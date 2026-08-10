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Carlos Domínguez jugará cedido en el Oviedo

La operación, sin opción de compra, está apenas pendiente de firma

Carlos Domínguez, en un reciente entrenamiento con el Celta

Carlos Domínguez, en un reciente entrenamiento con el Celta / Pedro Mina

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R.V.

Vigo

Carlos Domínguez ya tiene destino. El central canterano defenderá este curso los colores del Oviedo con el objetivo de disponer de los minutos que le han faltado en los últimos años en Vigo y contribuir al retorno del conjunto asturiano, descendido al pasado curso, a Primera División. La operación, adelantada por Radio Vigo y confirmada por este diario, se formalizará mediante una cesión simple, sin opción compra, con lo que el jugador tendrá que regresar a final de temporada para cumplir el año de contrato que le resta con el Celta. El acuerdo está apenas «pendiente de rematar algunos flecos» para ser firmado.

Hace ya algún tiempo que Carlos Domínguez había asumido su salida del Celta. El Celta necesitaba liberar espacio en la plantilla y Carlos fue uno de los futbolistas del plantel con menor protagonismo la pasada temporada. A final del pasado curso, Giráldez ya le comunicó que no entraba en sus planes y la falta de confianza del técnico se vio constatada la pasada semana al ser excluido de la minigira de pretemporada del Celta en Italia. Solo faltaba encontrar un nuevo destino, que el futbolista ha elegido con esmero, priorizando minutos sobre categoría.

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Carlos contaba con pretendientes de Primera y Segunda División y algún equipo del extranjero. El Rayo Vallecano y el Málaga, entre otros, se habían interesado por su situación, pero después de bastantes meses viendo calentando banquillo, el futbolista vigués priorizaba ser importante en su nuevo equipo. Su idea era jugar esta temporada 40 partidos y el Oviedo, claro aspirante al ascenso en la temporada que ahora comienza, ha sido el equipo que más seguridad le ha ofrecido para cumplir con este objetivo.

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