo
- Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería