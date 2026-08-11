El mal estado del césped de Balaídos pone en peligro el Celta-Osasuna del domingo

El partido de la primera jornada de Liga que Celta de Vigo y Osasuna tenían previsto disputar este domingo 16 de agosto en el estadio de Balaídos está «en peligro» por el estado del césped del estadio vigués. La información fue avanzada por la Agencia EFE y confirmada a FARO por parte de fuentes del club, quienes añadieron que este miércoles se tomará una decisión al respecto. A Vigo se desplazarán los técnicos de La Liga para evaluar el estado actual y estudiar dos escenarios: su aplazamiento o traslado a un campo alternativo.

El club celeste es partidario, y así se lo ha trasladado al equipo navarro y a La Liga, del traslado del mismo a otra fecha. El motivo sería que el terreno de juego del recinto municipal no se encuentra en las condiciones óptimas «por culpa de un hongo» que, debido a las altas temperaturas de las últimas semanas, ha actuado con aún mayor agresividad. Sin embargo, el conjunto rojillo sería el que desearía mantener la hora y fecha fijadas en el sorteo del calendario: las 21.30 horas de este domingo 16 de agosto.

El equipo dirigido por Claudio Giráldez ya tuvo opción a aplazar este encuentro debido a la convocatoria de Borja Iglesias al Mundial 2026. El delantero, pese a jugar un solo minuto en el torneo, no se reincorporó hasta este martes 11 de agosto a la disciplina céltica. La medida formaba parte del acuerdo de la AFE con la patronal para respetar los días de vacaciones de todos los seleccionados, quien en el caso de España permanecieron el tiempo máximo (hasta la final) concentrados al margen de sus equipos.

Este cambio habría supuesto acumular hasta cinco partidos en apenas 15 días en las primeras semanas de campeonato. Es por ello que la entidad celeste decidió asumir la baja del delantero compostelano para el primer choque que, en estos momentos, no se sabe cuándo se podrá jugar.

Renovación aplaza a diciembre

Desde la Liga de Fútbol Profesional (LFP) sostienen que en estas condiciones no sería posible jugar, dados los efectos del citado organismo presente en el césped natural de Balaídos. A diferencia de otros veranos, el césped no fue renovado de forma íntegra este mismo verano. Así, una vez finalizaron la temporada del primer equipo, el play off de ascenso del Fortuna y las 18 finales de la Vigo Cup se aplicó un «tratamiento regenerativo» que no ha sido suficiente dado el calor y humedad de estos meses. El club tenía previsto acometer esa sustitución en diciembre, coincidiendo con la recta final de las obras de Gol.

La situación podría empeorar con el paso de las semanas, ya que este mes hay previstos otros tres encuentros a orillas del Lagares: el Fortuna-Andorra (lunes 24 a las 19 horas), el Celta-Athletic (domingo 30 a las 21.30 horas) y el Fortuna-Castellón del lunes 31 a las 21.30 horas.

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