Giráldez, un caso único

Con una semana de retraso debido al aplazamiento del Celta-Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos, el Celta prepara su estreno liguero este sábado contra el Valencia en Mestalla. Claudio Giráldez perfila el que será su primer once del curso 2026-27, que volverá a ser inédito. Nunca desde que se hizo cargo del primer equipo del Celta en marzo de 2024 ha repetido formación inicial el estratega porriñés y van ya 107 partidos al frente del banquillo celeste: 86 de Liga, 7 de Copa del Rey y 14 de Europa League, competición en la que repite esta temporada tras obtener, de modo brillante, la sexta plaza de la última Liga.

La rotación es para Giráldez es una forma de entender el fútbol, una vuelta de tuerca con la que impulsar al equipo cada jornada modificando detalles tras un concienzudo análisis del adversario y de los estados de forma y las características de los jugadores propios que persigue un elemento sorpresa. 107 partidos y 107 alineaciones distintas, que convierten al entrenador de Cans en un caso único en el fútbol español y europeo, acaso mundial. El caso más parecido es el del alemán de origen estadounidesnse Fabian Hürzeler, técnico del Brighton, quien en 2025 llegó a encadenar 57 encuentros oficiales sin repetir once con el conjunto inglés.

Hace largo tiempo que adivinar el once del Celta es poco menos que una misión imposible. Claudio siempre introduce algún de matiz y la versatilidad de muchos de sus futbolistas, capaces de adaptarse a posiciones y esquemas diferentes, acentúa, si cabe, la dificultad de predecir qué pasa por su cabeza a la hora de planificar cada partido. A lo largo de su ya dilatada trayectoria al frente del Celta, el porriñés ha manejado el 3-4-3 como esquema de cabecera, con variaciones ocasionales de sistema, frecuentemente para jugar con línea de cuatro defensas, de partida o como alternativa durante el encuentro. El club ha deslizado que esta temporada Claudio variará más de esquema, con la idea de que un mismo jugador pueda desempeñar diferentes posiciones en el campo según el sistema elegido.

En el tramo final de la pasada temporada, las rotaciones se frenaron un tanto debido las lesiones o a la diferencia de rendimiento entre los futbolistas que competían por el puesto. Esto fue especialmente evidente en la ya clásica línea de tres centrales, donde Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso fueron la línea más reconocible del equipo, hasta que la lesión del sueco propició la rehabilitación de Yoel Lago, a quien el técnico había invitado a salir en el mercado de invierno y acabó ganándose una plaza en nómina para esta temporada.

La única posición en la que Claudio no rotó fue la portería, de la que Andrei Radu fue amo y señor, hasta el punto de que Iván Villar disputó apenas 5 partidos, dos en la Europa League por lesión del rumano y las tres primeras rondas de la Copa del Rey. El reciente fichaje del turco Altay Bayindir eleva de forma notable la competencia esta temporada en la portería, con Radu partiendo inicialmente como guardameta titular.

De cara el estreno liguero del sábado en Mestalla, todo está abierto. No se descarta que para el choque frente a los de Carlos Corberán, Giráldez pueda disponer de todo su arsenal, si en los próximos días Javi Galán y Pablo Durán se recuperan de sus respectivas lesiones. Ambos trabajan parcialmente con el grupo desde la pasada semana y podrían recibir el alta médica en los próximos días. Queda por ver si también si el técnico celeste echa mano en este segundo partido de un Borja Iglesias todavía falto de rodaje tras haberse reincorporado la semana pasada a los entrenamientos debido a su participación en el Mundial con la selección española. El compostelano no ha realizado pretemporada, pero con dos semanas de entrenamiento ya sobre sus piernas cabe la posibilidad de que el técnico lo incluya en la convocatoria con la idea de que juegue algunos minutos.

Con Giráldez cada once es imprevisible, pero el del próximo sábado en Mestalla no debería ser muy distinto del que Giráldez empleó en el penúltimo partido de la pretemporada frente al Sassuolo, pues el técnico celeste probó contra el Nápoles, el rival de mayor jerarquía de la fase preparatoria, una formación con pocos visos de ser la que arranque LaLiga. Radu estará en la portería, a la espera de que Altay le apriete las tuercas; Javi y Marco Alonso parecen seguros en la línea de centrales, a la que también apunta, pese a los problemas físicos en la espalda que ha venido arrastrando, Starfelt.

Para los carriles, los favoritos son Javi Rueda, en el costado derecho, y Sergio Carreira en el izquierdo, mientras que Aleix Febas y Miguel Román apuntan a ser la pareja de pivotes, en perjuicio de Moriba, en primera línea del escaparate de ventas, y Vecino. Ambos fueron excluidos por Giráldez de la minigira por Italia debido a su déficit físico, según explicó Marco Garcés, que justificó su ausencia porque ninguno de ellos estaba "en condiciones óptimas" para afrontar el primer partido de Liga.

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Finalmente, en lo que respecta al frente ofensivo, se espera la titularidad de Aspas, que arrancaría la última campaña de su carrera sobre el verde. La previsible ausencia de Borja Iglesias, aún falto de ritmo competitivo, abriría la puerta del once a Jutglá, muy entonado durante la pretemporada. La alineación la completaría en banda izquierda Williot, que a falta de un fichaje que le apriete, parece partir con ventaja con respecto a Hugo Álvarez en el costado izquierdo del ataque.