Tsygankov se suma a la ecuación del ataque del Celta

El Celta avanza en las negociaciones para el traspaso de Exequiel Zeballos, aunque el atacante argentino no es la única opción que maneja el club celeste para reforzar el frente ofensivo con el futbolista desequilibrante que le falta a Claudio Giráldez para completar la plantilla. En paralelo, el equipo celeste está negociando con el Girona el fichaje del ucraniano Viktor Tysgankov, uno de los «caramelos» de este mercado en LaLiga, que también interesa al Espanyol y al Ajax. Se trata de operaciones excluyentes, es decir, si viene el argentino, no lo hará el ucraniano y viceversa.

La cláusula de rescisión de Tsygankov es de 30 millones de euros, pero el Girona no puede asumir su salario en Segunda División y está dispuesto a rebajar de forma muy considerable el precio del futbolista, que además entra en su último año de contrato. Estas dos circunstancias han permitido al Celta entrar en la puja por un jugador que de otro modo estaría fuera de su alcance económico. El Girona confía en sacar por él entre 10 y 15 millones, una cifra demasiado alta para el Celta, que admite que «no es una operación fácil».

No en vano Tsygankov, de 28 años, ha sido uno de los futbolistas más destacados en la etapa más brillante de la historia del Girona, al que llegó en el mercado de invierno de 2023 procedente del Dinamo de Kiev a cambio de 5 millones de euros. Clave en la clasificación del cuadro dirigido por Míchel Sánchez para la Liga de Campeones hace dos temporadas, el atacante ucraniano ha brillado en LaLiga con el equipo catalán durante tres años y medio con números muy regulares: 19 goles y 23 asistencias en 108 partidos de Liga, a los que hay que sumar otros 3 tantos y 1 pase de gol en 22 encuentros en la Liga de Campeones con el Dinamo de Kiev y el Girona y 14 dianas en 67 partidos con la selección de Ucrania.

Dotado de una gran zurda, su posición principal es la de extremo derecho a pierna cambiada, aunque puede desenvolverse también por banda izquierda y actuar como mediocentro ofensivo, posiciones que ha venido alternando en los últimos años en LaLiga. Su característica más reconocible es que parte desde la derecha para jugar hacia dentro con su pierna izquierda. No es un extremo puramente de desborde y línea de fondo, sino que funciona especialmente bien ocupando el medio espacio derecho, asociándose y llegando a posiciones de disparo. Se trata, en suma, de un jugador con gol llegando desde segunda línea, con buena capacidad asociativa, una gran zurda y inteligente interpretación de los espacios.

Operación por 7 millones

Las negociaciones con el Girona por Tsygankov están menos avanzadas que las que el Celta mantiene con Boca Júniors por Zeballos. El club vigués ha acelerado en las últimas horas la operación, que podría cerrarse en una cantidad cercana a los 7 millones de euros. Pese a que el «Changuito», como se apoda al jugador, concluye contrato en 4 meses y medio, en la Calle del Príncipe consideran que se trata de un futbolista «de mucho nivel» y «gran proyección» por el que no hace mucho Boca pedía 25 millones y creen que vale la pena hacer un esfuerzo.

Zeballos disputa un balón durante un partido contra Racing / EFE

El hecho de que el futbolista interese al Nápoles, actual subcampeón de la Serie A, demuestra que se trata de un jugador de gran calidad, sostienen. El equipo italiano era precisamente la primera opción en el orden de prioridades de Zeballos, pero la imposibilidad de inscribir futbolistas por tener cubierto el número de fichas han permitido al Celta situarse en cabeza de la negociación.

No echa para atrás al Celta el terrorífico historial de lesiones que Zeballos presenta desde que se rompió la tibia durante un partido de la Copa Argentina en agosto de 2022, lesión que lo mantuvo 143 días alejado de los terrenos de juego. El futbolista sufrió posteriormente la rotura del menisco izquierdo (otros 63 días de baja) y, en octubre de 2023, la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha (264 días de baja).

Tres lesiones de gravedad que han propiciado problemas musculares que le obligaron a perderse algunos partidos en los últimos meses antes de regresar a los terrenos de juego y ser apartado del equipo por negarse a renovar. Los informes que maneja el Celta indican que Zeballos está plenamente recuperado de sus lesiones y desde la Calle del Príncipe se subraya además que el fichaje del argentino quedaría supetidado a que superase un exhaustivo reconocimiento médico.