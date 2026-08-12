Altay: "Tras hablar con Claudio, el Celta fue mi única opción"

El Celta presentó este miércoles al tercero de los fichajes del verano, el portero turco Altay Bayindir, de 28 años, que llega cedido por el Manchester United hasta final de temporada. Altay desveló en su puesta de largo, celebrada tras el entrenamiento matinal en la ciudad deportiva, el determinante papel que Claudio Giráldez tuvo para su fichaje, al tiempo que valoró la "gran acogida" que el club y sus nuevos compañeros le han tributado desde que se incorporó a la concentración del equipo en Italia la pasada semana.

"Evidentemente, tenía otras opciones, pero conocía la historia del club y, después de hablar con Claudio, el Celta fue mi única opción. Hablé con mi representante para venir aquí y darlo todo por este club", relató el cancebero, que desde el primer momento se ha sentido como en casa: "Me dieron una gran acogida. Tras fichar por el Celta fue directamente a Italia y sentí que a los compañeros ya los conocía de antes. Fueron encantadores. Todos estuvieron pendientes de mí por se necesitaba algo y me ayudaron mucho, así que me sentí muy bien acogido", explicó.

Uno de los más atentos fue Andrei Radu, con quien Altay tendrá que competir por un puesto en la temporada que ahora arranca. "Cuando un portero llega nuevo a un club siempre es un poco extraño, pero sobre todo Radu estuvo muy atento conmigo, me ayudó mucho. Desde el primer momento me he sentido muy bien acogido", aseguró el guardameta, que pronostica una sana competencia con Radu: "Evidentemente, tenemos que competir por el puesto, pero ambos daremos lo mejor en el campo y eso será bueno para el equipo".

A la hora de definirse como portero, Altay destacó un afán de superación que le lleva a dar lo mejor de sí en cada entrenamiento y cada partido, pensando más que el beneficio del grupo que en el propio. "Me gusta empujarme a mí mismo, dar lo mejor de mí, porque quiero ser el mejor portero posible", apuntó. Por este motivo, quiere aprender pronto el idioma: "Es muy importante aprender español. Ya he empezado a dar clases para expresarme bien con mis compañeros. Soy un jugador al que le gusta dar lo mejor de sí mismo".

La posibilidad que el Celta le brindó de jugar en LaLiga fue también un estímulo para su fichaje, aunque el estilo de juego es aquí "muy diferente" al inglés, pero Claudio le facilita la tarea: "Tengo la suerte de tener un entrenador como Claudio que siempre se esmera en explicarme todo; también Marco [Garcés] me ayuda fuera del campo". No menos estimulante para el guardameta es jugar la Europa League: "Claro que tuvo peso en mi decisión", indicó Altay, que auguró al Celta una exitosa campaña: "Solo llevo aquí cinco o seis días, pero desde que llegué he visto un staff increíble. Todo el mundo está trabajando mucho por el club y con este trabajo seguramente va a ser una temporada muy exitosa".

El nuevo futbolista celeste se propone pelear por la titularidad con trabajo, incluso desde la suplencia, anteponiendo siempre el beneficio colectivo: "No es fácil estar como segundo portero. Yo siempre trato de empujarme a mí, pero en un equipo no puedes estar pensando en tu propio beneficio. Hay que ayudar al máximo al equipo y para eso tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible en cada momento, en cada entrenamiento y en cada partido".

El United asume parte del sueldo

Marco Garcés, el director de fútbol del Celta, y el consejero José Manuel Amoedo, actuaron como maestros de ceremonias en la puesta de largo de Altay Bayindir. "Es un placer darle la bienvenida. Queremos hacer tu estancia lo más confortable posible", le dijo el consejero. El director de fútbol agradeció, por su parte, al futbolista y al Manchester United las facilidades que dio al Celta en la negociación antes de señalar que Altay "nos ayuda mucho a aumentar la competitividad en una posición específica y a ser más competitivos en el campo de juego ahora que tenemos que enfrentar tres competiciones".

Noticias relacionadas

El ejecutivo celeste desveló, finalmente, que el Manchester United cobrará una cantidad por la cesión, pero asume también parte del salario del jugador: "Si existe el pago de cesión que se va descontando de todo lo que juegue. Tenemos una opción de compra y aparte el United absorbe parte de la ficha".