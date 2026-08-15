La confirmación de Ferran Jutglà

Es discutible aquello de que es más difícil mantenerse que llegar. Como mínimo, en el deporte de élite son altamente complejas las dos. Ferran Jutglà tuvo que lidiar con distintas complicaciones el curso pasado cuando fichó por el Celta. Y ahora asume otras, en el reto que siempre supone un segundo año. De momento, completó la pretemporada como único delantero centro disponible ante las ausencias de Borja Iglesias -por el Mundial- y de Pablo Durán -por lesión-. Y aunque el aplazamiento del choque ante Osasuna difuminó una titularidad segura, el debut liguero en Mestalla no parece cambiar su candidatura al once para arrancar una campaña de reválida para él. De confirmación.

Porque aunque el compostelano y el tomiñés puedan estar disponibles para Valencia, no llegarán en sus mejores condiciones. Así las cosas, el catalán se mantiene como un 1 fijo en la quiniela del delantero centro. A su favor, una pretemporada completa con 307 minutos distribuidos en los cinco encuentros disputados. Fue titular en todos menos en la probatura de dos horas ante el Académico de Viseu en Mos, en la que entró en el 60 para anotar un gol de penalti. Su otro tanto lo firmó frente al Nápoles, en un último test en el que ya gozó de 72 minutos.

La confianza del cuerpo técnico en el atacante de Sant Julià de Vilatorta es total. Más aún, sin sus otras dos alternativas. Cierto es que la versatilidad que demanda Claudio deja a Borja Iglesias como único especialista en la posición. También que futbolistas como Hugo González o Iago Aspas son otras opciones para la punta de lanza. Pero el más capacitado de los disponibles para ejercer de 9 es el que lo lleva en la espalda de su camiseta. Es Jutglà.

Como es obvio, no es cuestión de unos u otros porque el técnico porriñés rota intensivamente. Y más en ataque. De hecho, el catalán compartió alineación titular con Durán y Borja Iglesias dos veces. Lo que está claro es que, con un año a la espalda en Vigo, esta temporada se presenta propicia para dar continuidad a su buena segunda vuelta del curso pasado. Es la hora de su confirmación y todo empieza en Mestalla.

Un gol cada 133 minutos en una sensacional segunda vuelta liguera

El regreso a España hace ahora un año no fue sencillo para Ferran Jutglà. El Celta firmó al delantero catalán hasta 2029 y a cambio de 5 millones de euros después de tres años a gran nivel en el Brujas. Allí vivió su primera experiencia en la élite tras salir del Barcelona, donde alternó el filial con el equipo principal de la institución azulgrana.

Las altas expectativas no jugaron a su favor en los primeros meses de celeste. El delantero de Sant Julià de Vilatorta no era capaz de acertar con la portería y, poco a poco, su juego decayó. Terminó la primera vuelta con únicamente dos goles, ambos a Osasuna, y padeció un problema personal que lo mantuvo fuera de las listas todo el mes de enero.

Una vez superado, regresó al equipo con un cuarto de hora ante, precisamente, Osasuna, que dio inicio a una racha de 16 partidos consecutivos en Liga, en los que se fue hasta los siete goles. Ocho, si se suma el que firmó ante el Lyon a domicilio.

Esa segunda vuelta disparó su rendimiento hasta cumplir con lo esperado e, incluso, rebasarlo. Esas siete dianas llegaron en un lapso de 931 minutos, lo que supone un tanto cada 133. De largo, el mejor ratio goleador de su carrera en la élite.

Jutglà terminó la temporada pasada con 44 partidos disputados, en los que sumó diez goles y tres asistencias. No son malos números, pero se pueden mejorar. Sobre todo, a tenor de la discreta primera vuelta que completó el ariete catalán.

La segunda se parece mucho más a lo que hizo en Brujas. Lógicamente, la competición española es de un nivel superior a la belga y no es sencillo, pero Jutglà se movió en los guarismos que manejó en su trienio flamenco. Su primer curso en la Venecia del Norte fue el mejor, con 15 goles -uno cada 188 minutos- y 8 asistencias en 44 partidos. En el segundo se fue a los 50 encuentros, pero se quedó en 11 tantos -uno cada 241 minutos- y 9 pases decisivos. Y en el tercero y último, 14 dianas -una cada 213 minutos- y 7 asistencias en 54 choques.