El nuevo césped de Balaídos estará listo para el debut del Fortuna: ya ha comenzado el canje de invitaciones

El Celta Fortuna será el encargado de estrenar el nuevo césped de Balaídos, que tuvo que ser renovado de forma integral debido a un hongo que obligó a aplazar al próximo día 27 de agosto el duelo inaugural de LaLiga entre el primer equipo celeste y Osasuna.

Se trata de 16 rollos de césped híbrido con un alto porcentaje de hierba natural. El nuevo césped tardará en asentar unos seis días, con lo que estará perfectamente operativo para el debut como local del filial celeste.

El Celta ha detallado este lunes el procedimiento de acceso al estadio de Balaídos para el histórico debut como local en Segunda División del Fortuna contra el Andorra el próximo 24 de agosto (19.00 horas). El club vigués ha explicado que, al objeto de garantizar las exigencias de la competición en cuanto a aforo, todos aquellos aficionados que no han formalizado el suplemento Feito na Madroa que da derecho a asistir a los 21 partidos del filial, será imprescindible disponer de una entrada nominativa para acceder al estadio.

Para este encuentro estarán habilitadas las gradas de Tribuna Alta, Tribuna Baja y Marcador Bajo, con una disponibilidad equivalente al 50% del aforo para el canje de invitaciones. Los titulares de cualquiera de las modalidades de carné celtista podrán obtener una entrada gratuita, sujeta a disponibilidad, durante un periodo exclusivo de prioridad de 48 horas.

Para realizar el canje será necesario identificarse con: ID de socio (impreso en el carné) y PIN (los cuatro últimos dígitos del DNI., salvo en el caso de menores de edad que será 1111). Una vez validados los datos, podrás asociar los carnés a las localidades seleccionadas. Cada aficionado podrá gestionar hasta un máximo de seis entradas en una misma operación, introduciendo un ID y PIN diferentes para cada asiento.

El club recuerda que todas las entradas son nominativas, por lo que será obligatorio completar los datos personales correspondientes a cada entrada antes de finalizar el proceso de canje. Las entradas serán enviadas al correo electrónico indicado durante la reserva. Se accederá al estadio mostrando la entrada digital recibida por email. El Celta recomienda acudir al campo con suficiente antelación para agilizar el proceso.

Recomendaciones

El día del partido podrás acceder mostrando la entrada digital recibida por correo electrónico. El club recomienda acudir con suficiente antelación para agilizar el acceso al campo. Las puertas de Balaídos abrirán una hora y quince minutos antes del inicio del encuentro para facilitar una entrada escalonada y evitar aglomeraciones.

Una vez finalizado el periodo preferente para los carnés celtistas, desde las 16.30 horas del jueves, cualquier aficionado podrá adquirir entradas para el encuentro a partir de 15 euros, hasta completar aforo.

Ante la elevada demanda registrada, el club ha decidido ampliar hasta este viernes la posibilidad de adquirir al precio de 63 euros (3 por partido) el carné Feito na Madroa que dará acceso a todos los partidos del Fortuna como local sin necesidad de realizar canjes previos para cada encuentro.