El Celta inicia el reemplazo del césped de Balaídos tras el aplazamiento del partido ante Osasuna

Manos a la obra. Una vez confirmado el aplazamiento del debut liguero al jueves 27 de agosto, el Celta de Vigo ha iniciado el reemplazo del césped de Balaídos en tiempo récord. Los efectos del hongo en esta última semana han sido devastadores, llevando a una situación «drástica» que ha obligado a aplazar el partido contra el Osasuna.

El director de infraestructuras del club, Carlos Cao, calificó así al estado de un terreno de juego que no debía haberse sustituido en Navidades. «Este año no optamos en verano por hacer un cambio de césped, sino que teníamos previsto un cambio a mitad de temporada.

Se hizo un tratamiento exhaustivo para que de aquí a mitad de temporada el campo asumiese toda la carga de trabajo que iba a tener encima entre los partidos del primer equipo y el filial. De hecho, Celta y Fortuna compartirán hasta seis fines de semana como locales esta temporada.

Desde el club apuntan a que serán necesarios tres días para instalar los nuevos tapetes y otros cinco para que se asiente. Después, el terreno de juego vivirá una prueba de estrés de cuatro partidos en siete días: Fortuna-Andorra (lunes 24 a las 19 horas), Celta-Osasuna (jueves 27 a las 20.30 horas), Celta-Athletic (domingo 30 a las 21.30 horas) y Fortuna-Castellón (lunes 31 a las 21 horas) antes de «descansar» hasta mediados de septiembre.

El Celta inicia la retirada del césped dañado en Balaídos / Marta G. Brea

Según explicaron fuentes del club, la combinación de altas temperaturas y humedad de la última semana agravaron en la última semana el estado del terreno de juego. Este verano disfrutó de un periodo de inactividad más corto de lo habitual, al disputarse el play off de ascenso a Segunda y las finales de la Vigo Cup durante todo el mes de junio.

Efectos sobre los aficionados

Cao reconoció que el aplazamiento del partido contra Osasuna ha sido un palo porque supuso «cortar la ilusión» del celtismo porque «ya se habían vendido todas las entradas para este partido», en pleno puente de San Roque. Al mismo tiempo, complica el desplazamiento de decenas de aficionados rojillos que querían acercarse a las Rías Baixas en pleno verano.

«Las máquinas ya están trabajando desmontando el césped actual y ya tenemos en camino de vivero un césped nuevo para poder estar en su estado óptimo de cara al día 24», explicó en una entrevista con CeltaMedia.

«Era una situación novedosa y se la trasladamos a la Liga. A partir de ahí, informamos a la Liga, que vuelve a realizar otra inspección y toma la decisión de aplazar el partido», concluyó.