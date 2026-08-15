Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

Primer equipo

La confirmación de Ferran Jutglà

Es discutible aquello de que es más difícil mantenerse que llegar. Como mínimo, en el deporte de élite son altamente complejas las dos. Ferran Jutglà tuvo que lidiar con distintas complicaciones el curso pasado cuando fichó por el Celta. Y ahora asume otras, en el reto que siempre supone un segundo año. De momento, completó la pretemporada como único delantero centro disponible ante las ausencias de Borja Iglesias -por el Mundial- y de Pablo Durán -por lesión-. Y aunque el aplazamiento del choque ante Osasuna difuminó una titularidad segura, el debut liguero en Mestalla no parece cambiar su candidatura al once para arrancar una campaña de reválida para él. De confirmación.

Porque aunque el compostelano y el tomiñés puedan estar disponibles para Valencia, no llegarán en sus mejores condiciones. Así las cosas, el catalán se mantiene como un 1 fijo en la quiniela del delantero centro. A su favor, una pretemporada completa con 307 minutos distribuidos en los cinco encuentros disputados. Fue titular en todos menos en la probatura de dos horas ante el Académico de Viseu en Mos, en la que entró en el 60 para anotar un gol de penalti. Su otro tanto lo firmó frente al Nápoles, en un último test en el que ya gozó de 72 minutos.

La confianza del cuerpo técnico en el atacante de Sant Julià de Vilatorta es total. Más aún, sin sus otras dos alternativas. Cierto es que la versatilidad que demanda Claudio deja a Borja Iglesias como único especialista en la posición. También que futbolistas como Hugo González o Iago Aspas son otras opciones para la punta de lanza. Pero el más capacitado de los disponibles para ejercer de 9 es el que lo lleva en la espalda de su camiseta. Es Jutglà.

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