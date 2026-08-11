Borja Iglesias se reincorpora a los entrenamientos en Afouteza
El campeón del mundo celeste iniciará una preparación específica al objeto de estar disponible para Giráldez lo antes posible
A falta del atacante que Claudio Giráldez quiere para completar la plantilla, el entrenador del Celta cuenta desde hoy con una de sus piezas más importantes. Borja Iglesias, el máximo artillero del equipo el pasado curso, se reincorpora hoy a los entrenamientos después proclamarse flamante campeón mundial con la selección española.
El Panda, que ya había estado hace unas semanas de visita en Afouteza para mostrar a sus compañeros de equipo una réplica de la Copa del Mundo conquistada en New Jersey, se pondrá a las órdenes del preparador celeste para iniciar su puesta a punto en una pretemporada exprés diseñada específicamente con la idea de que pueda esta lo antes posible a disposición del técnico.
No hay fecha establecida de reaparición -se cuenta con que no esté disponible en las primeras jornadas–, pero la idea del club es poder contar con el atacante compostelano cuanto antes. El Celta disputará siete encuentros ligueros antes del parón de selecciones de septiembre y la idea es que el delantero compostelano vaya disponiendo paulatinamente de minutos en la competición hasta estar en condiciones físicas de disputar un partido completo.
Por lo que respecta a la inminente visita de Osasuna a Balaídos, Claudio Giráldez ha dispuesto cinco sesiones de entrenamiento para preparar el encuentro. Además de Iglesias, causará baja por lesión Javi Galán, con una rotura muscular, y es seria duda Pablo Durán, que trabaja parcialmente con el grupo, pero lleva un largo tiempo inactivo tras ser operado a finales de mayo de su lesión en el hombro.
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