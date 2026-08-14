Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Víctor P. Currás El Celta inicia la retirada del césped dañado en Balaídos / Marta G. Brea La Liga Piden disculpas por los inconvenientes Según explicaron fuentes del club, la combinación de altas temperaturas y humedad de la última semana agravaron en la última semana el estado del terreno de juego. Este verano disfrutó de un periodo de inactividad más corto de lo habitual, al disputarse el play off de ascenso a Segunda y las finales de la Vigo Cup durante todo el mes de junio. Cao reconoció que el aplazamiento del partido contra Osasuna ha sido un palo porque supuso «cortar la ilusión» del celtismo porque «ya se habían vendido todas las entradas para este partido», en pleno puente de San Roque. Al mismo tiempo, complica el desplazamiento de decenas de aficionados rojillos que querían acercarse a las Rías Baixas en pleno verano.

Víctor P. Currás Imagen: Marta G. Brea / Edición: Eli Regueira La Liga El Celta inicia el reemplazo del césped de Balaídos tras el aplazamiento del partido ante Osasuna Manos a la obra. Una vez confirmado el aplazamiento del debut liguero al jueves 27 de agosto, el Celta de Vigo ha iniciado el reemplazo del césped de Balaídos en tiempo récord. Los efectos del hongo en esta última semana han sido devastadores, llevando a una situación «drástica» que ha obligado a aplazar el partido contra el Osasuna. El director de infraestructuras del club, Carlos Cao, calificó así al estado de un terreno de juego que no debía haberse sustituido en Navidades. «Este año no optamos en verano por hacer un cambio de césped, sino que teníamos previsto un cambio a mitad de temporada. Se hizo un tratamiento exhaustivo para que de aquí a mitad de temporada el campo asumiese toda la carga de trabajo que iba a tener encima entre los partidos del primer equipo y el filial. De hecho, Celta y Fortuna compartirán hasta seis fines de semana como locales esta temporada. Desde el club apuntan a que serán necesarios tres días para instalar los nuevos tapetes y otros cinco para que se asiente. Después, el terreno de juego vivirá una prueba de estrés de cuatro partidos en siete días: Fortuna-Andorra (lunes 24 a las 19 horas), Celta-Osasuna (jueves 27 a las 20.30 horas), Celta-Athletic (domingo 30 a las 21.30 horas) y Fortuna-Castellón (lunes 31 a las 21 horas) antes de «descansar» hasta mediados de septiembre. Puedes leer la información completa en este enlace.

Marta Clavero Estatuas significativas de la ciudad cuyos autores podrían ser candidatos a esculpir la imagen de Iago Aspas. / FDV Monumento al fútbol Del Julio Verne al Mostovoi que nunca fue: quién podría esculpir a Iago Aspas La futura estatua de Iago Aspas ya busca manos que le den forma. El Concello de Vigo aprobará la contratación del concurso de ideas para diseñar el homenaje al capitán celeste, que se instalará en el exterior de Balaídos. Habrá tres premios de 9.000, 4.000 y 2.000 euros, respectivamente y el ganador recibirá posteriormente el encargo para ejecutar una obra con un presupuesto máximo de 200.000 euros. Todavía no hay candidatos conocidos, pero Vigo y su entorno cuentan con varios escultores vivos que han dejado su firma en algunos de los monumentos más reconocibles de la ciudad y que, por experiencia en la figura humana y la obra pública, encajan sobre el papel en un proyecto de estas características. José Molares aparece inevitablemente entre ellos. Vigués, nacido en 1961, es el autor del popular Julio Verne de As Avenidas y tiene una amplia experiencia en retratos y figuras humanas realizadas en bronce. Este mismo verano ha inaugurado en A Ramallosa una escultura de una peregrina de 2,30 metros, un trabajo de 77.000 euros. Su interés por captar rostros y expresiones le ha llevado a definirse como un escultor especialmente atraído por la cara humana. Puedes leer la información completa en este enlace.

Marcos Romero Druida da Brétema LaLiga aplaza al 27 de agosto el Celta-Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos Ya hay decisión definitiva sobre el Celta-Osasuna previsto para este domingo. LaLiga ha optado por el aplazamiento del partido debido al mal estado del césped de Balaídos por culpa de un hongo que, debido a las altas temperaturas de las últimas semanas, ha actuado con aún mayor agresividad. Después de que el club vigués notificase el problema a principios de esta semana y de que los inspectores de la competición evaluasen el estado del terreno de juego, se ha preferido prorrogar el choque que en un principio iba a disputarse este 16 de agosto a las 21.30 horas. Aunque según se publicó ayer el estado del césped había mostrado señales de mejoría, finalmente no habrá estreno liguero este domingo. El duelo entre gallegos y navarros tendrá que programarse el 27 de agosto a las 20.30 horas, fecha fijada para que se dispute la jornada aplazada para los equipos con futbolistas que han participado en el Mundial. El club vigués siempre fue partidario del aplazamiento y así se lo había trasladado a Osasuna y a LaLiga. De hecho, el club celeste era uno de los que tenía posibilidad de modificar esa primera jornada, pero prefirió no hacerlo para evitar una sobrecarga de partidos a finales de agosto y comienzos de septiembre. Puedes leer la información completa en este enlace.

Julio Bernardo Altay Bayindir posa con la camisetta del Celta flanquedado por Marco Garcés y José Manuel Amoedo. / Pablo H. Gamarra Altay: «Tras hablar con Claudio, el Celta fue mi única opción» El Celta presentó este miércoles al tercero de los fichajes del verano, el portero turco Altay Bayindir, de 28 años, que llega cedido por el Manchester United hasta final de temporada. Altay desveló en su puesta de largo, celebrada tras el entrenamiento matinal en la ciudad deportiva, el determinante papel que Claudio Giráldez tuvo para su fichaje, al tiempo que valoró la «gran acogida» que el club y sus nuevos compañeros le han tributado desde que se incorporó a la concentración del equipo en Italia la pasada semana. La noticia, aquí.

Julio Bernardo Manu Fernández conduce la pelota perseguido por el azulgrana Balde, / José Lores El Celta fichará un central, si sale Manu Fernández El club apura la salida del canterano a un club del extranjero al tener agotado el cupo de fichas en España. Se confía en formalizar alguna venta, aunque no han llegado ofertas en firmes por Ilaix. La noticia, aquí.

Julio Bernardo Carles Pérez, durante un partido de la pretemporada 2025 en Afouteza. / Pablo H. Gamarra Mercado de fichajes El futuro incierto de Carles Pérez y el resto de descartes La cesión de Carlos Domínguez ha permitido al Celta de Vigo liberar la ficha que necesitaba para poder inscribir al atacante que Claudio Giráldez necesita para completar la plantilla, pero le plantea un problema a la hora de dar salida a Carles Pérez y a Manu Fernández, los dos descartes a los que el Celta aún no ha encontrado acomodo. El club celeste ha agotado el número de 6 cesiones que permite la normativa, con lo que tendrá que buscar otras fórmulas para encontrarles un nuevo destino antes del cierre del mercado el próximo 31 de agosto. El caso del extremo vallesano es especialmente problemático debido a su astronómico salario, cercano a los 5 millones brutos. Carles cobra uno de los sueldos más altos de la plantilla y al concluir contrato en junio del próximo año no existe la posibilidad de encontrar otras fórmulas alternativas a la cesión que el traspaso o la rescisión de su contrato. Puedes leer la información completa en este enlace.

Julio Bernardo Tsygankov disputa un balón a Hugo Álvarez durante la última visita del Celta a Montililvi. / David Borrat Mercado de fichajes Tsygankov se suma a la ecuación del ataque El Celta avanza en las negociaciones para el traspaso de Exequiel Zeballos, aunque el atacante argentino no es la única opción que maneja el club celeste para reforzar el frente ofensivo con el futbolista desequilibrante que le falta a Claudio Giráldez para completar la plantilla. En paralelo, el equipo celeste está negociando con el Girona el fichaje del ucraniano Viktor Tysgankov, uno de los «caramelos» de este mercado en LaLiga, que también interesa al Espanyol y al Ajax. Se trata de operaciones excluyentes, es decir, si viene el argentino, no lo hará el ucraniano y viceversa. La cláusula de rescisión de Tsygankov es de 30 millones de euros, pero el Girona no puede asumir su salario en Segunda División y está dispuesto a rebajar de forma muy considerable el precio del futbolista, que además entra en su último año de contrato. Estas dos circunstancias han permitido al Celta entrar en la puja por un jugador que de otro modo estaría fuera de su alcance económico. El Girona confía en sacar por él entre 10 y 15 millones, una cifra demasiado alta para el Celta, que admite que «no es una operación fácil». Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Carlos Domínguez, jugador del Celta / Ricardo Grobas El Celta hace oficial la cesión de Carlos Domínguez al Oviedo El acuerdo se formalizó mediante una cesión simple, sin opción compra, con lo que el jugador tendrá que regresar a final de temporada para cumplir el año de contrato que le resta con el conjunto olívico. La noticia, aquí.