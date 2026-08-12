La Liga retrasa al jueves la decisión sobre el aplazamiento del Celta-Osasuna

El Celta y el Osasuna deberán esperar al jueves para saber si el domingo comienzan su andadura en la Liga o deberán esperar una semana. Los inspectores de la Liga decidieron concederle unas horas al césped de Balaídos para examinar su evolución antes de tomar la decisión final. El terreno de juego del estadio vigués, atacado por un hongo en la última semana, ha evolucionado bien en las últimas veinticuatro horas y eso es lo que lleva a los inspectores a posponer la resolución del caso en su intención de que se cumpla el calendario que estaba inicialmente previsto.

El club vigués es partidario, y así se lo ha trasladado al equipo navarro y a La Liga, del traslado del partido a otra fecha y mantienen esa idea a estas horas. El motivo sería que el terreno de juego del recinto municipal no se encuentra en las condiciones óptimas «por culpa de un hongo» que, debido a las altas temperaturas de las últimas semanas, ha actuado con aún mayor agresividad.

Es verdad que en las últimas horas su aspecto ha mejorado y eso concede una posibilidad a que el partido se juegue este domingo. Todo dependerá de lo que se encuentren los inspectores de la Liga cuando el jueves regresen al estadio. El Celta insiste en que tienen todo preparado para cambiar el terreno de juego y que se hará tan pronto como conozcan la decisión de la Liga.

Apretado calendario

Mañana mismo comenzarían los trabajos con la seguridad de que el campo estaría disponible para el partido del Celta Fortuna de la jornada dos contra el Andorra. Pero la mejoría de estas horas hace albergar esperanzas de que el partido se pueda disputar este domingo. Lo que está claro es que o se juega en Vigo o no se llevará a ningún otro lugar porque no existe un estadio alternativo ahora mismo.

Estado del césped de Balaídos este martes 11 de agosto / Druida da Brétema

Desde el Celta se insiste en que el ataque del hongo se ha producido de forma muy reciente y que ha actuado con enorme violencia dejando el terreno de juego en muy malas condiciones. El club vigués insiste en el aplazamiento y el Osasuna prefiere que se juegue.

La Liga actuará como juez del asunto sabiendo que no supone un problema en el calendario porque ya hay una fecha prevista (la del 27 de agosto) en que se van a jugar los partidos de la primera jornada que han sido aplazados por la presencia en determinados equipos de futbolistas que llegaron a semifinales del Mundial.

De hecho, el Celta era uno de los que tenía posibilidad de modificar esa primera jornada, pero prefirió no hacerlo para evitar una sobrecarga de partido a final de agosto y comienzos de septiembre. Sin embargo, el hongo tenía otros planes.