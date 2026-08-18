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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario
Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta
El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.
A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.
A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.
Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.
Julio Bernardo
Tsygankov, primera opción parar reforzar el ataque tras complicarse el fichaje de Zeballos
l ucraniano Víktor Tysgankov se ha convertido en la primera opción del Celta para reforzar su ataque tras complicarse en las últimas horas las negociaciones que el club vigués mantenía con Boca Júniors para el fichaje del argentino Exequiel Zeballos.
Las altas pretensiones económicas del conjunto xeneize, que pedía una cantidad inasumible para un futbolista que quedará libre en cuatro meses, han dejado aparcada una negociación que también dificultaba la preferencia del futbolista por jugar el próximo curso con el Nápoles. Con estas premisas, las opciones de que el Changuito acabe recalando en Vigo son ahora escasas.
Julio Bernardo
Balaídos se prepara para el estreno en casa del Celta Fortuna ante el Andorra
Tras debutar con buenas sensaciones y un meritorio empate en el Nuevo Mirandilla el pasado sábado, el Celta Fortuna será el primer equipo del Celta en abrir fuego esta temporada con su estreno como local el próximo lunes en Balaídos. El equipo de Claudio Giráldez no lo hará hasta tres días después, el jueves día 27, debido al aplazamiento del partido de la primera jornada contra Osasuna por causa de mal estado del césped del estadio celeste, que ha tenido que ser renovado de forma integral -hoy se comenzarán a instalar los rollos de tepe- y estará a punto precisamente para esperado debut en casa del conjunto que dirige Fredi Álvarez.
El Celta ofrecerá hoy los detalles del acceso al estadio para el duelo que el filial disputará el lunes que viene contra el Andorra (19.00 horas), para el que solo tendrán asiento asignado, en Tribuna Alta, los abonados que hayan formalizado el suplemento Feito na Madroa que el club ha habilitado esta temporada para los partidos del filial en la categoría de plata. Unos mil abonados, a falta de actualizar los últimos datos, han suscrito este suplemento.
El Celta aprovecha el aplazamiento
No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. En el caso del Celta, la suspensión del partido inaugural de LaLiga contra Osasuna que debía jugarse este domingo en Balaídos por el mal estado del césped ha supuesto un contratiempo y una ventaja al mismo tiempo. Un inconveniente porque el club vigués quería arrancar la competición este fin de semana, como estaba previsto, para evitar una sobrecarga de partidos a finales de agosto y comienzos de septiembre; una ventaja porque la suspensión del choque, pese a que comprime un calendario ya de por sí exigente, concede a Claudio Giráldez margen de maniobra para recuperar a los dos jugadores que tiene lesionados, Pablo Durán y Javi Galán, y da mayor tiempo de rodaje a Borja Iglesias.
Juan Carlos Álvarez
Segunda División
El Fortuna encuentra el compás al primer baile
A mediados de agosto, con San Roque calentando para salir en procesión, cualquier conclusión que se pregone corre el peligro de caducar antes de que «los de septiembre» salgamos en estampida por la puerta. Esta Segunda caótica es un viaje largo y repleto de trampas que someterá al Celta Fortuna a un examen permanente.
Lo suyo va a ser una EBAU interminable, ese mismo estrés repetido semana tras semana. Habrá muchos días que se estampará, que encontrará rivales inabordables, que no tendrá armas para salir entero e incluso puede darse el caso de verse superado por completo. Eso lo sabremos con el paso de las jornadas.
Pero en Cádiz, en el Nuevo Mirandilla, el filial del Celta demostró que no ha llegado a la categoría para hacerse selfis o a llenar las redes sociales del club con nuevas historias. Han llegado para competir, para alimentar sus carreras y dar con la solución a enigmas a los que no estaban acostumbrados.
En Cádiz pasaron de los nervios iniciales a una evolución muy interesante que les llevó a jugar un segundo tiempo notable en el que rozaron la victoria y donde tal vez solo echaron de menos un punto de energía para noquear en un Cádiz que por momentos se vio superado. Parece un simple punto, pero es mucho más que eso. Por lo que significa para la historia del club, por lo que dibuja de cara al futuro. Un día muy especial en la vida del Celta.
Borja Refojos
LaLiga Hypermotion
Algo para recordar: el Celta Fortuna debuta en el fútbol profesional con un punto en Cádiz
El Celta Fortuna igualó sin goles en el Nuevo Mirandilla con unas fantásticas sensaciones en la segunda mitad de un encuentro que ya está en los libros de historia del club. La tacita de plata fue testigo de su primer paso en la categoría de plata. Un debut histórico que, además, dejó una constatación y grandes dosis de esperanza. En la tierra del carnaval, el equipo de Fredi Álvarez demostró que no va a ser una comparsa.
Borja Refojos
Primer equipo
La confirmación de Ferran Jutglà
Es discutible aquello de que es más difícil mantenerse que llegar. Como mínimo, en el deporte de élite son altamente complejas las dos. Ferran Jutglà tuvo que lidiar con distintas complicaciones el curso pasado cuando fichó por el Celta. Y ahora asume otras, en el reto que siempre supone un segundo año. De momento, completó la pretemporada como único delantero centro disponible ante las ausencias de Borja Iglesias -por el Mundial- y de Pablo Durán -por lesión-. Y aunque el aplazamiento del choque ante Osasuna difuminó una titularidad segura, el debut liguero en Mestalla no parece cambiar su candidatura al once para arrancar una campaña de reválida para él. De confirmación.
Porque aunque el compostelano y el tomiñés puedan estar disponibles para Valencia, no llegarán en sus mejores condiciones. Así las cosas, el catalán se mantiene como un 1 fijo en la quiniela del delantero centro. A su favor, una pretemporada completa con 307 minutos distribuidos en los cinco encuentros disputados. Fue titular en todos menos en la probatura de dos horas ante el Académico de Viseu en Mos, en la que entró en el 60 para anotar un gol de penalti. Su otro tanto lo firmó frente al Nápoles, en un último test en el que ya gozó de 72 minutos.
La confianza del cuerpo técnico en el atacante de Sant Julià de Vilatorta es total. Más aún, sin sus otras dos alternativas. Cierto es que la versatilidad que demanda Claudio deja a Borja Iglesias como único especialista en la posición. También que futbolistas como Hugo González o Iago Aspas son otras opciones para la punta de lanza. Pero el más capacitado de los disponibles para ejercer de 9 es el que lo lleva en la espalda de su camiseta. Es Jutglà.
Marina Vázquez
Filial
El Celta Fortuna afronta su temporada más histórica: así puedes seguir todos sus partidos en Movistar Plus
La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 15 de agosto arrancará la temporada 2026/2027 y la ilusión vuelve a dispararse entre los aficionados del RC Celta. Pero este curso será diferente a cualquier otro. Por primera vez en su historia, el Celta Fortuna competirá en LALIGA HYPERMOTION tras conseguir un histórico ascenso desde Primera Federación.
Con la campaña de abonados "Feito na Madroa" ya en marcha, muchos seguidores comienzan a decidir cómo disfrutar de una temporada que promete ser inolvidable. El abono permitirá vivir los encuentros desde Balaídos, aunque cada vez son más los aficionados que también quieren seguir los desplazamientos del equipo, conocer la evolución del resto de clubes de la categoría y no perderse una competición que reunirá a históricos del fútbol español. Y, a nivel económico, resulta mucho más rentable optar por la suscripción anual de Movistar Plus. Te contamos por qué.
Borja Refojos
Segunda División
El Fortuna quiere un tazón de plata
“No somos cenicienta de nada”. Fredi Álvarez lo dejaba muy claro horas antes de un momento histórico para el Celta, que verá competir a su filial en el fútbol profesional por primera vez. Idéntica tesitura para todos los miembros del Fortuna, técnico morracense incluido, que se estrenan este sábado en Segunda División con un envite en un estadio clásico y ante un rival cargado de tradición. El Cádiz del céltico Damián será la primera piedra celeste (19:00, Movistar).
Pero ya desde este estreno en la tacita de plata, el Celta B demanda un tazón. De aprendizaje, de crecimiento y de competitividad. De fútbol. La inexperiencia es un peaje a pagar, pero la inconsciencia de la juventud también puede traer réditos positivos. Incluso la diosa Fortuna se ha aliado con su tocayo para empezar.
Porque el aplazamiento del choque del primer equipo por el mal estado del césped de Balaídos permite a Fredi contar con Hugo Burcio, Andrés Antañón y Anxo Rodríguez con toda tranquilidad. También con Joel López, en dinámica de filial desde hace 10 días, y con Coke Carrillo, que habría comparecido en cualquier caso en el Nuevo Mirandilla de Cádiz.
Así se llama el antiguo estadio Ramón de Carranza, nombre abolido por el apoyo del que en su momento fue alcalde de la ciudad al golpe de estado de 1936, que provocó la Guerra Civil. Otro ejemplo de que lo tradicional no siempre es lo mejor. Y con esa baza saltará al campo el Fortuna. Mañana y toda la temporada.
Marta Clavero
Obituario
El celtismo despide a Ángel Correa, el eterno «Centolo» de la sonrisa: «Ha sido un golpe durísimo»
La peña Centolos Celestes continúa asimilando la pérdida de Ángel Correa, vicepresidente de la agrupación y una de las personas más implicadas en su funcionamiento diario.
Su fallecimiento ha supuesto un duro golpe para una peña que afrontaba con especial ilusión una temporada marcada por la celebración de su 20 aniversario.
«Correa era o noso Vice, un histórico da peña. Un Centolo dos de saia nas patas, birra nas pinzas e sorriso na cara. Polo que homenaxealo e lembralo en cada xogo vai ser doado. Botarémoste de menos, capitán», escribía la agrupación en en sus redes sociales.
«Fue un golpe duro, durísimo», resume Alejandro Costas, uno de sus grandes amigos dentro de Centolos Celestes. Correa no era únicamente una figura de la directiva. Como vicepresidente, se ocupaba habitualmente de cuestiones como las entradas, los carnés y otras gestiones de la peña, lo que le había permitido mantener contacto con buena parte de sus integrantes.
Víctor P. Currás
Equipaciones La Liga
La camiseta del Celta entra en la «Champions» de las equipaciones de moda en Europa
Aunque no la van a poder estrenar en partido oficial hasta el sábado 22 de agosto en Valencia, la camiseta del Celta ya se encuentra en la élite continental. Según un estudio de JD Sports los diseños de Hummel se encuentran entre los que más crecen en cuanto a búsquedas en las cinco grandes ligas europeas. En esta «Champions de la moda» particular, las equipaciones celestes son las únicas representantes del fútbol español entre los 15 primeros —concretamente en el 10º puesto— al subir un 58% sus consultas en Google entre el 6 de julio y el 6 de agosto.
La tienda de moda deportiva británica compatibiliza los datos de Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y La Liga. No obstante, ni Real Madrid ni Barcelona logran trasladar el interés de sus fichajes a su ropa de competición. En este contexto el fútbol inglés vuelve a situarse a la vanguardia con siete representantes en este top-15 que equivaldría casi a unos octavos de final: Coventry City (3º, 270%), Bournemouth (4º, 228%), el Crystal Palace de Mingueza (5º, 168%) —estos dos, clasificados para Europa League— Ipswich Town (7º, 142%), Aston Villa de Emery (9º y 69%), Hull City (13º y 41%) o Everton (15º y 36%). La Bundesliga, por el contrario, no sitúa a ningún equipo en estas búsquedas.
Y es que la propuesta de Hummel en su tercera temporada en Vigo ha parecido captar interés de todos los públicos. La elástica celeste con pequeños detalles en crema que pasará a la historia como a derradeira de Iago Aspas se suma a dos diseños muy noventeros. El azul marino, similar al de un kit de entrenamiento, y el rojo con rombos presentado el 27 de julio.
Su lanzamiento después del Mundial ha podido resultar clave para imponerse a otras tan aclamadas como la del Venezia FC (11ª y +56%), especialmente tras su minigira por Italia ante Sassuolo y Nápoles. Entre los históricos destacan equipos del calcio como la AS Roma (1ª y +876%), Fiorentina (2ª Y 636%) e Inter de Milán (6º y 154%) entre los que más nuevo interés han despertado.
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