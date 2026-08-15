Capdevila: «Es un debut, pero lo viví con tranquilidad»

Sereno y satisfecho. Así comparecía ayer Adrià Capdevila en la zona mixta del Nuevo Mirandilla de Cádiz, donde el Celta Fortuna vivió su histórico debut en el fútbol profesional con un empate sin goles que deja buenas sensaciones en este arranque. «Sé que es un debut en Segunda División, pero no deja de ser un partido más. Lo viví con tranquilidad, que es la mejor manera de afrontar estos partidos», esgrimió el centrocampista catalán, que partió en el primer once de la historia de un filial céltico en una categoría de plata en la que él también debutó, al igual que el resto de sus compañeros.

«Creo que hemos dado la talla y se ha demostrado en el campo», enfatizó Capdevila, que reconoció la inquietud que los célticos pudieron sentir en los compases iniciales. «Se notaban un poco los nervios al principio. Más que nada por las ganas que teníamos de vivir este debut». apostilló.

Sobre el resultado, el mediocentro de Vic habló en nombre de sus compañeros para destacar que están «contentos» porque «siempre es bueno lograr un empate fuera de casa» . Además, apeló al carácter competitivo del colectivo, poco usual en un filial. «Ya demostramos que somos un grupo joven, pero muy maduro», concluyó.