El Fortuna desembarca en Balaídos

Tras debutar con buenas sensaciones y un meritorio empate en el Nuevo Mirandilla el pasado sábado, el Celta Fortuna será el primer equipo del Celta en abrir fuego esta temporada con su estreno como local el próximo lunes en Balaídos. El equipo de Claudio Giráldez no lo hará hasta tres días después, el jueves día 27, debido al aplazamiento del partido de la primera jornada contra Osasuna por causa de mal estado del césped del estadio celeste, que ha tenido que ser renovado de forma integral -hoy se comenzarán a instalar los rollos de tepe- y estará a punto precisamente para esperado debut en casa del conjunto que dirige Fredi Álvarez.

El Celta ofrecerá hoy los detalles del acceso al estadio para el duelo que el filial disputará el lunes que viene contra el Andorra (19.00 horas), para el que solo tendrán asiento asignado, en Tribuna Alta, los abonados que hayan formalizado el suplemento Feito na Madroa que el club ha habilitado esta temporada para los partidos del filial en la categoría de plata. Unos mil abonados, a falta de actualizar los últimos datos, han suscrito este suplemento.

El resto de los que 45.000 aficionados con carné celtista con derecho a asistir gratuitamente al partido tendrá que reservar plaza a través del sistema de invitaciones que habilitará el club. Se abrirán únicamente las gradas de Tribuna y Marcador. Por imperativo legal, todas las entradas deben estar numeradas. El número de invitaciones estará limitado al 50 por ciento del aforo de las tribunas que se abran para cada encuentro. El Celta detallará hoy el procedimiento de acceso al estadio.

Pese a que este primer duelo del equipo de Fredi en la categoría de plata ha levantado gran expectación entre el celtismo, el club calcula que con la apertura de estas dos gradas será suficiente para albergar a todos los aficionados que quieran asistir al encuentro, especialmente teniendo cuenta que se disputa a las siete de la tarde en día laborable.

En el aspecto puramente deportivo, el Fortuna tratará de aprovechar el aliento de su hinchada para lograr su primera victoria de su historia en la categoría de plata tras su prometedor estreno, de menos a más, en el histórico campo del Cádiz. A la espera de incorporar el mediocentro que debe completar la plantilla, Fredi podría alinear a los nuevos fichajes del equipo. Alexis Olmedo y Hugo Cuenca no tuvieron minutos, mientras que el portugués Vlad Silva habría solventado ya los problemas burocráticos que impidieron al Celta inscribirlo para el primer partido de la temporada.

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Por lo demás, el choque frente al Andorra supondrá el reencuentro con cuatro canteranos que no hace mucho defendieron los colores del filial celeste: los defensas centrales Gael Alonso y Diego Alende, el lateral izquierdo Thomas Carrique y el delantero Lautaro de León.