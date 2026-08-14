El Celta Fortuna afronta su temporada más histórica: así puedes seguir todos sus partidos en Movistar Plus

La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 15 de agosto arrancará la temporada 2026/2027 y la ilusión vuelve a dispararse entre los aficionados del RC Celta. Pero este curso será diferente a cualquier otro. Por primera vez en su historia, el Celta Fortuna competirá en LALIGA HYPERMOTION tras conseguir un histórico ascenso desde Primera Federación.

Con la campaña de abonados "Feito na Madroa" ya en marcha, muchos seguidores comienzan a decidir cómo disfrutar de una temporada que promete ser inolvidable. El abono permitirá vivir los encuentros desde Balaídos, aunque cada vez son más los aficionados que también quieren seguir los desplazamientos del equipo, conocer la evolución del resto de clubes de la categoría y no perderse una competición que reunirá a históricos del fútbol español. Y, a nivel económico, resulta mucho más rentable optar por la suscripción anual de Movistar Plus. Te contamos por qué.

El Celta Fortuna hace historia con su estreno en el fútbol profesional

De benjamines a Segunda División: Ángel Davila renueva con el Celta / Archivo

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La temporada 2026/27 marcará un antes y un después para la cantera celeste. Tras varios años consolidándose como uno de los filiales más competitivos de Primera Federación, el Celta Fortuna ha conseguido el ascenso a LALIGA HYPERMOTION y disputará, por primera vez, la Segunda División del fútbol español.

El equipo dirigido por Fredi Álvarez culminó una temporada sobresaliente después de finalizar segundo en su grupo de Primera Federación y superar con autoridad el playoff de ascenso. Eliminó al CE Europa en semifinales y certificó su presencia en Segunda tras imponerse a la SD Ponferradina con un contundente 4-1 en Balaídos, después del empate sin goles en el encuentro de ida.

Será la primera vez que el segundo equipo del RC Celta compita en el fútbol profesional, enfrentándose a clubes con una enorme tradición dentro del panorama nacional.

Mucho más que un filial

La celebración del ascenso del Celta Fortuna a Segunda División con el entrenador Fredi Álvarez manteado. / Marta G. Brea

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Aunque durante muchos años fue conocido como Celta B, desde la temporada 2023/24 el club recuperó la denominación de Celta Fortuna como homenaje a los orígenes de la entidad.

El nombre recuerda al histórico Fortuna de Vigo, uno de los dos clubes que, junto al Real Vigo Sporting, dieron origen al RC Celta en 1923. Más de un siglo después, el club decidió recuperar esta identidad para reforzar el vínculo entre su presente y su historia.

Más allá del nombre, el Fortuna representa el último escalón formativo antes del primer equipo. Su principal objetivo sigue siendo desarrollar a los futbolistas de A Madroa y preparar su salto a la élite, manteniendo una identidad de juego basada en la posesión, la presión alta y el protagonismo con balón.

En los últimos años, jugadores como Hugo Álvarez, Javi Rodríguez, Fer López o Carlos Domínguez han seguido ese camino hasta consolidarse en la primera plantilla del RC Celta.

Una temporada llena de desafíos que podrás descubrir junto a Movistar Plus

Con tu suscripción anual a Movistar Plus, podrás disfrutar de toda LALIGA HYPERMOTION y el partido por jornada más importante de LaLiga, Champions... y mucho más / Cortesía Movistar

Competir en LALIGA HYPERMOTION supondrá un enorme salto de exigencia para el conjunto celeste. El Fortuna se medirá a rivales mucho más experimentados, jugará en algunos de los estadios con mayor ambiente del fútbol español y afrontará una competición mucho más igualada desde la primera jornada.

Pese a ello, el club mantiene intacta su filosofía. Fredi Álvarez continuará al frente del equipo tras lograr el ascenso y la intención pasa por conservar el bloque que consiguió subir de categoría, reforzarlo con varias incorporaciones y seguir dando oportunidades a los jóvenes talentos de la cantera.

Además, varios futbolistas del Fortuna están realizando la pretemporada bajo la supervisión de Claudio Giráldez, reflejando la estrecha conexión existente entre el filial y el primer equipo.

Todo lo que ofrece el plan anual de Movistar Plus: por qué no vas a querer perderte esta temporada

Todo lo que ofrece el plan anual de Movistar Plus: por qué no vas a querer perderte esta temporada / Cortesía Movistar Plus

El nuevo curso promete emociones fuertes para el Celta Fortuna. Aunque el abono "Feito na Madroa" permitirá disfrutar de los partidos en Balaídos, muchos aficionados también quieren seguir los encuentros como visitantes y vivir al completo una de las temporadas más importantes de la historia del filial.

En este escenario, una de las mejores alternativas es la suscripción anual de Movistar Plus, que permite acceder durante doce meses a todos los partidos de LALIGA HYPERMOTION, incluidos los del Celta Fortuna, además de una amplia oferta deportiva y de entretenimiento.

Con el plan anual podrás disfrutar de:

Todos los partidos de LALIGA HYPERMOTION .

. Un partido de cada jornada de LALIGA EA SPORTS .

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. Los principales torneos internacionales de tenis.

Estrenos de cine, series originales y películas premiadas.

La suscripción anual tiene un precio de 99,90 euros y, frente al pago mensual de 9,99 euros, supone un ahorro equivalente a dos meses de suscripción para quienes tienen previsto disfrutar de la plataforma durante toda la temporada.

Aspectos importantes de la tarifa anual de Movistar Plus

No necesitas cambiar de operador para suscribirte a Movistar Plus; es compatible con cualquier compañía.

para suscribirte a Movistar Plus; es compatible con cualquier compañía. Permite reproducir el contenido en dos dispositivos al mismo tiempo, tanto en la misma vivienda como en ubicaciones diferentes.

tanto en la misma vivienda como en ubicaciones diferentes. Si compartes la suscripción, el coste anual por persona puede situarse por debajo de los 50 euros .

. Al contratar el plan anual ahorrarás el equivalente a dos meses respecto al pago mensual.

Un plan todavía más económico si dispones del Bono Cultural Joven

Si dispones de abono cultural joven, la suscripción anual resulta más barata aún / Cortesía

Los beneficiarios del Bono Cultural Joven también pueden acceder al plan anual de Movistar Plus por 39 euros durante un año completo.

Esto permite disfrutar de todos los contenidos incluidos en la plataforma —LALIGA HYPERMOTION, fútbol internacional, tenis, cine de estreno y series— con un ahorro de hasta el 67 % respecto al precio habitual.

Cómo disfrutar de la temporada más importante del Celta Fortuna al mejor precio

La temporada 2026/27 será histórica para el Celta Fortuna. El estreno del filial en el fútbol profesional permitirá comprobar el crecimiento de una de las canteras más reconocidas del fútbol español y seguir muy de cerca la evolución de los jugadores llamados a convertirse en el futuro del RC Celta.

El abono seguirá siendo la mejor forma de animar al equipo desde Balaídos, pero la temporada no termina cuando el Fortuna juega lejos de casa. Si quieres seguir todos sus partidos como visitante, vivir la lucha por la permanencia jornada tras jornada y, además, disfrutar de grandes citas de LALIGA EA SPORTS, de la Champions League, de la Premier League y, además, el mejor tenis, cine y series... la suscripción anual de Movistar Plus reúne todo ese contenido durante doce meses.

Por 99,90 euros al año (con un ahorro equivalente a dos meses respecto al pago mensual) podrás acompañar al Celta Fortuna durante toda su histórica aventura en LALIGA HYPERMOTION sin perderte ningún encuentro.

Porque esta temporada puede marcar un antes y un después en la historia de la cantera celeste. Y vivirla partido a partido será la mejor manera de acompañar el crecimiento de los futbolistas que, muy pronto, podrían dar el salto al primer equipo del RC Celta.

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