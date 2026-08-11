El futuro incierto de Carles Pérez y el resto de descartes del Celta

La cesión de Carlos Domínguez ha permitido al Celta de Vigo liberar la ficha que necesitaba para poder inscribir al atacante que Claudio Giráldez necesita para completar la plantilla, pero le plantea un problema a la hora de dar salida a Carles Pérez y a Manu Fernández, los dos descartes a los que el Celta aún no ha encontrado acomodo. El club celeste ha agotado el número de 6 cesiones que permite la normativa, con lo que tendrá que buscar otras fórmulas para encontrarles un nuevo destino antes del cierre del mercado el próximo 31 de agosto.

El caso del extremo vallesano es especialmente problemático debido a su astronómico salario, cercano a los 5 millones brutos. Carles cobra uno de los sueldos más altos de la plantilla y al concluir contrato en junio del próximo año no existe la posibilidad de encontrar otras fórmulas alternativas a la cesión que el traspaso o la rescisión de su contrato.

El primer supuesto parece sumamente complicado. Precisamente debido a su prohibitivo sueldo, no parece que haya muchos clubes interesados en pagar por hacerse con los servicios de un futbolista que en los últimos años ha ofrecido un discreto rendimiento. La alternativa es la rescisión contractual, con el importante inconveniente de que el jugador no está por la labor de perdonar un solo euro, lo que abre la puerta a su continuidad en plantilla, al menos hasta la reapertura invernal del mercado en enero.

Cabe la posibilidad de que en las dos semanas largas que restan de mercado se llegue a una solución intermedia, es decir, que Carles Pérez encuentre un club que se haga cargo de un porcentaje de su salario y el Celta asuma el resto mediante la rescisión de su contrato. Marco Garcés, el director de fútbol del Celta, señalaba la pasada semana que equipos de Brasil, México y Grecia se habían interesado por la situación del vallesano, pero la realidad es que, pese a los esfuerzos del club vigués y de la nueva agencia de representación del jugador por moverlo, no se han producido avances significativos.

El futuro de los otros canteranos: Villar y Fernández

Menos problemática es la situación de Manu Fernández, al que restan dos años de contrato. El Celta no puede ceder al central canterano, pero sí buscar fórmulas para encontrarle un destino sin formalizar un traspaso o rescindir su contrato. Una de ellas podría ser una cesión con obligación de compra a final de temporada por parte del club receptor con cláusula de recompra a la siguiente temporada por la misma cantidad en que se concretó la venta. Manu cuenta con propuestas de Segunda División y de equipos de Portugal.

Por lo que respecta a Iván Villar, relegado este curso a la condición del tercer portero, el club respetará la decisión que él tome en su último año de contrato. Mientras, no hay novedades en la situación de Ilaix Moriba. De no llegar una oferta convincente para el jugador y el club, el guineano no se moverá de Vigo. En cuanto a Matías Vecino, no se contempla la rescisión de su contrato.