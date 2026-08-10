Contra el síndrome del debut liguero

El Celta se ha propuesto poner fin este domingo contra Osasuna al síndrome del estreno liguero que tan negativamente le ha afectado en la última década. Desde que el equipo celeste emprendió, de la mano de Eduardo Berizzo, su penúltima aventura europea en el curso 2016-17, el balance de la primera jornada liguera ha sido desolador para el equipo celeste, que apenas ha sido capaz de sumar una victoria en los diez últimos partidos inaugurales de LaLiga. El balance de los celestes es sumamente discreto: 6 derrotas, 3 empates y una sola victoria, con Claudio Giráldez, hace dos temporadas contra el Deportivo Alavés.

El problema se agrava, si se tiene en cuenta que el Celta ha disputado nueve de estos diez encuentros como local, dilapidando de modo casi sistemático el factor cancha. El partido del domingo contra Osasuna ofrece a los de Giráldez una nueva oportunidad de revertir tan perniciosa estadística y empezar por fin con buen pie LaLiga en una temporada especial, la última de Iago Aspas, que el equipo celeste repitiendo aventura europea.

La única victoria en el partido inaugural de la última década se produjo hace dos temporadas con Claudio Giráldez, frente al Deportivo Alavés en Balaídos (2-1). Kike García adelantó pronto a los babazorros (minuto 11), pero los celestes dieron la vuelta al marcador en la segunda parte con goles de Williot (minuto 66) y Iago Aspas (minuto 84). Fue la primera de las siete remontadas que el conjunto vigués completó aquella temporada.

La afición celeste no pudo ver sin sin embargo cómo su equipo superaba en la jornada inaugural al Getafe la pasada temporada, segunda completa del louriñés al frente al Celta. El verdugo del cuadro vigués fue esta vez el Getafe, que se impuso a los de Giráldez por 0-2 con goles de Adrián Liso y Christantus Uche en el segundo tiempo. Los errores defensivos que precedieron a los goles y la falta de profundidad de los celestes, que fueron incapaces de desenredar el férreo entramado defensivo dispuesto por Bordalás, propiciaron la derrota.

No muy distinto fue el guion, con idéntico resultado, de la derrota firmada en el duelo inaugural del curso 23-24, con Rafa Benítez al mando, precisamente frente a Osasuna. Los de Jagoba Arrasate aprovecharon las debilidades del Celta en el juego aéreo y un boquete en la banda izquierda para llevarse los tres puntos de Balaídos con tantos de Rubén García y Moi Gómez.

En el curso 22-23, que inició Eduardo Coudet, los celestes dilapidaron una ventaja de dos goles para acabar cediendo un empate en Balaídos frente al Espanyol. Aspas abrió el marcador en el descuento de primer tiempo y el portugués Gonçalo Paciencia amplió la ventaja marcando a la hora de juego, pero el cuadro perico remontó con tantos de Edu Expósito en el 72 y Joselu en la última jugada del partido (min. 98) restando dos puntos al Celta.

En la temporada 21-22, fue el Atlético de Madrid el verdugo de los celestes (1-2), en un partido en el que los de Eduardo Coudet pagaron caros sus pocos errores defensivos, bien aprovechados por el argentino Ángel Correa, autor del doblete que decidió el choque. Aspas anotó el gol del Celta en una de las pocas ocasiones que concedió el equipo de Diego Simeone.

El único debut liguero de la última década que el Celta jugó lejos de Balaídos concluyó en tablas, un empate sin goles, en concreto, que el equipo dirigido por Óscar García firmó en Ipurua contra el Eibar de José Luis Mendilibar. En la campaña anterior, en Balaídos, con Fran Escribá al frente, los celestes fueron goleados por Real Madrid (1-3) con goles de Benzema, Kroos y Lucas Vázquez. Iker Losada, que debutaba, maquilló el resultado en el descuento.

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La campaña precedente, 18-19, arrancó con un empate en Balaídos contra el Espanyol (1-1). Un autogol de David López en el segundo tiempo equilibró en el minuto 51 el tanto inicial del también perico Mario Hermoso. Un año antes, con Juan Carlos Unzué, el Celta cedió ante la Real Sociedad (2-3), pese al doblete anotado en su debut como celeste por el uruguayo Maxi Gómez. La temporada 2015-16, última de las tres exitosas campañas firmadas por Eduardo Berizzo, también arrancó con mal pie, en este caso frente al recién ascendido Leganés. El cuadro pepinero se llevó los tres puntos de Balaídos gracias a un solitario gol de Víctor Díaz.