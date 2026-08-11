El Celta hace oficial la cesión de Carlos Domínguez al Oviedo

El Celta ha hecho oficial en la mañana de este martes la cesión de Carlos Domínguez al Real Oviedo. El canterano jugará la próxima temporada en el conjunto asturiano tras una destacada etapa como celeste.

«Durante más de 9.200 minutos entre el fútbol base y el primer equipo, Carlos ha defendido la camiseta del celeste con compromiso, orgullo y dedicación, completando un camino desde la cantera hasta la élite que le permite ahora afronta un nuevo reto en el Oviedo, donde continuará su desarrollo en busca de seguir sumando experiencia al máximo nivel. El Celta le desea al jugador el mayor de los éxitos en esta nueva aventura», exponía el club en un comunicado en su web.

El defensa pone así rumbo a Asturias después de toda una vida ligada al Celta, club en el que se formó y en el que ha crecido como profesional hasta convertirse en el jugador que es hoy.

Tal y como adelantó FARO, el acuerdo se formalizó mediante una cesión simple, sin opción compra, con lo que el jugador tendrá que regresar a final de temporada para cumplir el año de contrato que le resta con el Celta. El acuerdo estaba ayer pendiente de «rematar algunos flecos» para ser firmado, según fuentes próximas al futbolista.

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Hace ya algún tiempo que Carlos Domínguez había asumido su salida del Celta. El Celta necesitaba liberar espacio en la plantilla y Carlos fue uno de los futbolistas del plantel con menor protagonismo la pasada temporada. A final del pasado curso, Giráldez ya le comunicó que no entraba en sus planes y la falta de confianza del técnico se vio constatada la pasada semana al ser excluido de la minigira de pretemporada del Celta en Italia. Solo faltaba encontrar un nuevo destino, que el futbolista ha elegido con esmero, priorizando minutos sobre categoría.