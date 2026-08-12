El Celta fichará un central, si sale Manu Fernández

La dirección deportiva del Celta sigue trabajando en encontrar destino a los descartes de Claudio Giráldez con buenas expectativas en torno a la salida de Manu Fernández, que podría concretarse en los próximos días. El central canterano ya no puede ser cedido a un equipo español, pero sí al extranjero. Si se concreta la cesión del ferrolano, que tiene contrato en vigor hasta 2028 y regresaría al término del préstamo, el Celta buscará en este mercado un central derecho para contar con dos futbolistas por puesto en las tres demarcaciones que el louriñés emplea habitualmente en el eje de la defensa.

Antes, el Celta espera cerrar la contratación del atacante que reclama el técnico porriñés, con el argentino de Boca Júniors Exequiel Zeballos como opción más avanzada y el ucraniano Tsygankov en la recámara, además de otras dos opciones cuyos nombres no han trascendido. No se cuenta con poder cerrar el fichaje de Zeballos esta semana, aunque podría haber novedades en la próxima.

La contratación del argentino cuenta con todos los informes médicos favorables -el Celta envió un médico a argentina para examinar al jugador- y el visto bueno de Claudio Giráldez, según aseguró Marco Garcés durante la presentación del portero turco Altay Bayindir. «Es importante señalar que cualquier jugador que venga acá tiene que tener la aprobación de todos los estratos del club, tiene que ver con la presidencia, con los financieros, cuerpo técnico, con nosotros, con los scouts...», aseguró el ejecutivo, que desgranó así el procedimiento de contratación: «Analizamos muchos perfiles y hasta que todos estamos de acuerdo no nos decidimos por uno. Muchas veces hemos avanzado y alguien no está de acuerdo y preferimos no entrar en ese tema. Todos los que vienen tienen el visto bueno de todas las áreas del club».

El Celta no descarta, por otra parte, formalizar en las dos semanas largas que quedan de mercado la venta que no pudo concretar antes del cierre del pasado ejercicio. Ilaix Moriba sigue en la primera línea del escaparate, de momento sin ofertas en firme. El club reconoce que varios clubes han sondeado su fichaje, alguno con cantidades no muy lejanas las que el Celta estaría dispuesto a aceptar, pero estos tanteos no se han llegado a concretar con una propuesta negro sobre blanco.

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Menos optimista se muestra el club en torno a la salida de Carles Pérez, del que siguen sin llegarle propuestas. No se descarta, por otra parte, la salida de Matías Vecino, a quien Hugo Burcio viene apretando desde el filial, pero no se contempla la posibilidad de rescindir su contrato. Por lo que respecta a Iván Villar, relegado a tercer portero tras el fichaje de Altay Bayindir, se respetará la decisión que tome.