Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Carlos Domínguez, en un reciente entrenamiento con el Celta / Pedro Mina Carlos Domínguez jugará cedido en el Oviedo Carlos Domínguez ya tiene destino. El central canterano defenderá este curso los colores del Oviedo con el objetivo de disponer de los minutos que le han faltado en los últimos años en Vigo y contribuir al retorno del conjunto asturiano, descendido al pasado curso, a Primera División. La operación, adelantada por Radio Vigo y confirmada por este diario, se formalizará mediante una cesión simple, sin opción compra, con lo que el jugador tendrá que regresar a final de temporada para cumplir el año de contrato que le resta con el Celta. El acuerdo está apenas «pendiente de rematar algunos flecos» para ser firmado. Lee la noticia completa aquí

Newsletter de actualidad deportivo por Juan Carlos Álvarez Feliz temporada Dentro de una semana a estas horas ya estaremos repasando la clasificación con ojos de niño curioso. Estrenaremos lamentos, ilusiones, quejas arbitrales y habrá quienes salgan en manifestación reclamando urgentes incorporaciones (los fichajes son el oxígeno de numerosos aficionados) tras comprobar en el primer partido de Liga que el Celta es un queso lleno de agujeros. Siempre sucede después de la primera jornada. Es el ciclo de la vida y del fútbol que nunca parecen detenerse. O eso me parece a mí. Casi no existe verano para digerir lo sucedido en la anterior temporada y ya suenan los acordes de una nueva canción. Tebas ha dejado por detrás en el calendario a ingleses e italianos y pone a jugar a la mayoría de sus afiliados con las plantillas a medio hacer y con los mundialistas aún de gira por fiestas patronales. El Celta llega a este arranque de Liga tras una pretemporada que solo invita a la esperanza. El texto completo de Juan Carlos Álvarez, jefe de Deportes, aquí.

Borja Refojos La pelota estuvo presente desde el primer entrenamiento, algo que no acontecía hace unos cuantos años. / Pablo Hernández Gamarra La evolución de las pretemporadas del Celta: correr menos para correr mejor El Celta puso fin el pasado sábado a la pretemporada del curso 2026/27, que echa a andar este fin de semana. Lo hizo con cinco partidos disputados, otros tantos días fuera de casa -los de la gira italiana- y muchos entrenamientos. Una etapa preparatoria que deja listo al equipo para la primera jornada ante Osasuna. Pero no mucho más. Aquellas creencias de que estas semanas servían para afrontar los siguientes diez meses son hoy papel mojado. Edu Domínguez lo sabe de primera mano. El preparador físico vigués lleva más de tres décadas en el mundo del fútbol. Formó parte de la máquina celeste de finales del siglo pasado y principios del siguiente para después acumular vivencias en clubes como la Real Sociedad, el Deportivo, el Mallorca, el Villarreal, el Sporting de Gijón y, más recientemente, en la selección de Marruecos. «He tenido la suerte de vivir muchas modas», afirma con una sonrisa. A continuación, Edu se pone serio y deja salir toda su pasión por la preparación física. Y sus conocimientos, que son muchos. Con verbo fluido y ameno, como el de un docente, resume la situación en que todo lo que se pensaba sobre las pretemporadas a principios del siglo XXI está obsoleto. «Décadas atrás, se preparaba al jugador para soportar todo el año. Se creía que ese período llenaba el depósito para toda la temporada», explica. «Hoy se sabe que no es así. Es impensable que en seis semanas se sienten las bases para diez meses», acota a continuación. Más información, aquí

Julio Bernardo Los jugadores del Celta celebran el gol del empate ante el Nápoles / RCCV Invicto, reforzado y con la cantera al alza: así llega el Celta al inicio de Liga Buenas sensaciones antes del estreno en Balaídos: el Celta de Claudio Giráldez no perdió en pretemporada, reforzó varias posiciones y espera recuperar pronto a Borja Iglesias. Lee aquí la noticia completa

Juan Carlos Álvarez Hugo González, en una imagen en Afouteza. / Pedro Mina Hugo González se queda en el primer equipo del Celta Claudio Giráldez despejó uno de los enigmas que llenaban la pretemporada: Hugo González será miembro de la primera plantilla del Celta a todos los efectos. El entrenador ya hay tomado la decisión que ha comunicado tanto al club como al futbolista y el valenciano verá recompensado su gran rendimiento desde que llegó al Celta Fortuna y en este verano, en el que ha anotado seis goles en los cinco partidos disputados hasta el momento. La noticia completa aquí.

Hugo González, sensación de la pretemporada céltica con seis goles en cuatro encuentros, golpea un balón. / RCCV PRETEMPORADA Nápoles-Celta: un reencuentro del color del cielo El fútbol navega entre lo épìco y lo mundano. Leyendas de pasión, agrandadas con los años, se mezclan con relatos anodinos. Incluso, cuando se profundiza, aparecen las trazas de excrecencia inherentes a cualquier gran negocio. Y éste lo es. La historia de este bendito juego maldito es la historia de la humanidad misma encerrada en una burbuja propia. Por eso, un simple partido de pretemporada puede ser un encuentro memorable si se dan los ingredientes necesarios. El Celta cierra este sábado (21:00, TVG) su etapa preparatoria y su gira italiana frente al Nápoles en el duelo más exigente del verano y entre dos equipos unidos por Stanislav Lobotka, en su día gran sensación e importante venta del cuadro vigués y ahora capitán general de la escuadra partenopea. La noticia completa aquí.

R. V. David Sueiro tras firmar su renovación. / RCCV Cantera El Celta ata a su penúltima perla, David Sueiro, hasta junio de 2029 El Celta barnizó ayer con oficialidad una noticia que era un secreto a voces desde hace semanas, cuando se supo que David Sueiro renunció a una propuesta del Barcelona para continuar en Vigo. El club vigués renueva al jovencísimo centrocampista de Silleda, de solo 16 años, hasta 2029. La vinculación de tres cursos se antoja algo corta, teniendo en cuenta el tremendo potencial del futbolista juvenil, que está dejando espléndidas sensaciones en la pretemporada del Fortuna. En el lado positivo está que el club vigués conserva a su diamante para ir puliéndolo y, llegado el caso, afrontar una nueva ampliación de contrato en el próximo trienio. Natural de Silleda, David llegó a A Madroa en categoría infantil procedente del Xuventude Oroso. Desde entonces, su crecimiento ha ido de la mano del club, superando cada una de las etapas de la cantera céltica y confirmando, temporada tras temporada, su potencial. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos RC Celta Mercado de fichajes El Celta rearma su portería: Altay Bayindir ya es oficial Ionuț Radu e Iván Villar tienen nueva competencia bajo los palos en el Celta de Vigo. El club acaba de hacer oficial la llegada del turco Altay Bayindir (Osmangazi, 1998), que llega en calidad de cedido procedente del Manchester United. La dirección deportiva celeste espera que el guardameta otomano le ponga las consas difíciles al cancerbero rumano en la lucha por la titularidad en LaLiga. Su llegada confirmará a Iván Villar como tercer portero. El formato del movimiento no cambia. El portero turco arriba a préstamo con una opción de compra que rondará los 4 millones de euros en base a una serie de variables relacionadas con los minutos que juegue. Y aunque el club mancuniano no lo oficializó en su propio anuncio, la lógica invita a pensar que ha renovado al meta otomano antes de cerrar la operación. Bayindir entraba en su último año de contrato por lo que, de otra manera, no tendría sentido la opción de compra al final de su cesión. Puedes leer la información completa en este enlace.

E. P. Marco Garcés y Claudio Giráldez, este miércoles en el aeropuerto de Peinador antes de volar a Italia en al minigira del Celta / Pablo Hernández Gamarra Claudio Giráldez: «Estamos lejos de cerrar la plantilla, habrá más movimientos» El entrenador celeste insiste en la necesidad de más fichajes para completar una plantilla competitiva antes del inicio de la liga. Más información.