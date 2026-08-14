El celtismo despide a Ángel Correa, el eterno «Centolo» de la sonrisa: «Ha sido un golpe durísimo»

La peña Centolos Celestes continúa asimilando la pérdida de Ángel Correa, vicepresidente de la agrupación y una de las personas más implicadas en su funcionamiento diario.

Su fallecimiento ha supuesto un duro golpe para una peña que afrontaba con especial ilusión una temporada marcada por la celebración de su 20 aniversario.

«Correa era o noso Vice, un histórico da peña. Un Centolo dos de saia nas patas, birra nas pinzas e sorriso na cara. Polo que homenaxealo e lembralo en cada xogo vai ser doado. Botarémoste de menos, capitán», escribía la agrupación en en sus redes sociales.

«Fue un golpe duro, durísimo», resume Alejandro Costas, uno de sus grandes amigos dentro de Centolos Celestes. Correa no era únicamente una figura de la directiva. Como vicepresidente, se ocupaba habitualmente de cuestiones como las entradas, los carnés y otras gestiones de la peña, lo que le había permitido mantener contacto con buena parte de sus integrantes.

Costas, sin embargo, compartía con él una relación que iba mucho más allá de esas tareas. Ambos coincidieron en numerosos viajes y formaban parte de un grupo de amigos de la peña que mantenía una relación especialmente estrecha.

«Viajaba bastante con él y teníamos muy buena relación. Era de ese grupo de personas con las que más contacto tenía dentro de la peña», recuerda. Una amistad forjada alrededor del Celta, de los desplazamientos y de esos encuentros habituales en Balaídos.

Ángel Correa, a la derecha, con su hijo Anxo sobre los hombros, y Jessica Martínez, a la izquierda con gafas, junto a otros integrantes de Centolos Celestes como Alejandro Costas (agachado en el centro), durante el desplazamiento celtista a Stuttgart. / FDV

La noticia de su muerte llegó desde Paraguay, donde se encontraba por motivos de trabajo. Según relata Costas, Correa sufrió un infarto durante la última noche de su estancia, cuando estaba ya muy cerca de regresar a Galicia.

A la conmoción inicial se sumó después una larga espera. «Fueron como dos muertes: cuando te enteras y después los quince días que tardó la familia en poder repatriar el cuerpo desde Paraguay», explica.

Quienes le conocían destacan especialmente su forma de entender la vida. «Era un tío consciente de que había que vivir y disfrutar», señala Costas. Dos de sus grandes pasiones eran el Celta y los rallies, aficiones a las que dedicaba buena parte de su tiempo siempre que sus obligaciones se lo permitían.

Su fallecimiento llegó, además, en un momento especialmente importante en el plano personal, con su pareja, Jéssica Martínez, esperando una niña, el segundo hijo de la relación después de Anxo, de cinco años, una circunstancia que hizo todavía más dolorosa la noticia para su entorno más cercano.

Un homenaje pendiente en Balaídos

Centolos Celestes tenía previsto recordar a Ángel Correa coincidiendo con el primer partido de la temporada. La suspensión del encuentro obligó a retrasar unos planes que la peña había preparado con especial cariño.

«Nos fastidió muchísimo la suspensión porque queríamos hacerle un homenaje», explica Costas. La intención de sus compañeros sigue siendo poder rendirle ese reconocimiento en cuanto las circunstancias lo permitan.

Ángel Correa, al izquierda con una sudadera de Centolos, en 2018, durante el partido entre Celta y Sevilla. / ALBA VILLAR / VIGO

La pérdida ha alterado también un año que debía ser especialmente festivo para Centolos Celestes. La peña alcanza sus 20 años de historia y su directiva llevaba tiempo organizando los actos para celebrar una trayectoria que ha sobrevivido a diferentes etapas, presidentes y generaciones de aficionados. «Teníamos un año de actividades preparado y fue como un corte, un golpe durísimo antes de empezar un año que entendíamos que iba a ser súper emocionante», reconoce Costas.