El Celta aprovecha el aplazamiento

No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. En el caso del Celta, la suspensión del partido inaugural de LaLiga contra Osasuna que debía jugarse este domingo en Balaídos por el mal estado del césped ha supuesto un contratiempo y una ventaja al mismo tiempo. Un inconveniente porque el club vigués quería arrancar la competición este fin de semana, como estaba previsto, para evitar una sobrecarga de partidos a finales de agosto y comienzos de septiembre; una ventaja porque la suspensión del choque, pese a que comprime un calendario ya de por sí exigente, concede a Claudio Giráldez margen de maniobra para recuperar a los dos jugadores que tiene lesionados, Pablo Durán y Javi Galán, y da mayor tiempo de rodaje a Borja Iglesias.

El lateral extremeño y el delantero tomiñés iban a causar baja frente a Osasuna, pero podrían estar en condiciones de ser convocados para el duelo de la segunda jornada el próximo sábado contra el Valencia en Mestalla y, con suerte, disponer de algunos minutos contra los de Carlos Corberán. Los dos se encuentran en la fase final de recuperación de sus respectivas lesiones, el tomiñés después de ser sometido el pasado 27 de mayo a una intervención quirúrgica en el hombro izquierdo, inestable después de haber sufrido durante la pretemporada varias luxaciones en la articulación. La lesión de Galán era menos importante, una rotura muscular de bajo grado en el recto femoral de su muslo derecho.

Ambos evolucionan satisfactoriamente de sus respectivas dolencias y desde hace algunos días, aunque con limitaciones, se ejercitan parcialmente con el grupo, el penúltimo paso antes de recibir el alta médica. No es seguro que la reciban en esta semana y menos aún que sean convocados por el técnico debido a su falta de ritmo, especialmente en el caso de Durán, pero tampoco puede descartarse la posibilidad de que el técnico decida incluirlos en la partida que se desplazará a Valencia, si finalmente sus condiciones físicas son buenas.

Dependerá de su evolución en los próximos días. Aprovechando que no hay partido, Giráldez ha concedido el fin de semana libre a la plantilla, que este lunes retornará a los entrenamientos en la ciudad deportiva con la mirada puesta ya en el compromiso liguero frente a los de Carlos Corberán. Las opciones de Pablo Durán son, en el mejor de los casos, escasas porque lleva demasiado tiempo parado, pero Galán ha realizado la mayor parte de la temporada a las órdenes del porriñés, viene de una lesión leve y es el recambio natural de Sergio Carreira para el carril izquierdo, con lo que no sería extraño verlo en la lista que el técnico ofrecerá la víspera del partido.

El caso de Borja Iglesias es diferente, pues el delantero compostelano lleva apenas unos pocos días de entrenamiento al haber prolongado hasta la pasada semana sus vacaciones debido a su participación en el Mundial con la selección española. El Panda realizará una pretemporada exprés diseñada específicamente para su puesta a punto. La idea es que pueda estar a disposición del técnico lo antes posible, sin forzar la máquina. Debido a su falta de rodaje y ritmo competitivo parece improbable que Claudio cuente con él para el choque de Mestalla, pero después de casi dos semanas completas de entrenamientos tampoco puede descartarse que el técnico lo incluya en la convocatoria e incluso eche mano de él para jugar algunos minutos, si las circunstancias del encuentro lo aconsejasen.

Gracias al aplazamiento, podría darse el caso de que el entrenador del Celta dispusiese de toda su plantilla para afrontar este primer compromiso liguero que debía ser el segundo. Más tiempo de trabajo y recuperación para un grupo con muchas ganas ya de que el balón eche a rodar.

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Tareas pendientes en los despachos

Al tiempo que el equipo afina su puesta a punto para Mestalla, el la dirección deportiva del club afronta otra intensa semana en los despachos con la idea de acelerar las operaciones que tiene en marcha para cerrar la plantilla. La gran prioridad sigue siendo la incorporación del atacante, con el argentino Exequiel Zeballos en cabeza, pero también encontrar destino en una carrera contrarreloj a Carles Pérez, ceder a Manu Fernández a un equipo extranjero para incorporar un sexto central y traspasar a Ilaxi Moriba -por quien han llegado tanteos, pero no ofertas en firme- por una cantidad convincente. Si finalmente se concreta la venta del centrocampista guineano o sale Matías Vecino, el Celta abordaría la contratación del portugués del Valencia André Almeida, con quien el club vigués tiene ya prácticamente todo arreglado a la espera de que se libre una de las fichas del medio campo.