Fredi Álvarez: «Nos vamos contentos con este punto histórico»

El entrenador del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, valoró positivamente el empate cosechado por su equipo ayer ante el Cádiz en un encuentro especial para el filial vigués, que debutaba en Segunda División. El técnico reconoció que su equipo tuvo dificultades durante el inicio del partido, aunque destacó su capacidad para adaptarse y terminar mejor que el conjunto amarillo.

«El escenario fue el que nos temíamos», explicó el técnico morracense sobre los primeros compases, en los que el cuadro local salió con intensidad. «Nos costó adaptarnos al ritmo alto del Cádiz. Sobre todo, los primeros veinte, veinticinco minutos», explicó Álvarez, que admitió también los problemas de sus jugadores para encontrar espacios ante la presión y la energía del conjunto gaditano.

Sin embargo, el técnico consideró que sus pupilos fueron creciendo con el paso de los minutos. «El equipo fue de menos a más porque hemos acabado mejor que el Cádiz», señaló. En su análisis, además, sostuvo que el Celta Fortuna dispuso de oportunidades suficientes para haber conseguido algo más: «Hemos tenido más ocasiones claras que el Cádiz».

Fredi también puso en valor el trabajo defensivo de sus futbolistas, especialmente a la hora de proteger su área ante los numerosos centros del Cádiz. «Ellos empujaron mucho, sacaron muchos centros, pero nuestro equipo ha defendido muy bien el área», destacó el entrenador, satisfecho por la capacidad de sus jugadores para mantener la portería a cero.

El encuentro suponía además el estreno del filial celeste en la categoría de plata y una experiencia nueva para todos sus futbolistas. En este sentido, el moañés se mostró especialmente satisfecho: «Muy contento. Sobre todo, porque hemos ido madurando durante el partido». El técnico aseguró que el equipo mostró la misma capacidad competitiva que la pasada temporada.

Sobre si el empate puede considerarse justo, Álvarez evitó entrar en el debate. «No se puede hablar de justicia en el fútbol», afirmó. Y aunque reconoció que el Cádiz tuvo mayor iniciativa y más presencia ofensiva, insistió en que las ocasiones más claras estuvieron del lado de su equipo.

En cualquier caso, Fredi se marchó satisfecho por el punto conseguido en un día histórico. «Nos vamos contentos porque hemos conseguido el primer punto en Segunda División. Es histórico», aseguró antes de terminar agradeciendo el apoyo a los aficionados desplazados a Cádiz.