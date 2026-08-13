Fredi: "No somos la cenicienta de nada"

Fredi Álvarez se ha mostrado "muy ilusionado" este jueves con el histórico debut en Segunda División que el Celta Fortuna afronta el sábado (Nuevo Mirandilla, 19.00 horas) ante el Cádiz con todo su arsenal a punto y la idea de competir "partido a partido" en una categoría "muy difícil y exigente". Pese a la dificultad de enfrentarse con un grupo inexperto a "rivales de mucho nivel", con "aficiones históricas y grandes inversiones" el preparador celeste ha advertido que su equipo va a presentar batalla sin ningún tipo de complejo en esta primera aventura en el fútbol profesional. "Es cierto que somos novatos en la categoría, que no hay un solo de nuestros jugadores que tenga un minuto en esta categoría, pero eso no quiere decir que seamos cenicientas de nada. Vamos a intentar plasmar nuestra idea en cada partido y, a partir de ahí, los resultados nos llevarán a dónde merezcamos" ha destacado Fredi, que afronta el choque "sin bajas", con la única duda de si podrá contar con el portugués Vlad Silva, cuya ficha se está tramitando.

El debut en el histórico feudo del Cádiz ilusiona especialmente. "Todos estamos muy ilusionados con este primer partido del Fortuna en Segunda División en un buen escenario y ante un gran rival. El entorno está muy ilusionado, los jugadores están muy ilusionados y el club tienen muchas ganas de que la pelota empiece a rodar. Todos estamos en la misma dirección", ha destacado el técnico moañés en la rueda de prensa previa al choque.

Fredi he reconocido que la pretemporada "ha sido difícil" por la falta de jugadores y la ausencia de piezas importantes, como Burcio, Antañón o Anxo, que han estado en dinámica del primer equipo, pero ha precisado los filiales "estamos acostumbrados" a esta clase de contratiempos y el equipo "ha logrado adaptarse" para competir en esta primera jornada "de la mejor manera".

Un contratiempo de última hora ha sido en relevo en el banquillo del Cádiz, donde Albert Celades ha sustituido a Imanol Idiakez a pocos días de la celebración del encuentro. "Es difícil porque veníamos analizando todo lo que el Cádiz estaba haciendo en pretemporada con Idiakez. Estábamos viendo su funcionamiento en los partidos, las diferentes posiciones de sus jugadores, lo que nos podían proponer y ahora vamos a afrontar el partido a ciegas porque no sabemos que nos va a proponer ahora con Celades", ha explicado Fredi, que ha precisado: "No sabemos lo que va a suceder, lo que sí sabemos es que mantenemos a la mayor parte de nuestro grupo y sabemos los que buscamos y lo que queremos. Luego se trata de adaptarse lo más rápido posible a una categoría que va a ser muy exigente".

A la hora de marcarse objetivos, el preparador moañés se ha mostrado cauto, incidiendo en el carácter formativo del Fortuna, sin marcarse otro objetivo que el "día a día", con la idea de mantener la categoría: "Marcarse objetivos a estas alturas es difícil. Nuestro objetivo tiene que ser partido a partido. Nuestra idea es acercar a los jugadores al primer equipo, independientemente del resultado. Si somos capaces de que los jugadores crezcan individualmente será más fácil conseguir objetivos colectivos. Hay un objetivo individual, que es acercar a los jugadores al primer equipo, y otro colectivo, que es competir y tratar de hacer los puntos para salvarse".

Una ventaja para esta última meta es que "la falta de presión" del Fortuna:"Hay equipos que parten con la vitola de ascender y nosotros esa vitola no la tenemos. Vamos a tratar de crecer en una competición tremendamente exigente, en las que nos va a ser difícil dominar los partidos sin la experiencia y madurez que tiene muchos equipos. Veremos cómo responde el equipo a esta exigencia, pero yo creo que va a responder bien".

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Fredi se ha mostrado finalmente contento con los tres fichajes incorporados este verano, aunque todavía espera la llegada de "uno más", concretamente de un mediocentro que cubra la vacante que ha dejado David de la Iglesia, Dela. "Alexis [Olmedo] viene de un modelo similar al nuestro, es un jugador estable, que entiende las cosas; Vlad [Silva] es un jugador muy joven, en edad juvenil, pero tiene unas condiciones muy buenas para su edad y ya jugó muchos partidos en la Segunda División portuguesa; y Hugo Cuenca viene para marcar las diferencias", ha analizado.