Algo para recordar: el Celta Fortuna debuta en el fútbol profesional con un punto en Cádiz

Nada se parece a una primera vez. Lo que viene después puede ser mejor o puede ser peor. Pero nunca igual. Simplemente, porque es única. Y así lo experimentó el Celta Fortuna en el campo del Cádiz. La tacita de plata fue testigo de su primer paso en la categoría de plata. Un debut histórico que, además, dejó una constatación y grandes dosis de esperanza. En la tierra del carnaval, el equipo de Fredi Álvarez demostró que no va a ser una comparsa. Porque ese aprendizaje al que tanto se alude, entra mejor compitiendo. Y eso hicieron los de celeste, que se sobrepusieron a los nervios iniciales para completar una gran segunda parte en la que tuvieron sus opciones, igual que las tuvo la escuadra andaluza, en la que Damián completó los 90 minutos a buen nivel.

Independientemente de lo memorables u olvidables que puedan llegar a ser las primeras veces, los nervios son inherentes a ellas. No fue distinto esta vez. Los primeros once futbolistas que vistieron la camiseta de un filial del Celta en el fútbol profesional lo sintieron. El estadio, el ambiente, el rival. Pero, por encima de todo, la ocasión. Todo ello pesó a los célticos en un comienzo de partido en el que les tocó plantarse bajos y aguantar los empellones locales. Un escenario que, muy posiblemente, demandará la temporada en numerosos partidos.

El caso es que no se meneo mal el Fortuna en ese escenario, en principio, poco propicio a sus cualidades. Fredi dibujaba una línea de cinco con Milla en la izquierda, que mutaba en cuatro cuando su equipo podía desplegarse o presionar alto. En una de estas transiciones, Arcos se hizo hueco y acarició la pelota con el interior de su pie derecho. El portero Ezkieta respondió al cariño con brusquedad y atizó un manotazo al balón para ceder un córner.

No fue gran cosa, pero sí sirvió para demostrarse a sí mismos que están en Segunda por méritos propios. Que es su sitio. Que pueden competir. Ese intento del rosaleiro animó a todo el equipo y el partido se equilibró. Fredi se entregó definitivamente a la defensa de cuatro, ahora con Milla en la derecha para hacer una distribución de los futbolistas más natural. Pero cuidado con las alegrías prematuras. Pueden traer nefastas consecuencias.

No las hubo. Pero gracias a la falta de acierto del Cádiz. Porque el conjunto amarillo, con Damián haciendo su fútbol en el medio, dispuso de varias buenas situaciones en el tramo final del primer acto. Todas ellas derivadas de errores visitantes. La más clara, la que tuvo Urko Izeta. O, más bien, la que no tuvo. El delantero guipuzcoano no acertó a rematar un servicio perfecto de De la Rosa tras un bonito autopase sobre Meixús. Luego, Antoñito y el propio De la Rosa perdonaron tras sendas equivocaciones de Gavián y Milla.

El camerunés lo pasó especialmente mal en una primera parte que terminó con una magnífica ocasión de Kibet. El keniano no pudo superar a Ezkieta en un contragolpe bien llevado por Álvaro Marín. El mal estado del terreno de juego fue el mejor defensor cadista.

El paso por el vestuario sirvió para entender la peligrosidad que tienen los errores en la primera fase del juego. Pero también para comprobar que quizás no se paguen tan caros como se dice. Que igual el salto entre Primera Federación y Segunda División no es tan enorme. Con eso en mente y con el debut de Antañón y Anxo, el Fortuna subió de nivel. Más presencia en campo contrario, más balón, más alegría. Más fútbol. Pero ninguna ocasión. Si acaso un centro raso de Gavián que no encontró a Marín en el primer palo. El Cádiz siguió produciendo. Y fallando. Ibon Sánchez mandó arriba un cabezazo en el área pequeña.

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Con los minutos y los cambios, el choque se abrió. En esas idas y vueltas, la escuadra de Fredi siempre se sintió cómodo el año pasado. La sensación se mantuvo, con Burcio creciendo mientras el resto menguaba. De hecho, Arcos tuvo la mejor ocasión. Ezkieta sacó una pierna abajo para evitar el gol. El exportero del Racing de Santander volvió a aparecer en el tramo final con otra gran parada a la salida de un córner. Fue el gran culpable de que el filial se quedase sin goles. En la portería contraria, Coke no le fue a la zaga y firmó dos grandes intervenciones. Una de balonmano al excéltico Javi Castro y otra, ya en el tramo final, a un tiro raso de Antoñito que finiquitó una inolvidable primera vez para el Fortuna, que para siempre ya tiene algo para recordar.