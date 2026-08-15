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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario
Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta
El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.
A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.
A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.
Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.
Borja Refojos
Primer equipo
La confirmación de Ferran Jutglà
Es discutible aquello de que es más difícil mantenerse que llegar. Como mínimo, en el deporte de élite son altamente complejas las dos. Ferran Jutglà tuvo que lidiar con distintas complicaciones el curso pasado cuando fichó por el Celta. Y ahora asume otras, en el reto que siempre supone un segundo año. De momento, completó la pretemporada como único delantero centro disponible ante las ausencias de Borja Iglesias -por el Mundial- y de Pablo Durán -por lesión-. Y aunque el aplazamiento del choque ante Osasuna difuminó una titularidad segura, el debut liguero en Mestalla no parece cambiar su candidatura al once para arrancar una campaña de reválida para él. De confirmación.
Porque aunque el compostelano y el tomiñés puedan estar disponibles para Valencia, no llegarán en sus mejores condiciones. Así las cosas, el catalán se mantiene como un 1 fijo en la quiniela del delantero centro. A su favor, una pretemporada completa con 307 minutos distribuidos en los cinco encuentros disputados. Fue titular en todos menos en la probatura de dos horas ante el Académico de Viseu en Mos, en la que entró en el 60 para anotar un gol de penalti. Su otro tanto lo firmó frente al Nápoles, en un último test en el que ya gozó de 72 minutos.
La confianza del cuerpo técnico en el atacante de Sant Julià de Vilatorta es total. Más aún, sin sus otras dos alternativas. Cierto es que la versatilidad que demanda Claudio deja a Borja Iglesias como único especialista en la posición. También que futbolistas como Hugo González o Iago Aspas son otras opciones para la punta de lanza. Pero el más capacitado de los disponibles para ejercer de 9 es el que lo lleva en la espalda de su camiseta. Es Jutglà.
Marina Vázquez
Filial
El Celta Fortuna afronta su temporada más histórica: así puedes seguir todos sus partidos en Movistar Plus
La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 15 de agosto arrancará la temporada 2026/2027 y la ilusión vuelve a dispararse entre los aficionados del RC Celta. Pero este curso será diferente a cualquier otro. Por primera vez en su historia, el Celta Fortuna competirá en LALIGA HYPERMOTION tras conseguir un histórico ascenso desde Primera Federación.
Con la campaña de abonados "Feito na Madroa" ya en marcha, muchos seguidores comienzan a decidir cómo disfrutar de una temporada que promete ser inolvidable. El abono permitirá vivir los encuentros desde Balaídos, aunque cada vez son más los aficionados que también quieren seguir los desplazamientos del equipo, conocer la evolución del resto de clubes de la categoría y no perderse una competición que reunirá a históricos del fútbol español. Y, a nivel económico, resulta mucho más rentable optar por la suscripción anual de Movistar Plus. Te contamos por qué.
Borja Refojos
Segunda División
El Fortuna quiere un tazón de plata
“No somos cenicienta de nada”. Fredi Álvarez lo dejaba muy claro horas antes de un momento histórico para el Celta, que verá competir a su filial en el fútbol profesional por primera vez. Idéntica tesitura para todos los miembros del Fortuna, técnico morracense incluido, que se estrenan este sábado en Segunda División con un envite en un estadio clásico y ante un rival cargado de tradición. El Cádiz del céltico Damián será la primera piedra celeste (19:00, Movistar).
Pero ya desde este estreno en la tacita de plata, el Celta B demanda un tazón. De aprendizaje, de crecimiento y de competitividad. De fútbol. La inexperiencia es un peaje a pagar, pero la inconsciencia de la juventud también puede traer réditos positivos. Incluso la diosa Fortuna se ha aliado con su tocayo para empezar.
Porque el aplazamiento del choque del primer equipo por el mal estado del césped de Balaídos permite a Fredi contar con Hugo Burcio, Andrés Antañón y Anxo Rodríguez con toda tranquilidad. También con Joel López, en dinámica de filial desde hace 10 días, y con Coke Carrillo, que habría comparecido en cualquier caso en el Nuevo Mirandilla de Cádiz.
Así se llama el antiguo estadio Ramón de Carranza, nombre abolido por el apoyo del que en su momento fue alcalde de la ciudad al golpe de estado de 1936, que provocó la Guerra Civil. Otro ejemplo de que lo tradicional no siempre es lo mejor. Y con esa baza saltará al campo el Fortuna. Mañana y toda la temporada.
Marta Clavero
Obituario
El celtismo despide a Ángel Correa, el eterno «Centolo» de la sonrisa: «Ha sido un golpe durísimo»
La peña Centolos Celestes continúa asimilando la pérdida de Ángel Correa, vicepresidente de la agrupación y una de las personas más implicadas en su funcionamiento diario.
Su fallecimiento ha supuesto un duro golpe para una peña que afrontaba con especial ilusión una temporada marcada por la celebración de su 20 aniversario.
«Correa era o noso Vice, un histórico da peña. Un Centolo dos de saia nas patas, birra nas pinzas e sorriso na cara. Polo que homenaxealo e lembralo en cada xogo vai ser doado. Botarémoste de menos, capitán», escribía la agrupación en en sus redes sociales.
«Fue un golpe duro, durísimo», resume Alejandro Costas, uno de sus grandes amigos dentro de Centolos Celestes. Correa no era únicamente una figura de la directiva. Como vicepresidente, se ocupaba habitualmente de cuestiones como las entradas, los carnés y otras gestiones de la peña, lo que le había permitido mantener contacto con buena parte de sus integrantes.
Víctor P. Currás
Equipaciones La Liga
La camiseta del Celta entra en la «Champions» de las equipaciones de moda en Europa
Aunque no la van a poder estrenar en partido oficial hasta el sábado 22 de agosto en Valencia, la camiseta del Celta ya se encuentra en la élite continental. Según un estudio de JD Sports los diseños de Hummel se encuentran entre los que más crecen en cuanto a búsquedas en las cinco grandes ligas europeas. En esta «Champions de la moda» particular, las equipaciones celestes son las únicas representantes del fútbol español entre los 15 primeros —concretamente en el 10º puesto— al subir un 58% sus consultas en Google entre el 6 de julio y el 6 de agosto.
La tienda de moda deportiva británica compatibiliza los datos de Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y La Liga. No obstante, ni Real Madrid ni Barcelona logran trasladar el interés de sus fichajes a su ropa de competición. En este contexto el fútbol inglés vuelve a situarse a la vanguardia con siete representantes en este top-15 que equivaldría casi a unos octavos de final: Coventry City (3º, 270%), Bournemouth (4º, 228%), el Crystal Palace de Mingueza (5º, 168%) —estos dos, clasificados para Europa League— Ipswich Town (7º, 142%), Aston Villa de Emery (9º y 69%), Hull City (13º y 41%) o Everton (15º y 36%). La Bundesliga, por el contrario, no sitúa a ningún equipo en estas búsquedas.
Y es que la propuesta de Hummel en su tercera temporada en Vigo ha parecido captar interés de todos los públicos. La elástica celeste con pequeños detalles en crema que pasará a la historia como a derradeira de Iago Aspas se suma a dos diseños muy noventeros. El azul marino, similar al de un kit de entrenamiento, y el rojo con rombos presentado el 27 de julio.
Su lanzamiento después del Mundial ha podido resultar clave para imponerse a otras tan aclamadas como la del Venezia FC (11ª y +56%), especialmente tras su minigira por Italia ante Sassuolo y Nápoles. Entre los históricos destacan equipos del calcio como la AS Roma (1ª y +876%), Fiorentina (2ª Y 636%) e Inter de Milán (6º y 154%) entre los que más nuevo interés han despertado.
Víctor P. Currás
La Liga
Piden disculpas por los inconvenientes
Según explicaron fuentes del club, la combinación de altas temperaturas y humedad de la última semana agravaron en la última semana el estado del terreno de juego. Este verano disfrutó de un periodo de inactividad más corto de lo habitual, al disputarse el play off de ascenso a Segunda y las finales de la Vigo Cup durante todo el mes de junio.
Cao reconoció que el aplazamiento del partido contra Osasuna ha sido un palo porque supuso «cortar la ilusión» del celtismo porque «ya se habían vendido todas las entradas para este partido», en pleno puente de San Roque. Al mismo tiempo, complica el desplazamiento de decenas de aficionados rojillos que querían acercarse a las Rías Baixas en pleno verano.
Víctor P. Currás
La Liga
El Celta inicia el reemplazo del césped de Balaídos tras el aplazamiento del partido ante Osasuna
Manos a la obra. Una vez confirmado el aplazamiento del debut liguero al jueves 27 de agosto, el Celta de Vigo ha iniciado el reemplazo del césped de Balaídos en tiempo récord. Los efectos del hongo en esta última semana han sido devastadores, llevando a una situación «drástica» que ha obligado a aplazar el partido contra el Osasuna.
El director de infraestructuras del club, Carlos Cao, calificó así al estado de un terreno de juego que no debía haberse sustituido en Navidades. «Este año no optamos en verano por hacer un cambio de césped, sino que teníamos previsto un cambio a mitad de temporada.
Se hizo un tratamiento exhaustivo para que de aquí a mitad de temporada el campo asumiese toda la carga de trabajo que iba a tener encima entre los partidos del primer equipo y el filial. De hecho, Celta y Fortuna compartirán hasta seis fines de semana como locales esta temporada.
Desde el club apuntan a que serán necesarios tres días para instalar los nuevos tapetes y otros cinco para que se asiente. Después, el terreno de juego vivirá una prueba de estrés de cuatro partidos en siete días: Fortuna-Andorra (lunes 24 a las 19 horas), Celta-Osasuna (jueves 27 a las 20.30 horas), Celta-Athletic (domingo 30 a las 21.30 horas) y Fortuna-Castellón (lunes 31 a las 21 horas) antes de «descansar» hasta mediados de septiembre.
Marta Clavero
Monumento al fútbol
Del Julio Verne al Mostovoi que nunca fue: quién podría esculpir a Iago Aspas
La futura estatua de Iago Aspas ya busca manos que le den forma. El Concello de Vigo aprobará la contratación del concurso de ideas para diseñar el homenaje al capitán celeste, que se instalará en el exterior de Balaídos. Habrá tres premios de 9.000, 4.000 y 2.000 euros, respectivamente y el ganador recibirá posteriormente el encargo para ejecutar una obra con un presupuesto máximo de 200.000 euros.
Todavía no hay candidatos conocidos, pero Vigo y su entorno cuentan con varios escultores vivos que han dejado su firma en algunos de los monumentos más reconocibles de la ciudad y que, por experiencia en la figura humana y la obra pública, encajan sobre el papel en un proyecto de estas características.
José Molares aparece inevitablemente entre ellos. Vigués, nacido en 1961, es el autor del popular Julio Verne de As Avenidas y tiene una amplia experiencia en retratos y figuras humanas realizadas en bronce. Este mismo verano ha inaugurado en A Ramallosa una escultura de una peregrina de 2,30 metros, un trabajo de 77.000 euros. Su interés por captar rostros y expresiones le ha llevado a definirse como un escultor especialmente atraído por la cara humana.
Marcos Romero
LaLiga aplaza al 27 de agosto el Celta-Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos
Ya hay decisión definitiva sobre el Celta-Osasuna previsto para este domingo. LaLiga ha optado por el aplazamiento del partido debido al mal estado del césped de Balaídos por culpa de un hongo que, debido a las altas temperaturas de las últimas semanas, ha actuado con aún mayor agresividad. Después de que el club vigués notificase el problema a principios de esta semana y de que los inspectores de la competición evaluasen el estado del terreno de juego, se ha preferido prorrogar el choque que en un principio iba a disputarse este 16 de agosto a las 21.30 horas.
Aunque según se publicó ayer el estado del césped había mostrado señales de mejoría, finalmente no habrá estreno liguero este domingo. El duelo entre gallegos y navarros tendrá que programarse el 27 de agosto a las 20.30 horas, fecha fijada para que se dispute la jornada aplazada para los equipos con futbolistas que han participado en el Mundial. El club vigués siempre fue partidario del aplazamiento y así se lo había trasladado a Osasuna y a LaLiga. De hecho, el club celeste era uno de los que tenía posibilidad de modificar esa primera jornada, pero prefirió no hacerlo para evitar una sobrecarga de partidos a finales de agosto y comienzos de septiembre.
Julio Bernardo
Altay: «Tras hablar con Claudio, el Celta fue mi única opción»
El Celta presentó este miércoles al tercero de los fichajes del verano, el portero turco Altay Bayindir, de 28 años, que llega cedido por el Manchester United hasta final de temporada. Altay desveló en su puesta de largo, celebrada tras el entrenamiento matinal en la ciudad deportiva, el determinante papel que Claudio Giráldez tuvo para su fichaje, al tiempo que valoró la «gran acogida» que el club y sus nuevos compañeros le han tributado desde que se incorporó a la concentración del equipo en Italia la pasada semana.
La noticia, aquí.
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