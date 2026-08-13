Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Julio Bernardo Carles Pérez, durante un partido de la pretemporada 2025 en Afouteza. / Pablo H. Gamarra Mercado de fichajes El futuro incierto de Carles Pérez y el resto de descartes La cesión de Carlos Domínguez ha permitido al Celta de Vigo liberar la ficha que necesitaba para poder inscribir al atacante que Claudio Giráldez necesita para completar la plantilla, pero le plantea un problema a la hora de dar salida a Carles Pérez y a Manu Fernández, los dos descartes a los que el Celta aún no ha encontrado acomodo. El club celeste ha agotado el número de 6 cesiones que permite la normativa, con lo que tendrá que buscar otras fórmulas para encontrarles un nuevo destino antes del cierre del mercado el próximo 31 de agosto. El caso del extremo vallesano es especialmente problemático debido a su astronómico salario, cercano a los 5 millones brutos. Carles cobra uno de los sueldos más altos de la plantilla y al concluir contrato en junio del próximo año no existe la posibilidad de encontrar otras fórmulas alternativas a la cesión que el traspaso o la rescisión de su contrato. Puedes leer la información completa en este enlace.

Julio Bernardo Tsygankov disputa un balón a Hugo Álvarez durante la última visita del Celta a Montililvi. / David Borrat Mercado de fichajes Tsygankov se suma a la ecuación del ataque El Celta avanza en las negociaciones para el traspaso de Exequiel Zeballos, aunque el atacante argentino no es la única opción que maneja el club celeste para reforzar el frente ofensivo con el futbolista desequilibrante que le falta a Claudio Giráldez para completar la plantilla. En paralelo, el equipo celeste está negociando con el Girona el fichaje del ucraniano Viktor Tysgankov, uno de los «caramelos» de este mercado en LaLiga, que también interesa al Espanyol y al Ajax. Se trata de operaciones excluyentes, es decir, si viene el argentino, no lo hará el ucraniano y viceversa. La cláusula de rescisión de Tsygankov es de 30 millones de euros, pero el Girona no puede asumir su salario en Segunda División y está dispuesto a rebajar de forma muy considerable el precio del futbolista, que además entra en su último año de contrato. Estas dos circunstancias han permitido al Celta entrar en la puja por un jugador que de otro modo estaría fuera de su alcance económico. El Girona confía en sacar por él entre 10 y 15 millones, una cifra demasiado alta para el Celta, que admite que «no es una operación fácil». Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Carlos Domínguez, jugador del Celta / Ricardo Grobas El Celta hace oficial la cesión de Carlos Domínguez al Oviedo El acuerdo se formalizó mediante una cesión simple, sin opción compra, con lo que el jugador tendrá que regresar a final de temporada para cumplir el año de contrato que le resta con el conjunto olívico. La noticia, aquí.

Julio Bernardo Borja, con la Copa del Mundo. | EUROPA PRESS Borja Iglesias se reincorpora a los entrenamientos en Afouteza A falta del atacante que Claudio Giráldez quiere para completar la plantilla, el entrenador del Celta cuenta desde hoy con una de sus piezas más importantes. Borja Iglesias, el máximo artillero del equipo el pasado curso, se reincorpora hoy a los entrenamientos después proclamarse flamante campeón mundial con la selección española. El Panda, que ya había estado hace unas semanas de visita en Afouteza para mostrar a sus compañeros de equipo una réplica de la Copa del Mundo conquistada en New Jersey, se pondrá a las órdenes del preparador celeste para iniciar su puesta a punto en una pretemporada exprés diseñada específicamente con la idea de que pueda esta lo antes posible a disposición del técnico. La información completa, aquí

Julio Bernardo Borja Iglesias pugna con Juan Iglesias durante la última visita del Getafe a Balaídos. / Marta G. Brea La Liga Contra el síndrome del debut liguero El Celta se ha propuesto poner fin este domingo contra Osasuna al síndrome del estreno liguero que tan negativamente le ha afectado en la última década. Desde que el equipo celeste emprendió, de la mano de Eduardo Berizzo, su penúltima aventura europea en el curso 2016-17, el balance de la primera jornada liguera ha sido desolador para el equipo celeste, que apenas ha sido capaz de sumar una victoria en los diez últimos partidos inaugurales de LaLiga. El balance de los celestes es sumamente discreto: 6 derrotas, 3 empates y una sola victoria, con Claudio Giráldez, hace dos temporadas contra el Deportivo Alavés. El problema se agrava, si se tiene en cuenta que el Celta ha disputado nueve de estos diez encuentros como local, dilapidando de modo casi sistemático el factor cancha. El partido del domingo contra Osasuna ofrece a los de Giráldez una nueva oportunidad de revertir tan perniciosa estadística y empezar por fin con buen pie LaLiga en una temporada especial, la última de Iago Aspas, que el equipo celeste repitiendo aventura europea. Puedes leer la información completa en este enlace.

Carlos Domínguez, en un reciente entrenamiento con el Celta / Pedro Mina Carlos Domínguez jugará cedido en el Oviedo Carlos Domínguez ya tiene destino. El central canterano defenderá este curso los colores del Oviedo con el objetivo de disponer de los minutos que le han faltado en los últimos años en Vigo y contribuir al retorno del conjunto asturiano, descendido al pasado curso, a Primera División. La operación, adelantada por Radio Vigo y confirmada por este diario, se formalizará mediante una cesión simple, sin opción compra, con lo que el jugador tendrá que regresar a final de temporada para cumplir el año de contrato que le resta con el Celta. El acuerdo está apenas «pendiente de rematar algunos flecos» para ser firmado. Lee la noticia completa aquí

Newsletter de actualidad deportivo por Juan Carlos Álvarez Feliz temporada Dentro de una semana a estas horas ya estaremos repasando la clasificación con ojos de niño curioso. Estrenaremos lamentos, ilusiones, quejas arbitrales y habrá quienes salgan en manifestación reclamando urgentes incorporaciones (los fichajes son el oxígeno de numerosos aficionados) tras comprobar en el primer partido de Liga que el Celta es un queso lleno de agujeros. Siempre sucede después de la primera jornada. Es el ciclo de la vida y del fútbol que nunca parecen detenerse. O eso me parece a mí. Casi no existe verano para digerir lo sucedido en la anterior temporada y ya suenan los acordes de una nueva canción. Tebas ha dejado por detrás en el calendario a ingleses e italianos y pone a jugar a la mayoría de sus afiliados con las plantillas a medio hacer y con los mundialistas aún de gira por fiestas patronales. El Celta llega a este arranque de Liga tras una pretemporada que solo invita a la esperanza. El texto completo de Juan Carlos Álvarez, jefe de Deportes, aquí.

Borja Refojos La pelota estuvo presente desde el primer entrenamiento, algo que no acontecía hace unos cuantos años. / Pablo Hernández Gamarra La evolución de las pretemporadas del Celta: correr menos para correr mejor El Celta puso fin el pasado sábado a la pretemporada del curso 2026/27, que echa a andar este fin de semana. Lo hizo con cinco partidos disputados, otros tantos días fuera de casa -los de la gira italiana- y muchos entrenamientos. Una etapa preparatoria que deja listo al equipo para la primera jornada ante Osasuna. Pero no mucho más. Aquellas creencias de que estas semanas servían para afrontar los siguientes diez meses son hoy papel mojado. Edu Domínguez lo sabe de primera mano. El preparador físico vigués lleva más de tres décadas en el mundo del fútbol. Formó parte de la máquina celeste de finales del siglo pasado y principios del siguiente para después acumular vivencias en clubes como la Real Sociedad, el Deportivo, el Mallorca, el Villarreal, el Sporting de Gijón y, más recientemente, en la selección de Marruecos. «He tenido la suerte de vivir muchas modas», afirma con una sonrisa. A continuación, Edu se pone serio y deja salir toda su pasión por la preparación física. Y sus conocimientos, que son muchos. Con verbo fluido y ameno, como el de un docente, resume la situación en que todo lo que se pensaba sobre las pretemporadas a principios del siglo XXI está obsoleto. «Décadas atrás, se preparaba al jugador para soportar todo el año. Se creía que ese período llenaba el depósito para toda la temporada», explica. «Hoy se sabe que no es así. Es impensable que en seis semanas se sienten las bases para diez meses», acota a continuación. Más información, aquí

Julio Bernardo Los jugadores del Celta celebran el gol del empate ante el Nápoles / RCCV Invicto, reforzado y con la cantera al alza: así llega el Celta al inicio de Liga Buenas sensaciones antes del estreno en Balaídos: el Celta de Claudio Giráldez no perdió en pretemporada, reforzó varias posiciones y espera recuperar pronto a Borja Iglesias. Lee aquí la noticia completa