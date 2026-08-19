Claudio apunta a tener disponibles a todos sus futbolistas

Si todo transcurre con normalidad, Claudio Giráldez dispondrá de todos los futbolistas de su actual plantilla para confeccionar la lista de convocados para el partido de este sábado en Mestalla, que será el primero del Celta en este curso debido al aplazamiento del la primera jornada ante Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos.

Tanto Javi Galán como Pablo Durán han entrenado ya con el resto de sus compañeros, por lo que podrían recibir el alta entre hoy y mañana y entrar así en la convocatoria. El pacense sufrió una rotura fibrilar en el primer amistoso del verano y el tomiñés se operó del hombro al acabar la pasada temporada.

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No obstante, y aunque no está en el parte médico, Vecino se somete hoy a una artroscopia mientras negocia su rescisión.