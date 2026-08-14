El Fortuna quiere un tazón de plata

“No somos cenicienta de nada”. Fredi Álvarez lo dejaba muy claro horas antes de un momento histórico para el Celta, que verá competir a su filial en el fútbol profesional por primera vez. Idéntica tesitura para todos los miembros del Fortuna, técnico morracense incluido, que se estrenan este sábado en Segunda División con un envite en un estadio clásico y ante un rival cargado de tradición. El Cádiz del céltico Damián será la primera piedra celeste (19:00, Movistar).

Pero ya desde este estreno en la tacita de plata, el Celta B demanda un tazón. De aprendizaje, de crecimiento y de competitividad. De fútbol. La inexperiencia es un peaje a pagar, pero la inconsciencia de la juventud también puede traer réditos positivos. Incluso la diosa Fortuna se ha aliado con su tocayo para empezar.

Porque el aplazamiento del choque del primer equipo por el mal estado del césped de Balaídos permite a Fredi contar con Hugo Burcio, Andrés Antañón y Anxo Rodríguez con toda tranquilidad. También con Joel López, en dinámica de filial desde hace 10 días, y con Coke Carrillo, que habría comparecido en cualquier caso en el Nuevo Mirandilla de Cádiz.

Así se llama el antiguo estadio Ramón de Carranza, nombre abolido por el apoyo del que en su momento fue alcalde de la ciudad al golpe de estado de 1936, que provocó la Guerra Civil. Otro ejemplo de que lo tradicional no siempre es lo mejor. Y con esa baza saltará al campo el Fortuna. Mañana y toda la temporada.

Si es por bagaje, no tiene nada que hacer. Pero en un partido de fútbol importan muchas otras cosas. La calidad, por ejemplo, que se le cae de los bolsillos a un buen puñado de esta chavalería, a la que no tiene por qué pesarle la categoría. Lo demostró en un play-off de ascenso del que suele salir airosa la experiencia.

Más que por falta de vivencias, de lo que Fredi se puede lamentar es de no poder contar con el poder destructivo de Hugo González. Por una buena causa, claro. El valenciano se queda en el primer equipo a las órdenes de Claudio Giráldez y su increíble capacidad de producir números parece imposible cubrir. Habrá que suplirla entre todos, con un necesario paso adelante de Óscar Marcos y Ángel Arcos. El talento de ambos está fuera de toda duda. El siguiente escalón demanda traducirlo en goles y asistencias. Es decir, en puntos para el filial celeste.

A la espera de que el club le fiche el mediocentro que ha pedido, el técnico morracense cuenta con Burcio y Antañón para hoy. Podrá poner sobre el verde a la pareja de mediocentros que dominó la Primera Federación, algo que, según las necesidades del primer equipo, no siempre podrá hacer. En esa misma demarcación tiene opción de jugar a lo largo del choque Mateo Sobral, único juvenil de la expedición.

En cuanto a las caras nuevas, Vlad Silva no podrá debutar por problemas burocráticos. Sí estarán Alexis Olmedo y Hugo Cuenca. El central catalán oposita, incluso, al once titular junto a Anxo y a Meixús. El paraguayo debe mejorar su punto de forma para salir de cara.

Enfrente estará un Cádiz que suena a mucho, pero que llega en delicada situación. Con Idiakez despedido antes de empezar, Celades asumió el mando. En principio, favorable a Damián Rodríguez, que guarda muchas similitudes con el tipo de futbolista que fue su entrenador, exjugador del Celta. Con todo, el ponteareano pinta a que será suplente.

Así las cosas, este reencuentro parece una buena oportunidad para que los jóvenes pescadores célticos saquen ganancia de lo revuelto que baja el río amarillo. O, en todo caso, demuestran que esta temporada histórica es para aprender y mejorar, pero también para competir y luchar por prolongarla. No basta una tacita. El Fortuna quiere su tazón.