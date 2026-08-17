Mercado de fichajes
Tsygankov, primera opción parar reforzar el ataque tras complicarse el fichaje de Zeballos
Las altas pretensiones económicas de Boca aparcan la contratación del argentino, que prefiere el Nápoles
El ucraniano se declara en rebeldía para forzar su salida del Girona
El Celta contempla una tercera opción, cuyo nombre no ha trascendido y «gusta mucho»
El ucraniano Víktor Tysgankov se ha convertido en la primera opción del Celta para reforzar su ataque tras complicarse en las últimas horas las negociaciones que el club vigués mantenía con Boca Júniors para el fichaje del argentino Exequiel Zeballos.
Las altas pretensiones económicas del conjunto xeneize, que pedía una cantidad inasumible para un futbolista que quedará libre en cuatro meses, han dejado aparcada una negociación que también dificultaba la preferencia del futbolista por jugar el próximo curso con el Nápoles. Con estas premisas, las opciones de que el Changuito acabe recalando en Vigo so ahora escasas.
El Celta centra ahora el tiro en Tsyganov, otra de las opciones preferentes que manejaba la dirección deportiva, que acaba de declararse en rebeldía para forzar su salida del Girona, con el que acaba contrato la próxima temporada. «Tsygankov estaba convocado y se ha negado a cambiarse, pero no puedo decir nada más», desveló el entrenador del conjunto catalán, Quique Álvarez, que ya da por perdido al futbolista.
Tras el descenso del Girona, el atacante ucraniano ya comunicó al club su intención de salir este verano porque no se veía jugando en Segunda División. El club ha aceptado desde hace tiempo que no puede retenerlo, entre otras cosas porque no puede asumir su salario en Segunda División, pero quiere rentabilizar su venta en la medida de lo posible.
Cláusula a la baja y presión del propio jugador
La cláusula de rescisión de Tsygankov ha bajado de 30 a 10 millones con el descenso a la categoría de plata, pero ningún club parece dispuesto a desembolsar tal cantidad considerando la necesidad que el Girona tiene de vender y que el futbolista, al que solo resta un año de contrato, va a presionar (ya lo está haciendo, de facto) para forzar su salida. El tiempo corre a favor del Celta.
El Celta acelera en la negociación, pero el Girona parece dispuesto a tensar la cuerda y existe el problema añadido del encajar el elevado salario del ucraniano, que tendría que rebajarse el sueldo para que se concretase su fichaje. Su llegada a Vigo, con todo, parece ahora bastante más cercana. El Espanyol y el Ajax aparecen como sus principales competidores.
No es Tsygankov la única opción que maneja el Celta para reforzar su frente ofensivo con el atacante que Claudio Giráldez necesita para completar la plantilla. Marco Garcés confirmó la pasada semana que el club manejaba «tres o cuatro alternativas», una de las cuales «gusta mucho» a la dirección deportiva y al técnico.
Tampoco sería la primera vez que el Celta incorpora a filas a un jugador declarado en rebeldía para forzar su salida de un club o negarse a renovar. Cabe recordar que Alexander Mostovoi o más recientemente Daniel Wass se plantaron ante sus respectivos equipos de procedencia, el Estrasburgo y el Évian, en concreto, para propiciar su fichaje pro el Celta.
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