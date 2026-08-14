La camiseta del Celta entra en la «Champions» de las equipaciones de moda en Europa

Aunque no la van a poder estrenar en partido oficial hasta el sábado 22 de agosto en Valencia, la camiseta del Celta ya se encuentra en la élite continental. Según un estudio de JD Sports los diseños de Hummel se encuentran entre los que más crecen en cuanto a búsquedas en las cinco grandes ligas europeas. En esta «Champions de la moda» particular, las equipaciones celestes son las únicas representantes del fútbol español entre los 15 primeros —concretamente en el 10º puesto— al subir un 58% sus consultas en Google entre el 6 de julio y el 6 de agosto.

La tienda de moda deportiva británica compatibiliza los datos de Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y La Liga. No obstante, ni Real Madrid ni Barcelona logran trasladar el interés de sus fichajes a su ropa de competición. En este contexto el fútbol inglés vuelve a situarse a la vanguardia con siete representantes en este top-15 que equivaldría casi a unos octavos de final: Coventry City (3º, 270%), Bournemouth (4º, 228%), el Crystal Palace de Mingueza (5º, 168%) —estos dos, clasificados para Europa League— Ipswich Town (7º, 142%), Aston Villa de Emery (9º y 69%), Hull City (13º y 41%) o Everton (15º y 36%). La Bundesliga, por el contrario, no sitúa a ningún equipo en estas búsquedas.

Y es que la propuesta de Hummel en su tercera temporada en Vigo ha parecido captar interés de todos los públicos. La elástica celeste con pequeños detalles en crema que pasará a la historia como a derradeira de Iago Aspas se suma a dos diseños muy noventeros. El azul marino, similar al de un kit de entrenamiento, y el rojo con rombos presentado el 27 de julio.

Su lanzamiento después del Mundial ha podido resultar clave para imponerse a otras tan aclamadas como la del Venezia FC (11ª y +56%), especialmente tras su minigira por Italia ante Sassuolo y Nápoles. Entre los históricos destacan equipos del calcio como la AS Roma (1ª y +876%), Fiorentina (2ª Y 636%) e Inter de Milán (6º y 154%) entre los que más nuevo interés han despertado.

Así es la tercera equipación del Celta para la temporada 2026/27: roja, de inspiración noventera y con escudo en el pecho / Celta de Vigo

Tres colores como única propuesta

Para esta temporada el Celta de Vigo ha apostado por un concepto integral para todas sus prendas, de modo que las tres equipaciones y la línea de paseo mantienen una relación cromática. «Esta colección está concebida como una única propuesta. Por eso se ve claramente la conexión entre los colores (marino, beige y rojo) y una coherencia visual en toda la gama», explicaba Diana Cuesta, responsable de retail del club tras su culminación.

Respecto a la llamativa ubicación del escudo celeste en el pecho, la responsable destaca que se busca «adquirir un poco la imagen de otras épocas —como en la de la Champions League en la 2003/04—y así dar versiones distintas a la afición y variar un poco».

«Nos recuerda a los años 90. Es una camiseta arriesgada, con mucha identidad y en la que pusimos muchas ganas; es diferente y los primeros comentarios están siendo muy positivos, a la gente le está gustando mucho», señala Cuesta tras sus primeras horas a la venta presencial. En su lanzamiento online el domingo por la noche ya registraron un elevado volumen de reservas, elogiando muchos seguidores su similitud con la alternativa de la temporada 1995/96.

A todas ellas se sumó una cuarta equipación, aunque no para partidos, blanca y con un diseño homenaje a O Marisquiño con una tirada limitada de 300 unidades.